Exministra zemědělství Jurečku pozvali na ČT, aby promluvil o státních zástupcích. Takto to dopadlo

Poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) prosazuje, aby vláda neměla kompetenci odvolávat státní zástupce. V rámci opoziční novely zákona o státních zastupitelstvích to navrhuje spolu s delším funkčním obdobím nejvyšších státních zástupců nebo se změnou ve složení komise, která státní zástupce jmenuje. Jurečka doufá, že některé části opozičního návrhu vláda vloží do své novely.

Jurečka v Interview s ČT hovořil o nutnosti novelizovat zákon o státních zastupitelích. „Dnes je citlivá doba, kdy bychom měli být na pozoru, proto se této novele věnuje tolik pozornosti. Je důležité, aby opozice ohlídala situaci státních zástupců, když jsme v době možných střetů zájmů premiéra,“ varoval Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle něj je potřeba, aby vláda zařadila do své novely některé prvky, které navrhuje opozice. „Bylo by dobré, abychom se napříč Sněmovnou na některých klíčových parametrech shodli, je to v našem zájmu,“ řekl Jurečka s tím, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) seděla u kulatého stolu, když se opoziční novela připravovala, a vyjadřovala se pozitivně k některým úpravám.

„Ale jsem realista, vláda předložila vlastní návrh a ten bude mít podporu. Paní Benešová sice některé věci pochválila, ale bohužel se následně ve vládní novele neobjevily,“ posteskl si Jurečka.

Jednou z věcí, které má novela upravovat, je funkční období nejvyšších státních zástupců. „Opozice se kloní k desetiletému období, aby se to sjednotilo s nejvyššími soudci,“ vysvětloval Jurečka s tím, že vládní návrh počítá s dobou sedmi let. Rozdíly jsou také v názoru, odkdy se má nová lhůta počítat. „Bývá zvykem, že funkční období v případě zákonných úprav začíná přijetím novely zákona,“ předkládá Jurečka, zatímco vládní návrh počítá s tím, že běží již od data jmenování.

Jurečkovi by nevadilo, že v případě počítání funkčního období od přijetí zákona by byl třeba nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve funkci až 22 let. „Pokud práci dělá státní zástupce dobře, tak nevadí, že by v takovém případě byl ve funkci třeba dvacet let. Od toho by tam byl kárný senát, který by délku toho mandátu změnil,“ vysvětloval Jurečka s tím, že kárný senát by měl kompetenci odvolávat státní zástupce místo vlády.

Úpravy by se podle Jurečky a opozičních návrhů mělo dočkat také jmenování do komise, která poté jmenuje nejvyšší státní zástupce. „Je tam přílišný vliv ministra spravedlnosti, který některé členy komise jmenuje. Tito členové by mohli být ministrem ovlivněni. Proto by to mělo být transparentněji řešeno, aby nebyly žádné pochyby,“ navrhuje Jurečka.

Jako člen zemědělského výboru Poslanecké sněmovny se Jurečka vyjadřoval také k auditu Evropské komise, který byl zaslán ve věci možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše nebo ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). „Jako členové výboru nemáme informace ani o tom, co se psalo v auditu, který přišel z Bruselu, ani jakou odpověď státní intervenční zemědělský fond odeslal,“ řekl Jurečka.

Ing. Miroslav Toman BPP



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Senát požadoval zveřejnění auditů, ale ministerstva tak neučinila. „Z toho nejsem nadšený, že ministerstvo komunikuje za zavřenými dveřmi. Měli by toto zveřejnit, aby se nevyrojily další spekulace a měli všichni čistý stůl,“ má jasno bývalý ministr zemědělství. „Dneska ale vláda nebere v potaz ani připomínky Nejvyššího kontrolního úřadu. Bohužel takový je stav ve vládě,“ posteskl si Jurečka.

Psali jsme: Státní zástupce Šaroch promluvil: Pod žádným tlakem jsem nebyl. Prostě chyběly důkazy Na objednávku vás zavřou! A pak si to rozmyslí. Vitásková se s justicí nepárala Šéfredaktor zdvihá prst: Tohle ať nezapadne. Bradáčová dohlížela na Šarocha. Až bude kandidovat na prezidentku, vzpomeňte na to Senátní komise: EK nezakázala poskytnout návrhy auditů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jma