Exministryně Valachová vyslala z ČT vzkaz postiženým lidem v kauze H-System: Tohle teď udělejte, ráda pomohu

Poslední dny na české politické scéně rezonuje kauza H-System a dnešní rozsudek Nejvyššího soudu, který rozhodl o tom, že členové družstva Svatopluk se musí z domovů vystěhovat. Takové rozhodnutí u Valachové prý absolutně nemá podporu. „Říct na tento rozsudek jenom, že je to nespravedlnost a nelidskost, je hodně málo,“ uvedla s tím, že justice měla a stále musí tyto lidí ochránit. „To ze zcela jednoduchého důvodu. Lidé neočekávají od justice, že v takovýchto případech zůstane slepá,“ uvedla.

Dnešní rozsudek podle ní zcela logicky lidé vnímají jako rozsudek, který porušuje vyšší princip mravní. „Jako právnička si myslím, že by se právní zástupci těchto lidí měli obrátit na Ústavní soud, požádat o doklad vykonatelnosti tohoto rozsudku Nejvyššího soudu, který nepokládám skutečně za mravný. Musí požádat Ústavní soud, aby je chránil spravedlivým procesem a dobrými mravy,“ upřesnila Valachová s tím, že taková cesta je ještě možná. „Budu ráda pokud budu moct v tomto směru pomoci,“ vzkázala členum družstva Svatopluk přes televizní obrazovku.

O tom, že je rozsudek nespravedlivý, hovořil i premiér Andrej Babiš. „Ohledně H-Systemu mi posílali lidi smsky, takže jsem se hned ptal ministra spravedlnosti, jaký další v případu existuje opravný prostředek. Určitě je to nespravedlnost,“ konstatoval Babiš, kterému opakovaně dává Valachová za pravdu. „I když soud nastavuje spravedlnost, dnes v případě H-Systemu spravedlnost rozhdoně nenastavil,“ trvá na svém Valachová.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním dechem pak dodala, že samozřejmě jednal podle práva, ale někty jen to nestačí. „Opravdu to tak je, není ale někdy náhodou, a často se tak stává, že spravedlnost je slepá. Právě proto, že v právu existuje takzvaná pojistka, což jsou dobré mravy nebo spravedlivý proces, a právě proto by se měli právní zástupci těchto lidí obrátit na Ústavní soud a žádat o něco, co není obvyklé,“ zopakovala a dodala, že Ústavní soud pak může rozhdonout o odkladu vykonatelnosti a může prohlásit dobré mravy a spravedlivý proce za zmiňovaný vyšší princip mravní. „Pevně věřím, že v těchto případech by tak soud učinit měl,“ uvedla.

Pokud by Ústavní soud posoudil, že nebyl dodržen spravedlivý proces, a že Nejvyšší soud z tohoto hlediska věc nevyhodnotil správně, pak by prý konstatoval neústavnost. „Já chci připomenout hlavně to, že takovýto rozsudek nemá být ani vydán, soud nemá říct vykliďte domy. Všichni očekávali, že Nejvyšší soud přece se jako hlava soustavy civilních soudů podrží dobrých mravů a rozhodne, že není důvod vyklizení nařídit, byť se řídí podle práva a paragrafů, které jsou černobilé,“ uzavřela Valachová a dodala, že z jejího pohledu je to celé špatně a otevírá se tak již prostor pro Ústavní soud.

Psali jsme: Hrozí sebevraždy? Kolem kauzy H-System hodně přituhuje. Lidé jsou extrémně zoufalí Prezident Zeman má vážné pochybnosti. Vstoupí do kauzy H-System Kabourková: H-System ničí životy i dnes Je to můj domov, nenechám se vyvlastnit! V Horoměřicích to vře. Klienti H-Systemu se po 20 letech mají vystěhovat z domů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab