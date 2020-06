Experiment v mostecké ulici hrůzy. Jak z ghetta udělat „zónu pro slušné“? Radní prý otvírá Pandořinu skříňku. I Babišův poslanec měl co říct

reklama

Má jít o recept, jak zbavit ghetta nálepky sociálně vyloučených lokalit, které jsou plné problémů, nepořádku a nedobrých mezilidských vztahů. Radní Jiří Nedvěd, který je šéfem městského výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů, představil Memorandum o spolupráci s pronajímateli bytů. „Není to první opatření, které jsme zavedli. Bezpochyby je to ale opatření ze všech nejdůležitější,“ řekl v úvodu politik, zvolený – stejně jako primátor – za hnutí ProMost. Díky memorandu mezi městem a majiteli bytů by chtěla radnice ovlivňovat, komu je byt pronajímán.

„Zatím jsme se snažili spíše o recesi, pardon – o represi, jak vůči problémovým nájemníkům, tak i vůči pronajímatelům. Spousta nájemníků po zavedení dosud přijatých opatření opravdu odešla a někteří majitelé prodali své nemovitosti. Bohužel, stav se brzy vrátil do původního stavu,“ konstatoval patovou situaci Nedvěd s tím, že momentálně neexistuje funkční nástroj, jak zamezit příchodu nových problémových nájemníků.

Majitele bytů nelze nutit, ale…

Co konkrétně chtějí po uzavření memoranda dělat?

Majitelům bytů bude doporučováno, aby ukončili nájemní vztah s osobami, které se opakovaně dopouštějí porušování domovního řádu a páchají přestupky. „Nemůžeme je ovšem k této spolupráci nutit. Nicméně po několika schůzkách máme zpětnou vazbu, že by sami rádi spolupracovali na zlepšení situace. Ale sami to nemají jak změnit. Problém je totiž v tom, sehnat do vyloučené lokality vhodného nájemníka,“ tvrdí politik.

A na to právě jeho výbor našel řešení. „Navrhujeme tedy, aby si město prázdné byty po všech problémových nájemnících dočasně levně pronajalo, než se sežene vhodný nájemník. Tím se zbavíme negativních sociálních jevů. O tuto lukrativní lokalitu v centru města pak bude opět zájem mezi slušnými lidmi, protože jim město bude schopno zaručit klidné bydlení,“ předpokládá.

Z nejhorší čtvrti může být nejžádanější

Jako pilotní projekt byla vybrána ulice M. G. Dobnera, která se v poslední době stala pověstnou značným počtem rizikových osob a páchaných přestupků.

„Ve čtyřech bytových domech je celkem 312 bytů a z toho zhruba 24 je označených jako velice problémových. Usilovnou prací zbavíme Dobnerovku nálepky sociálně vyloučené lokality,“ věří Jiří Nedvěd.

Radní Jiří Nedvěd na zastupitelstvu vysvětluje, jak město „podrží“ prázdné byty po problémových nájemnících. Uhradí majitelům nájem, dokud se neseženou slušní nájemníci.

Neházíme vám do toho vidle

Zastupitelské kluby ProMost, ODS, KSČM a SMM záměr podpořili. Kluby ANO a Zelení/Piráti se při hlasování zdrželi.

Za „babišovce“, kteří k bodu ruku nezvedli, sedí v mosteckém zastupitelstvu mimo jiné poslanec Jan Schiller. Podle něj by měl být projekt chápán jako pilotní, a omezen zpočátku na období jednoho roku. „Něco nebude fungovat,“ podotkl mimo jiné s tím, že by se měl poté záměr vyhodnotit, než se bude pokračovat či rozšiřovat na další krizové lokality.

„Samozřejmě my chceme mít přehled. Za mě by byla vhodná půlroční zpráva nežli roční, abychom věděli, co se v lokalitě vůbec děje a jak to funguje,“ řekl k tomu primátor města Jan Paparega. Dodal také, že memorandum s konkrétním vlastníkem bude vždy uzavírat Mostecká bytová, což je servisní společnost města pro bytové záležitosti. Město bere uzavření memoranda jen na vědomí.

Proč nezvednou ruce Zelení a Piráti, objasnil Jan Hrubeš, který je rovněž členem Nedvědova výboru. „Někdy je tam i recese, ale v dobrém slova smyslu,“ zareagoval s úsměvem na jeho počáteční přeřeknutí. Pak objasnil, proč se jeho partaj zdrží hlasování. „Ne proto, že házíme vidle,“ zdůraznil, ať koalice nevidí v jejich postoji nějaký odpor.

„Ale přeci jen to vyjadřuje nějaké hodnotové stanovisko, zejména proto, že memorandum ještě není v hotovém stavu. Samozřejmě známe jeho základní principy. Vidíme ale nebezpečí, pokud by se to ujalo, že bychom mohli otevřít jakousi Pandořinu skříňka: Mohlo by se k nám stěhovat či být zde, víc investorů, kteří by tady kupovali byty právě díky tomu, že by měli zvýhodnění přímo od města,“ nastínil možný princip.

Principiálně je podle něj ale dobře, že se pracuje i s majiteli bytů. Nadhodil, že by ale bylo možné zvážit jinou formu kompenzace, například na investice, třeba na zničené byty, čímž by se majitelé motivovali, aby vybírali nájemníky iniciativně sami do bytů z hlediska jejich chování a negativních jevů.

„Otevíráte Pandořinu skříňku,“ varoval Jan Hrubeš (Piráti a zelení pro Most).

Předvolební pošťuchování začalo?

Zákonodárce Schiller si do Nedvěda šťouchl i kvůli letáčkům, které šéf výboru pro eliminaci negativních jevů nechal natisknout. Vadilo mu, že je na zadní straně logo ProMOSTu, za který Nedvěd kandidoval do zastupitelstva. „Vepředu jsou uvedeni všichni členové výboru. Všichni odvádějí stejnou práci. A na konci je logo ProMost. Myslím, že by tam mělo být logo města. Chápu, že potřebuje pí-ár, kór teď před volbami… Ale nezlobte se na mě… Buď tam dejte všechny, nebo žádné logo,“ myslí si Schiller.

„Tento materiál, který jste dostali na stůl, je čistě moje osobní aktivita. Není hrazena z peněz města. Letáček jsem vyráběl já a tiskl na vlastní tiskárně, proto jsem si tam dovolil dát logo subjektu, za který zde mluvím. Máte možnost udělat vlastní letáčky, s logem vlastní strany, a také nám je předat,“ obhajoval se Nedvěd. „Ano, je to vaše aktivita, já za to děkuju, že aspoň někdo ukazuje, že chceme ne pořádat kulaté stoly, ale něco dělat. Letáček není špatný, to neříkám. Jen jsem řekl svůj názor,“ dodal za sebe ještě Schiller.

Poslanec Jan Schiller (ANO) se začetl do letáčku „Dobnerovka 2.0“, na kterém ho zarazilo logo hnutí ProMost.

Za ANO vyřkla připomínku i zastupitelka Berenika Peštová, vysoce postavená úřednice ministerstva životního prostředí. „Nebudu prudit, jsem unavená,“ podotkla, než se jala tázat, proč byla pro spolupráci mezi radnicí a majiteli bytů zvolena forma „memorandum“. „Právní řád tuto formu nezná. Nemá to právní jistotu. Četla jsem k tomu i judikát Ústavního soudu,“ podotkla. „Naše právní kancelář si s tím jistě poradí,“ konstatoval primátor Jan Paparega.

