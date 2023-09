Expert: Chce někdo zrušit ČT? Ne. 25 Kč je únosné

reklama

Česká televize očekává 230 tisíc nových koncesionářů a nová pravidla pro placení za televizi dopadnou zejména na firmy. Nová výše poplatků přichází pouhý rok poté, co ministr kultury Baxa avizoval, že se nic zvyšovat nebude. Nyní hovořil o potřebě udržovat vysokou kvalitu a důvěryhodnost.

Podle ministra kultury Martina Baxy se na navýšení koncesionářského poplatku o 25 korun a výrazném rozšíření okruhu plátců dohodla pětikoalice. Z dosavadních 135 korun měsíčně se televizní koncese má od ledna 2025 zvýšit na 160 korun, za rozhlas se nově bude platit 55 korun, informoval server iDNES.cz.

V posledních dnech se o veřejnoprávní média a nové poplatky v Poslanecké sněmovně strhla debata s ostrými výpady mezi poslanci vládních a opozičních stran. Expremiér a předseda hnutí ANO na sněmovním plénu při projednání konsolidačního balíčku rozčeřil vody, když se rozčiloval na vládu za její záměr navýšit koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu. Veřejnoprávní média, která označil za „novototalitní“, si tím podle něj Fialův kabinet kupuje, uvedl web Echo24.cz.

Diskuse, která se k ČT a rozhlasu rozhořela nejen ve Sněmovně, ale i na sociálních sítích, donutila člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadima Petrova ke zveřejnění jeho názoru, že navýšení koncesionářských poplatků je v pořádku a slova o zrušení veřejnoprávních médií je nemyslitelné.

„Od roku 2025 se zvýší měsíční poplatek o 25,- za ČT. Kromě dosavadního tv přístroje se zařízení rozšíří o mobily, tablety a další nástroje umožňující příjem veřejnoprávní stanice. Pokud je v domácnosti takových zařízení více, platit se bude pouze jeden poplatek za celou domácnost,“ předeslal Petrov k poplatkům za ČT a ČRo.

Žádná revoluce se podle něj nekoná. „Argument, že se na ČT nedívám, tak ji nebudu ani platit, je sice fajn, ale existence veřejnoprávní televize je politické rozhodnutí, které akceptovaly všechny vlády po převratu 1989,“ připomíná.

Sám by byl i pro možnost převést financování zákonem do rozpočtu. „Proč ne, celý proces by to zjednodušilo a hlavně zlevnilo. S nějakými pojistkami, aby aktuální vláda nemohla do financování zasahovat. Ano, mohla by změnit zákon. Ale to může i teď. Že by se mohla veřejnoprávní média nějak politicky zneužívat, když budou placena z rozpočtu, jsou jen kecy,“ dodal s tím, že i současné zvýšení poplatku je politické rozhodnutí promítnuté do zákona.

„Moc tu debatu nechápu. Vláda, která by ČT a ČRo ‚opravdu‘ chtěla zrušit, neexistuje. 25,- měsíčně domácnost, pokud bude definovaná jako dosud, finančně zvládne...a opakuji: NENÍ TADY ŽÁDNÁ VLÁDA, která by o zrušení veřejnoprávních medií vážně uvažovala. A v dohledné době nebude. Uvidíme, jestli pak v samotném zákoně nebudou nějaké pirátské triky. Zatím nejde o nic. Jen o dvacet pět korun,“ zakončil Vadim Petrov svůj komentář.

České televizi tak vzroste výnos z poplatků z letos očekávaných 5,7 miliardy o 1,4 miliardy Kč po odečtení příjmu z končící výjimky platby DPH. U Českého rozhlasu příjem vzroste o 600 milionů korun ze stávajících dvou miliard korun.

Televizní poplatek je 15 let na stejné výši 135 korun a od té doby jeho reálná hodnota podle Baxy klesla na 72 Kč, rozhlasový poplatek 45 Kč se nezměnil 18 let a jeho hodnota je v současnosti poloviční.

Proti navyšování rozpočtu České televize jsou i zástupci komerčních televizí, podle kterých by to znamenalo nerovnováhu na trhu. Česká televize i Český rozhlas mají oproti komerčním subjektům omezené příjmy z reklamy a zásadní položkou je právě koncesionářský poplatek. Pravidla pro vysílání reklamy by se podle Baxy neměla u komerčních ani veřejnoprávních subjektů měnit. Česká televize letos hospodaří s rozpočtem 7,4 miliardy korun a Český rozhlas s 2,3 miliardy korun.

