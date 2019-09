Expert z TOP 09 a profesor Lukeš drbali v ČT Trumpa. Nit na něm nezůstala suchá

Bílý dům zveřejnil hrubý přepis telefonátu mezi Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Právě kvůli tomuto rozhovoru se opoziční demokrati rozhodli, že připraví ústavní žalobu, která spustí takzvaný impeachment. Proces potrvá dlouhé měsíce a nepochybně významně ovlivní kampaň před volbou příští hlavy Spojených států. Prezident Trump kritiku odmítl s tím, že jde o politický konflikt.

„Nebyl tam absolutně žádný nátlak a když se podíváte na demokraty, oni sami se setkali s ukrajinským prezidentem a žádali ho o celou řadu věcí jako nespolupracujte s republikány, stůjte při nás, jako kdyby to byla politická válka. To neměli dělat. Toto je věc, na kterou by se také měla podat ústavní žaloba. Demokraté, kteří s tím vystoupili, jsou skupina lidí, s některými z nich jsem pracoval na otázce kontroly zbraní a ti vyvinuli na Ukrajinu obrovský tlak. Ukrajinský prezident právě prohlásil, že já na něj netlačil, a tak to také bylo. Chci, aby i ostatní země pomáhaly Ukrajině, nejenom my. Jako vždy Spojené státy pomáhají osamoceně. Pochopte, toto je největší hon na čarodějnice v americké historii, možná v historii vůbec. Je to ostudná záležitost. Ten text byl skvělý, myslím tím přepis telefonického rozhovoru. Zveřejněn byl na žádost mou a dalších lidí, kteří ho četli. Byl to přátelský rozhovor bez jakéhokoliv nátlaku. Podle toho, jak ho líčila média, to měl být telefonát z pekla, ale ukázalo se, že vypadal úplně jinak. Mnoho lidí poté řeklo, že nevědělo, jak milý umím být. Součástí problému je, že je tu spousta falešných zpráv. Je zde mnoho zkorumpovaných žurnalistů, novinářů, i když mnoho jich je nezkorumpovaných. Pokud jste si všimli, akciový trh rostl, potom investoři uviděli ten nesmysl a náhle akciový trh výrazně oslabil. Jakmile uviděli obvinění a přečetli si ho, trh znovu značně posílil,“ uvedl americký prezident.

„Ve Spojených státech začíná natvrdo předvolební kampaň před dalšími prezidentskými volbami. A jestli někoho je mi opravdu v této hře líto, tak to jsou spíše Ukrajinci, kteří se ocitli v těch mlýnských kamenech těch obou táborů,“ míní Alexandr Vondra. S jeho slovy politolog Lukeš souhlasil.

„Podle přepisu rozhovoru pan prezident zcela jasně explicitně říká, že prezidentu cizího státu zavolá americký ministr spravedlnosti a buď tedy konkrétně jemu, nebo osobám okolo něj a podívají se na případ, který se údajně má týkat bývalého viceprezidenta Bidena a jeho syna. A samozřejmě z toho ‚podívají se na ten případ‘ zcela evidentně vyplývá, že by pan prezident očekával od Ukrajinců výměnou nějaké informace, které by mu pomohly v tom domácím politickém klání. A o co vlastně jde? No jde tu o to, že Kongres už dávno uvolnil téměř 400 milionů dolarů na pomoc Ukrajině. Pan prezident ty peníze protiústavně zastavil, aby nejdřív mohl udělat tenhle telefonát. A v tom telefonátu zcela explicitně prezidenta Zelenského vydírá a říká mu, tady jsou peníze, ale nedostaneš je, pokud mně za to nejdřív něco nedáš,“ míní Lukeš.

„Já bych dodal ještě jednu oběť. Ukrajinci samozřejmě jsou oběť a uvidíme, co udělá Vladimír Putin a Rusko. Další obětí, bych řekl, jsou američtí voliči a úroveň americké politické debaty. Já se domnívám, že tak jako jiné státy před těmi volbami příští rok by si americká společnost zasloužila debatu o věcech jako je výše daní, jako je zahraniční politika. Donald Trump o hodně otáčí kormidlo, jak ho nastavil Barack Obama,“ poznamenal následně i Lepš.

„Zelenskyj samozřejmě, kdy ta jeho část toho telefonního rozhovoru, tak to možná civilistům může znít nepřirozeně, ale tak, jak mluví Zelenskyj, tak skutečně spolu mluví diplomaté, tak spolu mluví prezidenti, zejména když telefonují a nevidí se tváří v tvář. To potom ty vzájemné lichotky jsou ještě mnohem očividnější, než je tomu běžné u civilistů. Když potkáte někoho na ulici, tak můžete zejména v Čechách říct, jé ty vypadáš hrozně. Ale takhle skutečně spolu diplomaté nemluví, ti prostě, i když se třeba nemají rádi, tak si nesmírně lichotí,“ podotkl k rozhovoru Lukeš.

Lepš pak poukázal na to, že je podezřelé, že z celého třicetiminutového rozhovoru vydal Bílý dům jen pět stránek. „Já si myslím, že ten přepis opravdu není přesný. Dřív nebo později jsem přesvědčen o tom, že se to dostane ven,“ uvedl a vyjádřil se také ke slovům Hillary Clintonové, která uvedla, že Trump zradil zemi. TOP 09 přitom v minulosti Hillary Clintonovou podporovala.

„Zjevně dospěla k závěru, že ta fakta jsou natolik silná, že si může dovolit, a nebude znít nějak zneuznaně nebo zahořkle, a může říct o prezidentovi, že to je opravdu špatný prezident a tím podpořit ten proces impeachmentu, který si v tento moment Demokratická strana ve Sněmovně už většinově vzala za své“" uvedl k neúspěšné prezidentské kandidátce, která s Trumpem bitvu o Bílý dům v minulosti prohrála.

