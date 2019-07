Experti kritizovali záměr přesunout protidrogovou politiku z vlády

„Na Ministerstvu zdravotnictví to nebude ani samostatný útvar, který by mohl jednat meziresortně. Politika přitom integruje problematiku hazardu, tabáku i alkoholu. Týká se celní správy, policie, vymáhání či sociálních služeb. To není možné koordinovat z Ministerstva zdravotnictví,“ uvedl šéf organizace Podané ruce Jindřich Vobořil. Proti záměru přesunout protidrogovou politiku se postavil už loni ještě jako národní protidrogový koordinátor. Po kritice a vyjednávání premiér od plánu ustoupil.

Experti si stěžují na to, že změnu rada vlády neprojednávala. Její členové se o záměru dozvěděli na zasedání v polovině června až poté, co se zeptali. „Je skandální, že se věc má odehrát v tichosti bez diskuse s odborníky. Proces nás vrací o mnoho let zpět,“ řekl Petr Hrouzek z Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Podle předsedy České asociace adiktologů Vojtěcha Janouškovce je přesun překotný a neexistuje ani zákon, který by koordinační roli Ministerstva zdravotnictví a jeho případné nové kompetence upravoval.

Česko si za svůj přístup proti drogám a závislostem, který vyvažuje prevenci, léčbu i represi, vysloužilo mezinárodní uznání. Zaměřuje se nejen na nelegální látky, ale i na alkohol, tabák a hraní. „Dohromady to představuje společenské náklady, škody sto miliard ročně, tedy dvě procenta HDP a skoro osm procent výdajů rozpočtu. Nebavíme se tu o nějakých ‚drogách‘, ale o osmiprocentním zářezu na výdajové stránce,“ podotkl jeden z bývalých koordinátorů, Pavel Bém. Tiskové konference se účastnili ještě někdejší koordinátoři Kamil Kalina a Josef Radimecký.

Asociace nestátních organizací (A.N.O.) požádala premiéra a protidrogovou koordinátorku o jednání i svolání mimořádného zasedání rady. Termíny zatím nejsou. Asociace v pondělí zahájila také petici „Neberte drogy... z Úřadu vlády!“. Za dva dny ji podepsaly čtyři stovky odborníků a zástupců organizací na pomoc závislým a jejich rodinám.