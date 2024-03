Experti vidí „nenávist“ všude, varuje senátorka Kovářová. Ale od toho trestní právo není

reklama

„Lidé mají různé nápady, jimiž se pokoušejí vylepšit svět,“ píše senátorka a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová v článku s názvem Pitomé úvahy nejsou trestným činem, publikovaném v internetovém deníku Neviditelný pes.

„Některé se ujmou a Parlament je schválí,“ připomíná senátorka třeba snížení věkové hranice pro získání jednoho typu zbrojního oprávnění z 21 na 18 let. „Jiné ještě nikdo aktivně neprosazuje,“ jako například snížení aktivního volebního práva z 18 na 16 let, jak by se dle slov Kovářové líbilo prezidentovi Petru Pavlovi a hnutí STAN. „A občas někoho napadnou bláhovosti, jako třeba vyloučit z voleb důchodce nebo sebrat ženám volební právo vůbec.“

„Některé návrhy jsou pitomé, nemravné nebo nerealizovatelné. Ale úvahy o nich ani ony samy určitě nejsou protiprávní ani trestné,“ uvádí a bývalá ministryně spravedlnosti České republiky a zpochybňuje, že by tyto úvahy měly snad naplňovat definici trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. „Pochybuji a pevně doufám, že takto bláznivě naše trestní justice nezvlčí. Trestní právo tu není od toho, aby šikanovalo lidi za nápady nebo teoretické zvažování různých možností.“

I přes to, že dnes se dle Kovářové dějí věci, které by v minulosti byly považovány za nemožné, pochybuje senátorka o tom, že by se v Čechách našel soudce, který by za nějakou takovou úvahu mluvčího doopravdy odsoudil.

„Někteří experti se prostě natolik zamilovali do údajných lidských práv, vyhrocené ochrany menšin a debat kolem údajné diskriminace a nenávisti, že onu ‚nenávist‘ už vidí všude kolem, v kdejakém názoru či tvrzení, v kdekterém skutku, v nezvyklém návrhu a v každé motivaci,“ popisuje aktuální situaci nejen v Česku, ale i ve světě Kovářová.

Tito „experti“ podle jejího názoru lidem přisuzují nenávist právě proto, že ji oni sami cítí a nesnášejí lidi s jinými názory: „A tak by rádi nenávist, tu chudinku nevinnou emoci, zakázali, vytlačili z veřejného prostoru do věznice se zvýšenou ostrahou a jejího nositele na ostrov If.“

Kovářová poté poukazuje na fakt, že policie a trestní soudy nejsou od toho, aby odsuzovali za emoce, názory, úvahy či nápady.

„Trestní právo je tu proto, aby trestalo lidi za spáchané společensky škodlivé činy. Není tu proto, aby omezovalo diskusi a zakazovalo úvahy o budoucnosti. Ať už ty úvahy milujete, nebo je nenávidíte,“ uvádí Kovářová.

Při kriminalizaci oněch pitomých návrhů bychom obírali dle Kovářové sami sebe o možnost reagovat na ně pádnými argumenty. „Bereme si možnost prozkoumat je, umlátit je argumenty, vysmát se jim a pak je zavrhnout,“ podotýká senátorka.

