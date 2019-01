Expertka na Čínu: Prezident Si musí Zemanem pohrdat, ale Česko potřebuje

Zádrapová úvodem řekla, že Česko je vůči Číně nejvstřícnější zemí Evropy. Pro Čínu je pak důležité jako vstupní brána do Evropské unie.

O Číně se nyní hovoří v souvislosti se společností Huawei, kdy například Zeman vyjádřil obavy, že Čína provede odvetu kvůli varování před výrobky společnosti. „Miloš Zeman se staví do pozice, ve které byl spíš zvyklý být čínský velvyslanec. Z pozice prezidenta České republiky vyhrožuje České republice za to, co dělají její bezpečnostní instituce, služby státu, jemuž má sloužit právě Zeman. To mi přijde nejvíc alarmující,“ sdělila Zádrapová. A dodala, že Zeman na vztazích s Čínou postavil svoji politickou kariéru posledních let a teď je jeho sázka v ohrožení.

Podobnou vášeň pro Čínu pak má maďarský premiér Viktor Orbán, jinak je v Evropě skepse, míní sinoložka. „Zeman opravdu svým působením na Čínu strhává negativní pozornost a může jim škodit,“ podotkla.

Původní text ZDE.

„Pokud vím, tak v Evropské unii náš postoj dělal potíže už při přijímání společných komuniké k situaci v Jihočínském moři, k lidským právům a podobně také už naše členství v uskupení 16+1. Pozice Miloše Zemana nás v očích Evropské unie může poškodit jednoznačně. Pokud půjde proti bezpečnostním složkám, které se shodnou napříč unií, bude to problém,“ zmínila.

Závěrem se pak Zádrapová vyjádřila i k dalším čínským firmám, mimo Huawei a ZTE. „Jiné firmy nejsou pod takovým drobnohledem. Na druhou stranu víme, že v Číně existuje zákon, který firmám přímo ukládá povinnost spolupracovat při poskytování údajů na požádání s čínskými tajnými a zpravodajskými službami. Takže žádná firma v Číně není imunní vůči požadavkům komunistické strany a tím je každá technologická firma z Číny riziková,“ zmínila.

Psali jsme: Za lidi v exekuci kopou neziskovky, ne SPD a KSČM, vykládal lidem senátor Hilšer Zní to šíleně, ale „dějeBIS“ navazuje na nacisty. Přesně toto se dělalo se školními osnovami za protektorátu, píše Jaroslav Bašta Dva roky Donaldovy show. K totální frustraci liberálů, píše komentátor Petříček kandiduje do vedení ČSSD. Vysvětlil, jak jí chce získat zpátky voliče

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef