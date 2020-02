Expremiér tvrdě udeřil na vedení Prahy: Za volanty velké části vozidel jistých taxislužeb sedí cizinci...

reklama

„Pražská radnice reprezentovaná dnes v městské radě výhradně jen stranami spojenými s pražskou kavárnou, prokazuje prakticky ve všech oblastech činnosti kolosální neschopnost,“ kritizuje Paroubek. Podle jeho slov se nikam neposunuly záměry města na dobudování vnitřního městského okruhu a na zahájení výstavby trasy metra D.

A zároveň se prý neposunou, tvrdí. „Radnice se hádá o to, podle jakého systému se mají stavět v Praze komunální byty. Žádná ucelená koncepce, nic. O obnově mostů, které jsou v havarijním stavu či se k němu kvapem blíží, už tito chlapci a děvčata vůbec nemluví, natož pak o výstavbě nějakého nového mostu,“ zmiňuje Paroubek, že Prahu do budoucna čeká dopravní chaos, například po zahájení rekonstrukce Barrandovského mostu.

Následně se pak Paroubek zmínil o tom, jak nedávno využil taxislužbu a zjistil , kolik je po Praze vozidel služby Uber či Bolt. „Dost by mě zajímalo, co z toho stát, město a jeho občané mají. Velká část řidičů, kteří jezdí v autech v rámci těchto služeb, jsou cizinci. Pochybuji, že u nás platí daně. Jaká je vůbec evidence těchto vozidel u živnostenských úřadů. Jaký je z nich daňový výnos. To jsou vážné otázky. Městská rada přitom vcelku nesmyslně rozhodla o zrušení tzv. ‚štaflů‘, tedy míst, kde řidiči běžné taxislužby po Praze stáli a čekali na zákazníky,“ poznamenal Paroubek, že městská rada sama pomohla vytvořit prostor pro „podnikání“, které je v šedé zóně.

Závěrem pak rýpl i do Rady hl. m. Prahy, do její neschopnosti řešit oblast Airbnb. „Odborné odhady říkají, že je v Praze pronajímáno pro tuto službu 15-20 tisíc bytů. Původní záměr této služby spočíval ve sdílení ubytování. Jinak řečeno, že turista z města XY přijede do Prahy a pronajme si službu v rámci nějakého bytu či domu, v němž ovšem žije také jeho majitel. Dnes je celá řada bytů, tedy těch 15-20 tisíc, v Praze vyčleněna jejich majiteli čistě k pronajímání především zahraničním turistům k přechodnému ubytování. Tato služba je pochopitelně nekalou konkurencí pro běžné hotely či penziony. V řadě případů se jedná o byty, které vlastní v zahraničí bydlící majitelé, kteří je pronajímají na dálku a na dálku je také kasírují. Placení poplatků za ubytování městu anebo dokonce placení daní – na to zapomeňte,“ podotkl Paroubek.

Město by, dle jeho slov, mělo překonat svou neschopnost a předložit okamžitě do Poslanecké sněmovny návrh právní úpravy, řešící problematiku Airbnb. „Jakkoliv si uvědomuji, že Airbnb je záležitostí čistě pražskou, pro kterou poslanci z ostatních regionů nemusí mít velké porozumění. Ale daňové úniky by je měly zajímat,“ uzavřel Paroubek.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Petr Štěpánek udeřil na současné mediální radní. Zná důvod, proč se tak bojí příchodu Xavera, Lipovské a dalších Šéf aerolinky otevřel velmi třaskavé téma: Kontrolujme na letištích přísněji osamělé cestující muslimy Petr Žantovský: Petice proti diskriminaci na základě věku (ageismu) na univerzitách a vysokých školách Jde do tuhého! Milion chvilek to rozjede. Křeček a ČT...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.