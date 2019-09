Exprezident Klaus, Markéta Šichtařová, proděkan Ševčík, Václav Krása, elitní bojovník Němec... Trikolóra představila program a svůj hvězdný tým

Trikolóra poslance Václava Klause veřejnosti představila svůj program. Předseda hnutí Václav Klaus mladší všem svým spoluobčanům sdělil, že je to program zcela unikátní, který nemá žádná jiná politická strana. Poznamenal navíc, že Trikolóra stojí na straně dobra.

Řekl bych k tomu asi toho, je to naprosto něco jiného, než mají ostatní politické strany. Spoustu lidí to možná naštve, spoustě lidem se to možná nemusí líbit, ale my budeme náš program hájit,“ zdůraznil Klaus s tím, že týden co týden bude jednotlivé kapitoly představovat veřejnosti. „My jsme na straně dobra, budeme hájit správné věci a to nám dělá radost,“ uzavřel úvodní slovo předseda hnutí.

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková pak odmítla vstup České republiky do eurozóny. “Žijeme u nás, a proto nás zajímá, jak se našim lidem daří. Nepřipustíme další předávání pravomocí do EU,“ řekla.

Anketa Jste pro zachování sochy maršála Ivana S. Koněva na původním místě v Praze 6? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 4954 lidí

Důraz je podle Trikolóry potřeba klást i na české zemědělství, které v současné době není zdaleka soběstačné. Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, který je odborným garantem zemědělské komise Trikolóry, na tiskové konferenci zdůraznil, že do podoby zemědělství by měli mluvit jen ti, kteří mu rozumí. “Jsme na třetině stavu od roku 1990 u skotu, prasat a dalších,“ jmenoval Jandejsek další z problémů.

Trikolóra podle svého programu spíše odmítá účast našich vojáků v zahraničních misích. “Hlavním úkolem armády je obrana územní celistvosti, svrchovanosti a demokracie v naší republice. To je primární úkol, bez toho nemá armáda žádný smysl. Ideální samozřejmě vlastními silami, protože jenom silní dokážou získavat i mezinárodní podporu,” reagoval Václav Klaus mladší na otázku médií.

“Různé mise a akce jsou sekundární a vždy to vyžaduje velkou celospolečenskou diskusi, jestli to je v zájmu České republiky nebo není. Žádný rozpor v tom není,” odmítl Klaus novinářský dotaz, zda se podpora členství v NATO s odmítáním misí nevylučuje.

K dotazům na možnou podporu vlády Andreje Babiše, kdyby z ní časem odešla sociální demokracie, Klaus zdůraznil, že zatím při všech hlasováních o důvěře či nedůvěře byl jak on, tak poslankyně Majerová Zahradníková proti vládě. “ČSSD bude do bezvědomí vládnout s Andrejem Babišem, takže my se připravujeme na to, aby po příštích volbách vznikla vláda lepší,” konstatoval lídr Trikolóry.

Nové politické hnutí bude dle svého programu proti nezávislosti státního zastupitelství, což Václav Klaus po novinářské otázce také osvětlil. “Zcela jasně hájíme tezi, že státní zastupitelství je součástí moci výkonné. Na tom stojí demokracie. Rozhodně si nepřejeme nějaký policejně-prokurátorský stát, který si žije svým životem a lobbisté se snaží zajistit, koho by měli nebo neměli stíhat,” řekl Klaus s tím, že jejich postoj nijak nesouvisí s aktuálním případem premiéra kolem Čapího hnízda.

Pokud jde o zahraniční politiku, kterou bude v Trikolóře mít na starosti exprezident Klaus, prioritou bude pěstování dobrých vztahů s našimi sousedy, ale obecně se všemi státy světa včetně Ruska nebo Číny. “Odmítáme vnucovat jiným zemím hodnoty, které jim jsou cizí. Nepatříme k válečnické straně českého parlamentu, která by ráda naše syny poslala někam na východní Ukrajinu do zákopů. Preferujeme přátelské vztahy se všemi zeměmi,” řekl Václav Klaus ml.

Média zajímalo, zda Trikolóra ve sněmovně “ulovila” i další poslance. Konkrétní jména ale Klaus říci odmítl. “Je asi deset poslanců, kterým jsou naše hodnoty velice blízké, ale jména říkat nebudu. Není to naše priorita, nesbíráme každého odpadlíka ze všech politických stran. Pro nás je hlavní hájit program. Dva poslance už máme, abychom mohli dávat návrhy zákonů,” reagoval lídr hnutí. Potvrdil však, že v komisi zahraniční politiky bude i bývalý ministr zahraničí Jan Kohout.

Hnutí Trikolóra zároveň s kompletním programem zveřejnilo i jména takzvaných odborných garantů jednotlivých oblastí programu. Jak bylo známo od počátku, garantem zahraniční politiky je bývalý prezident a otec lídra Trikolóry Václav Klaus starší. Garantem sociálních věcí je šéf Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, zemědělství má na starosti prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek, finance proděkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, ekonomiku a podnikatelské prostředí Markéta Šichtařová. Garantem programu v oblasti obrany České republiky je bývalý elitní voják Lumír Němec.

Fotogalerie: - Trikolora

Psali jsme: Ne podřízenosti Německu, stop neziskovkám! Vytáhl Klaus ml. program. Problém pro Babiše. A co EU? Klause ml. podpořím, do politiky zpět nechci, říká exministr Josef Dobeš Masakr! Klaus ml. hlásí unikátní posilu a svlékl „dezinformátory“ ze Seznamu Takto naši žáci reagují na nálet trollů od Klausů staršího i juniora. Učí je Václav Moravec. Škola se veřejně pochlubila a komentátor vypěnil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka