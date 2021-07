Exšéf ČSSD Paroubek má co říct k hromadnému odchodu z kandidátky na jihu Moravy. Je to silné

Bývalý premiér Jiří Paroubek schvaluje zásah vedení ČSSD do kandidátky v Jihomoravském kraji, kam byl do čela dosazen místopředseda sociální demokracie Roman Onderka místo Břetislava Štefana. Podle Paroubka jde o správnou reakci na fakt, že Onderka na kandidátce zcela chyběl. „Štefan a spol. si to ale nechtěli rozdat s Onderkou na férovku. Tak ho pro jistotu nedali na kandidátku vůbec. Jim přece nejde o volební výsledek strany, ale jen o sebe,“ reaguje Paroubek na fakt, že Štefan spolu s dalšími třinácti politiky z kandidátky po zmíněné změně odešel.

Podle Paroubka vedení ČSSD postupovalo v rámci svých jasně daných stanov, které byly demokraticky schváleny, a pokud to Štefanovi a spol. vadí, nejde jim očividně o úspěch strany, ale svůj vlastní. Přitom zásah vedení do kandidátky se dříve vymstil právě i Paroubkovi.

„Když jsem před čtyřmi lety jednal s krajskou organizací ČSSD v Liberci o mé případné kandidatuře v čele kandidátky ČSSD v tomto kraji, byla většina okresních organizací v tomto kraji nakloněna tuto mou kandidaturu podpořit. Až došlo ke zlomové konzultaci vedení kraje s ústředím. Tehdejší předseda strany Sobotka v rámci své genocidní personální politiky sdělil krajským funkcionářům, že pokud budou trvat na mé kandidatuře, tak do čela krajské kandidátky pro sněmovní volby dosadí někoho z Prahy,“ připomíná Paroubek ve svém komentáři na serveru Aktuálně.cz.

Za éry Bohuslava Sobotky proto bylo do stanov přidáno, že vedení strany může do kandidátek v podstatě libovolně zasahovat. „Podle této změny, kterou schválili delegáti sjezdu (většinou hlasů, a tedy demokraticky) má vedení strany (politické grémium a předsednictvo) možnost provést v zásadě libovolné zásahy do kandidátky pro volby do Poslanecké sněmovny. A to bez ohledu na to, jak dopadl nominační proces v rámci příslušného kraje. Je to prostě demokracie,“ upozorňuje Paroubek a dodává, že Hamáček a současné vedení proto v rámci Jihomoravského kraje postupovali zcela podle práva.

A podle Paroubka byla výměna Štefana za Onderku navíc dobrým krokem. „Štefan a spol. si to nechtěli rozdat s Onderkou na férovku. Tak ho pro jistotu nedali na kandidátku vůbec. Jim přece nejde o volební výsledek strany, ale jen o sebe. Ať je to, jak chce, Onderka je schopen dodat ČSSD v Jihomoravském kraji jako bývalý úspěšný a dlouholetý primátor Brna hlasy. Asi více nežli Štefan, starosta nějaké městské části v Brně, kterého zná, a to jen lokálně, několik tisíc lidí,“ má jasno Paroubek, podle nějž je následný odchod Štefana a spol. z kandidátky dýkou do zad celé strany. „Nebude po našem, tak ať to není vůbec,“ komentuje Paroubek.

„Je mi docela líto několika Štefanem svedených starostů menších měst, kteří byli na jihomoravské stranické kandidátce jako křoví a kteří na jeho popud odstoupili. Co si tito lidé myslí, že nastane v případě volebního neúspěchu ČSSD v kraji? Budou je voliči velebit? Budou jim v komunálních volbách za rok dávat preferenční hlasy? A když si vytvoří nezávislou kandidátku, po případném odchodu z ČSSD, jak si myslí, že budou tito lidé úspěšní v příštích komunálních volbách? Je mi to jasné, bude to zasloužený debakl,“ mrzí Paroubka, že na popud Štefana odešli z kandidátky i mnozí další.

Břetislava Štefana dokonce Paroubek označuje za podrazáka. „Štefan a spol. se svou akcí zařadili jednoznačně mezi podrazáky. Postupují v rozporu s platnými stanovami ČSSD, a tedy i v rozporu s vnitrostranickou demokracií, které se dovolávají. Jejich cílem je zničit volební výsledek sociální demokracie. Vedení strany by mělo chladnokrevně a rychle doplnit kandidátku o zajímavé osobnosti lokálního významu a jet dál. Iniciátoři této akce, která měla zničit volební výsledek ČSSD nejen na jižní Moravě, ale také celostátně, by měli okamžitě přijít o členství v ČSSD,“ vyzývá Paroubek.



„Předseda Hamáček by měl vyzvat podobně smýšlející členy ČSSD, pokud takoví v jednotlivých krajích jsou, aby odešli z kandidátky ČSSD, pokud jim tato vadí, ještě teď. Tak aby mohli být nahrazeni těmi, kdo si své účasti na kandidátce pro volby budou vážit a budou také schopni pro stranu něco ve volební kampani odpracovat. Vedení strany by mělo zkontrolovat plány volební kampaně v jednotlivých krajích. Jsou kraje, kde je stranická aktivita a příprava jakýchkoliv předvolebních aktivit nulová,“ dodává Paroubek, který dění ve své mateřské straně stále bedlivě sleduje.

