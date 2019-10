Extrémní starosta z Řeporyjí po exhibici s obuškem sedl k počítači a začal nadávat čtenářům

Starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný (ODS) čelí obvinění za podněcování k vraždě. Vše spustil jeho výrok na sociální síti o tom, že poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) by „měl viset“ za vlastizradu kvůli cestě do Doněcké lidové republiky. V kontextu s tím mu na profil ParlamentníchListů.cz přistála smršť zajímavých dotazů. Bojí se, že skončí za mřížemi? A netrpí tato „nevzhledná výloha ODS“ náhodou schizofrenii či nějakou úchylkou? Podívejte se, jak starosta odpověděl nejen na tyto čtenářské otázky.

„Pane starosto, nebojíte se v dnešní době, že skutečně můžete skončit například na rok za mřížemi kvůli svým výrokům? Ať jsou jakkoli pochopitelné,“ narážel první tazatel na kauzu točící se kolem Novotného výroků na Twitteru.

Jak už ale Novotný několikrát avizoval, o strach má postaráno. „Nebojím. Nic jsem neudělal. Necítím vinu. Dostanu rok podmínku max. Ale jako ve stropu,“ je si jistý starosta. „Pak ještě pojedme dohrávky, já vždycky všechno vím jak bude. Ale nepodmíněný trest nedostanu. Vím to,“ dodal s tím, že má už se soudními spory zkušenosti.

Je podle jeho slov nepodstatné, že „se kriminalisté musí tak trochu podrobit diktátu“. „V klidu mě odstíhají, státní zástupce jim to vrátí, předělají to, nakonec tedy hlavní líčení, ale trest bude myslím za jiné ustanovení paragrafu a mírný,“ predikuje Novotný. Otázkou jsou pak prý další případné žaloby, ale to už je občanskoprávní. „Nezavřou mě, klid, ale neříkejte to tady, ať jim nekazíte radost,“ vzkázal čtenáři na závěr své odpovědi.

Další tazatel však zapochyboval o tom, zda je takové chování hodno starosty zastupujícího slušné spoluobčany. Zajímalo jej proto, zda není Novotný schizofrenik „Jednou se dokážete vyjádřit slušně a konstruktivně a podruhé jste ve vyjadřování hulvát či sprosťák,“ podivuje se čtenář, který nedokáže pochopit, oč Novotnému vlastně jde. Poté se ještě ptal, proč Novotný dle svých vyjádření předpokládá, že čtenáři ParlamentníchListů.cz jsou „hloupí nesvéprávní tvorové“.

Ke svému psychickému stavu starosta podotkl, že byl nedávno poměrně detailně soudně psychiatricky zkoumán. „Výsledky četli u soudu. Nebyl byste jako diagnostik sám se sebou spokojen,“ konstatoval Novotný. Pak přišlo vyjádření na adresu čtenářů ParlamentníchListů.cz. „Jsou to vesměs hloupí tvorové, jinak také krátkozrací, naivní, svázaní předsudky a dogmaty, vcelku politováníhodná sorta. Že nedokážete pochopit, o co mi jde, mi připadá logické, sorry, nebudu rozvádět proč,“ vysmál se starosta dotazujícímu.

„Jste jako ‚nevzhledná výloha ODS‘,“ nebral si servítky další čtenář. Novotnému připomněl, že ve funkci starosty se předpokládá, že bude příkladem a nebude dělat ostudu ODS. „Nemyslíte, že by jste se měl ovládat? Co dobrého mohou přinést Vaše vulgarity ODS?“ položil své otázky.

Novotný uvedl, že si je vědom toho, že jeho vulgarismy ODS nemohou přinést nic, ani jemu samotnému. „Pokud se netýkají soudruha doktora práv a lžidoktora pedagogiky Ondráčka, tak je to zbytečné a rád bych se v tomto ohledu změnil,“ odepsal starosta Řeporyjí.

Poté se tazatel podivoval nad tím, jak Novotný přišel na nesmysl, že patří do slušné společnosti. Zajímalo jej také, proč o něm Petr Konečný říká, že je podrazák.

Starosta se pustil do vysvětlování a upřesnil, že Petr Konečný je kamarád. „V úterý jdeme na oběd, hned mu řeknu, jak jsem byl kvůli jeho (oprávněné) poznámce interpelován na ParlamentníListy.cz. Musím vás zklamat, podrazil jsem jej sice strašně, ale svatý grál hledáte na špatném místě, vy Koumáku,“ napsal Novotný a zkonkretizoval, že šlo o šoubyznys, nikoli o politiku. Na poslední chvíli prý vzal lepší nabídku. „Když jsem předtím jednal s více stranami ve věci, kde si ale každá ze stran byla vědoma, že nejednám jen s ní. Podle mě je to na vás složité,“ usoudil starosta a odpověď ukončil.

Následný dotaz pak narážel na skutečnost, že Novotný tvrdí, že jako hulvát se chová pouze na webu ParlamentníchLístů.cz, ale zmíněné trestní oznámení a dopis Ondráčkovi s těmito jeho slovy zrovna nekoresponduje. „Máte to zapotřebí? Vaše vyžívání se v tom hraničí s nějakou úchylkou,“ myslí si další ze čtenářů.

„Nemám to zapotřebí, ale v případě pana Ondráčka to, stranou obvinění mé osoby, není na škodu,“ uvedl Novotný a na závěr podotkl, že vše, co o Ondráčkovi v dopise napsal, stejně jako o komunistech, je pravda.

