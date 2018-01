FOTO Jakub Janda: Zeman tvrdí, že půjde bránit hranice. A sesypal se z ženy, která váží 50 kilo. Už na to nemá!

Jakub Janda v druhém kole prezidentské volby vehementně podporuje Jiřího Drahoše. Je to patrné už ze záhlaví jeho facebookového profilu, kterému vládne fotomontáž s Jiřím Drahošem, Michalem Horáčkem, Markem Hilšerem a v pozadí také Pavlem Fischerem, který po určitém váhání svým voličům také doporučil volit Drahoše. A nad tím vším se klene heslo „Společně to dáme“.

I jeho příspěvkům proto vládnou texty a obrázky, podporující bývalého předsedu Akademie věd a dehonestující prezidenta Zemana. O Drahošovi se v jednom Jandou sdíleném příspěvku můžeme dočíst nejen to, že je světově uznávaný chemik, ale také to, že „úspěšně ubránil českou vědu před Kalouskovými škrty“, což je argument pozoruhodný zejména vzhledem k vehementní podpoře, kterou Kalousek a jeho TOP 09 Drahošovi vyslovují.

Pak pod heslem „k vítězství zla stačí, když budou dobří lidé sedět se založenýma rukama“ ohlásil, že rozjíždí dobrovolnickou občanskou iniciativu, která „bude vyhledávat a rozkrývat hnusné lži, kterými Zemanův fanklub už zaplavuje internet“.

Lidí, kteří chtějí pomáhat jeho dobré věci, se prý hlásí spousty, takže odhalovací akce se bude moci pod patronátem šéfa programu Kremlin Watch rozjet ve velkém.

Pak se bojovník proti dehonestujícím informacím na internetu rozhodl sdílet příspěvek s titulkem „Když chceš kopat do Havla za bombardování Jugoslávie, ale zapomeneš, že ho schválil Zeman“. Pod příspěvkem se rozjela ostrá debata, ve které někteří upozorňují, že role české vlády (natož role premiéra Zemana, který v ní byl pouze jedním členem) zdaleka nebyla tak jednoznačná, na rozdíl od explicitní podpory od tehdejšího prezidenta.

Následuje další „sjednocující“ příspěvek drahošovské volební fronty, tentokrát jde o fotografii společného přípitku poté, co Marek Hilšer a Michal Horáček dorazili do Drahošova štábu osobně vyjádřit podporu, a poté, co se, slovy samotného Jiřího Drahoše, dohodli, že před druhým kolem něco společně podniknou.

A pak již následuje vrcholný příspěvek Jandova protizemanovského tažení. Vévodí mu dvě fotografie prezidenta Zemana. Na jedné prezident ve Vánočním poselství zatíná ruku v pěst a u toho je titulek „Co vám naslibovali“. Na druhé prezidenta odtahuje ochranka po známém incidentu u volební urny a u té je titulek „co skutečně dostanete“.

Janda z toho dovozuje, že Zemanova prezentace síly by se dala charakterizovat jako „falešná reklama“. „Machrujete, že půjdete bránit hranice proti migrantům ‚s puškou v ruce‘, a pak se sesypete z padesátikilové malé dámy, která na vás zakřičí,“ připsal.

První obrázek měl pravděpodobně vyjadřovat Zemanovo odhodlání bránit hranice, i když obránci před hnusnými lžemi bylo úplně jedno, že sevřenou pěst ukázal prezident ve Vánočním poselství v úplně jiném kontextu (a byl za to mnohými, včetně protikandidáta Drahoše, vehementně kritizován).

Druhý obrázek pak měl ukazovat zhrouceného Zemana, což ale rozhořčilo mnohé diskutéry pod Jandovým příspěvkem. „Nikdo se z té holky nesesypal. Ochranná služba ho podle předpisu okamžitě odtáhla pryč z místnosti. Když se podíváte na záběry, kdy došlo k nějakému napadení státníka, tak ho ochranka odtáhne pryč takovým způsobem, že ten člověk si pořádně nestačí uvědomit, co se vlastně děje, a vypadá to, jako když ochranka lifruje ven papírového panáka, a to šlo o podstatně mladší lidi, než je pan Zeman,“ napsal mu jeden z diskutujících.

Pro ilustraci: Takto odvlekli po atentátu prezidenta Ronalda Reagana

Jakub Janda ale ve svém příspěvku pokračoval: „Nejde si hrát na silného lídra, když na to prostě už nemáte.“ Miloš Zeman, který už svou funkci zjevně nezvládá, si podle něj zaslouží důstojný odchod do důchodu. „Je v pořádku rozebírat jeho zdravotní stav, vždyť on má sloužit nám – občanům. Je evidentní, že dalších pět let v nejvyšší ústavní funkci nemůže zvládnout,“ uzavřel místopředseda neziskové organizace Evropské hodnoty.

