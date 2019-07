FOTO Ohlédnutí za akcí před Hradem: „Prezident uchvatitel!“ Rudé trenky před Hradní stráží. Nezvolený Svoboda v ráži

Akce byla namířena proti prezidentu Miloši Zemanovi a premiéru Andreji Babišovi. Zúčastnění i řečnící během akce kritizovali způsob, jakým současný prezident nakládá s Ústavou. V té souvislosti se opakovaně objevovalo sousloví „dělá si z ústavy trhací kalendář“.

V úvodu akce se četly Zemanovy „prohřešky“. V jejich výčtu se šlo v podání aktivisty skupiny Kaputin zpět až do období, kdy Zeman jmenoval úřednickou vládu Jiřího Rusnoka, přestože již v té době byla v Poslanecké sněmovně utvořena takzvaná ústavní většina. Dále se kritizovala i jeho role v době tzv. Lánské schůzky, kde Zeman usiloval o to, aby se nominantem ČSSD na křeslo ministerského předsedy nestal Bohuslav Sobotka.

Zemanovi rovněž vyčetli, že nechal kabinet Andreje Babiše vládnout pět měsíců bez důvěry Poslanecké sněmovny, následně i to, jak odmítl jmenovat Miroslava Pocheho ministrem zahraničních věcí. Vždy při vyjmenování Zemanových prohřešků se skandovalo „hanba“, pískalo, křičelo „fuj“,

Kritizovala se i Zemanova kauza se soudcem Baxou, nevůle přijmout demisi ministra kultury Staňka a nejmenování nového šéfa kultury Šmardy. „Dělá si, co chce,“ uvedl aktivista a dav začal následně skandovat „dělá si, co chce“, „dělá si, co chce“. Došlo i na zmínky ke kauzám: Novičok a vydání hackera Nikulina do USA, kterému prý Zeman nebyl nakloněn. „Tím přímo ohrozil naše spojence ve Spojených státech,“ uvedl řečník z protiruského Kaputinu. „A také třeba nejmenoval profesorem jeho známého kritika Martina C. Putnu, což byl otřesný čin, který si všichni pamatujeme,“ dodal.

„Hanba, hanba, hanba, hanba, hanba,“ počalo se opět skandovat.

Následně vystoupil jako řečník docent a bývalý europoslanec Pavel Svoboda, který nedávno v barvách KDU-ČSL zkoušel přízeň voličů ve volbách do europarlamentu.

Svoboda přirovnáním ke snímku Americký prezident naznačil, že Zeman používá ústavu jako toaletní papír, za což jej odměnilo pobavení a smích shromážděných demonstrantů. Následně se věnoval ústavní žalobě na prezidenta Zemana. Ta podle Svobody obsahuje velmi rozsáhlý výčet případů, kdy Miloš Zeman nejednal, jak by dle výkladu ústavy měl. „Jde to až po prosazování zájmů cizích států na našem území. Je to velmi smutný výčet a stojí za přečtení,“ sdělil Svoboda zúčastněným.

Defenestrace?

„Myslím si, že tímto projevem jsem definitivně pohřbil svoji šanci na jmenování profesorem alespoň za tohoto mstivého prezidenta,“ tak trochu zažertoval Svoboda. „Nevadí, nevadí, nevadí,“ začal opět skandovat dav. „No, mně to vadí teda,“ uvedl Svoboda a zasmál se. „Ta žaloba ale prostě připomíná, že ústava není trhací kalendář, ale že je psána pro určitou politickou kulturu. Pro politickou kulturu, kde prezidentovi a vládě jde v posledku o blaho státu, o blaho občanů,“ řekl. Ústava by neměla být vykládána stylem po nás potopa, dodal Svoboda a uvedl, že by Česko mělo změnit prezidenta nikoliv ústavu.

„Demisi, demisi, demisi, demisi,“ začal skandovat dav. „Ústava počítá s určitou politickou a mravní úrovní prezidenta. Nepočítá se Zemanem,“ řekl Svoboda. „A proto je i ta ústava relativně bezzubá, pokud jde o vymáhání ústavních povinností,“ dodal s tím, že jediným způsobem ochrany demokracie proti „prezidentu uchvatiteli“ je právě ústavní žaloba. „Jinak se budeme muset, dovolte mi nadsázku, vrátit k některým staletími prověřeným tradicím, jako je defenestrace,“ dodal.

„Prezident by měl být vzorem každého občana, měl by být vzorem občanství. Ale náš prezident nás vede k tomu nejhoršímu v nás,“ uvedl a následně odkázal na text francouzského filosofa Paula Janeta.

„Demokracie jde do háje“

Následně promluvil člen KDU-ČSL Hayato Okamura a bratr předsedy hnutí SPD Tomia Okamury.

„Tři takové body: vytrvalost, svornost a naděje,“ zahájil Hayato Okamura svůj proslov. „Všichni víme, jak to s tou naší demokracií je, že se nějakým způsobem otřásá, že kolísá. Je tady tlak k oligarchizaci naší společnosti. Pro špatné vzory nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat na to, co se děje v Rusku. Co hrozí v řadě států na východ od nás, kde malá hrstka velmi bohatých miliardářů ovládá finance, hospodářství, média. A vlastně skoupí celou politickou scénu. Zaplatí volby, zaplatí strany, zaplatí kampaně a politiky,“ uvedl.

„Demokracie jde do háje. Ale tohle není naše masarykovská a čapkovská tradice. Když před sto lety prezident Masaryk a další zakládali republiku, měli před očima velmi lidský a křesťanský ideál, že to bude něco většího a lepšího než ta dosavadní konstituční monarchie, co tu byla,“ vysvětlil lidovec Okamura. „Že půjde o opravdové docenění života občanů, nejenom hrstky bohatých, ale právě občanům ze střední vrstvy, učitelům, dělníkům, technikům, obyčejným lidem. To je demokracie, že si vážíme každého člověka a to autentickým a živým způsobem. To, co předvádějí pánové Zeman a Babiš, i když na to mají obrovské peníze a mediální týmy, aby to zakryli, tak to je pohrdání prostými lidmi, námi občany. Chtějí s námi zamést, zamávat s námi a my se nenecháme,“ dodal. „My se nedáme, my se nedáme,“ začali demonstranti skandovat.

Akce nadále pokračovala projevy dalších řečníků. Do hry se vrátily i rudé trenky, se kterými se jedna z demonstrantek postavila před vojáky ostře střežené hlavní brány Hradu.

