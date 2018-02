FOTO + VIDEO Akce proti Dukovi? Víme více. Toto vám jiná média neukázala

Účastníci happeningu s bílými škraboškami s nápisy „Ateistka, bezdětná, důchodce atd…,“ se na začátek svého vystoupení na Hradčanském náměstí postavili do kruhu. „Jsem přesvědčen, že s SPD Tomia Okamury mě spojuje péče o bezpečí lidí v této zemi a podpora tradiční rodiny,“ zaznělo z reproduktoru a jeden z účastníků happeningu upadl na zem.

„Kéž všichni věřící mají odvahu postavit se zhoubě dženderových teorií a hájí přirozený zákon stvoření. Kéž jsou muži opravdovými muži a dobrými otci. Kéž jsou ženy opravdovými ženami a opravdovými matkami, aby naše děti vyrůstaly v lásce a bezpečí.“ I po této citaci slov kardinála Dominika Duky další z účastníků happeningu předstíral pád na zem. Totéž se pak opakovalo i dál. Po několika minutách se pak aktivisté zvedli a pózovali pro kamery a fotografy.

Pak začali signatáři dopisu, který adresovali papeži Františkovi, předčítat. Žádají, aby nebyl prodloužen mandát kardinálu Dominiku Dukovi. „Rádi bychom Tě požádali, abys jeho rezignaci přijal a mandát již neprodlužoval. Dovol, ať Ti předložíme své důvody. Pozorujeme, že za dobu Dominikova působení došlo k výraznému sblížení trůnu a oltáře.“

Aktivistka protestující proti kardinálu Dukovi

V listu upozorňují na národní pouť ve Staré Boleslavi v září 2011, kam biskup Dominik pozval tehdejšího prezidenta Václava Klause. „Ten během slavnostní mše svaté pronesl svůj neoliberální proslov. V listopadu 2015 Dominik Duka sloužil mši za prezidenta Miloše Zemana v místě jeho letní rezidence, a to jen pár dní poté, co Zeman vystoupil na jednom pódiu s tehdejším lídrem českého xenofobního hnutí Martinem Konvičkou,“ předčítali. Jejich proslov přerušoval pískot a výkřiky „Hanba.“ Na místě totiž byli také příznivci kardinála.

Příklon biskupa Dominika k nacionalismu a ke krajní pravici…

Pak četli dál dopis, který už je v této chvíli odeslán do Vatikánu. „Příklon biskupa Dominika k nacionalismu a ke krajní pravici pak lze vidět nejen v jeho nekritické podpoře islamofobního prezidenta Miloše Zemana, ale také v jednoznačném odmítnutí solidarity s uprchlíky na Svatováclavské pouti v září 2017, anebo v blahopřejném dopise zaslaném předsedovi fašizující strany SPD Tomiu Okamurovi,“ zaznělo. V dopise upozorňují i na Milana Badala: „Mezi biskupovy nejbližší spolupracovníky patří Milan Badal, který po útoku na francouzský kostel v Saint-Étienne du Rouvray ztotožnil islám s islamismem.“

Stěžují si i na to, že Duka má menší zájem o církev samotnou a že „nedávno také upřel pastorační péči komunitě LGBTQ katolíků v pražské diecézi“. „Netoužíme jen po personální výměně a uspíšení jmenování nového pražského arcibiskupa po Dukově rezignaci, ale po revoluci lásky a něžnosti, která by z církevní hierarchické struktury znovu vytvořila živoucí a láskyplné společenství bratří a sester, pospolitost, která je vždy ochotna pomoci těm nejslabším, zraněným, lidem na okraji i celému stvoření,“ vysvětlují autoři z řad křesťanských laiků. „Pražská kavárna, katolická kavárna,“ zaznívaly směrem k hlavním aktérům happeningu výkřiky od příznivců, kteří drželi v rukou transparenty s nápisem: „Podporujeme kardinála Duku.“ Po přečtení se ozvaly potlesk i pískání a asi po dvaceti minutách happening skončil.

„Rozeštváváte společnost!“ „Vy ji rozeštváváte!“

Na náměstí se odehrála i ostrá debata mezi příznivci a odpůrci kardinála. „V čem je arogantní?“ „Jakým způsobem vystupuje.“ „Máte pocit, že by hlavní osoba, představitel katolické církve, neměla přátelsky a slušně komunikovat s prezidentem České republiky?“ „Co udělal, že se baví s prezidentem?“ „Ne, on zastupuje instituci.“ „Rozeštváváte společnost!“ „Vy ji rozeštváváte!“ Překřikování nebralo konce a hádku ještě víc rozjel argument o otáčení České republiky na východ. „Mluvíte o tom, že i Duka jako na východ. Kudy ty ruský tanky pojedou? Jsme malinkatá desetimilionová republika. Jaký ekonomický zájem budou mít Rusové na tom, aby sem jeli? Pojedou přes Ukrajinu, která se bude bránit, Poláci se budou bránit, jsou v NATO, tudíž třetí světová válka?“ „Jaký otáčení na východ?“ „Táhne Macron Francii na východ?“ rozčiloval se jeden z příznivců kardinála Duky. „My jen poklonkujeme. Jenom to, že přijde Miloš Zeman a řekne na konferenci s Putinem, prostě že se nebude překládat do češtiny, kdo neumí rusky, tak tu nemá co dělat… To je servilita nejvyššího rázu. Nepřivezl ani obchod, ani miliardy. Jen ztrapnil náš národ před kamerami celé Evropy,“ zaznělo z druhé strany.

V oknech byly vidět transparenty s nápisy „Stojíme za naším arcibiskupem“ a „Buďte dál naším pastýřem, otče Dominiku“.

Happening sledoval z okna také tajemník arcibiskupa Milan Badal, který na Facebooku napsal: „Poslal jsem vatikánské tajné službě foto těch cca 30 protestantů, pardon – protestujících před arcibiskupstvím. Milé děti z Kliniky, v téhle zemi se prostě revoluce dělat nedají.“ A přidal i další komentář: „Já myslím, že pod náporem takových osobností se Vatikán a František otřesou.“

Režisér Strach: Nejednáte nečestně, nehledáte svůj prospěch…

Zatímco do Vatikánu míří dopis od nespokojených signatářů, samotný kardinál si bude moct koncem dubna přečíst i jiný text. 26. dubna mu totiž odesílá režisér Jiří Strach přání k narozeninám. Už teď odkaz na článek, který publikoval rcmonitor.cz zveřejnil i na svém Facebooku. A v jeho dopise se píše i toto: „Jste vůči nám vždy trpělivý, laskavý, nikomu nezávidíte, na nikoho se nevychloubáte, nejste domýšlivý. Nejednáte nečestně, nehledáte svůj prospěch, nedáte se nikým vydráždit, nepočítáte křivdy. A že jich bylo – bohužel i z vlastních řad. Nemáte radost ze špatnosti mnohých, ale vždycky se radujete z pravdy. Tak naplňujete své biskupské heslo In Spiritu Veritatis.“ „V synovské pokoře jsme při Vás, s Vámi a v modlitbě za Vás.“

Kardinál Dominik Duka koncem dubna oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu ovšem může prodloužit mandát.

autor: Daniela Černá