FOTO a VIDEO Svědectví k útoku cizinců v Brně: Prý obtěžovali dívku a její zastánce chtěli zabít. Ti skončili s pořezanými hlavami

„Tímto zbabělým útokem tří ozbrojených ‚uprchlíků‘ z tábora z Kostelce padá lež o tom, že tu žádní uprchlíci nejsou. Padá lež o tom, že zde nepáchají kriminalitu. A lež o tom, že jsou pro nás obohacením. Útoky na ženu, útok početní většiny na bezbranného a pocit nadřazenosti pramení i z politiky multikulturní podbízivosti, kterou na radnici v Brně praktikuje hnutí ANO 2011, Žít Brno, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a Zelení. To, co začíná speciálním zacházením, tlumočníky z arabštiny na úřadech, končí pobodanými kluky, kteří se zastali obtěžované dívky,“ poznamenává skupina Slušní lidé.

Čtyři zadržení pachatelé jsou již podle všeho v cele. „My se však zamysleme, jestli toto chceme. Jestli chceme, aby naši politici pracovali proti nám,“ dodává skupina a snaží se o uznání těm dvěma pořezaným klukům. „Toto je naše město a spolu si ho vezmeme zpět,“ zakončili příspěvek ve skupině.

„Podle policistů, kteří přijali volání na tísňovou linku, došlo nejprve ke slovní a následně fyzické potyčce. Poškození byli ve věku 31 a 32 let... Policisté podle popisu našli čtveřici podezřelých na Moravském náměstí, tři obvinění jsou ve věku 24 až 31 let. Hlavní obviněný je stíhán vazebně,“ psala v souvislosti s případem ČTK. Hlavnímu obviněnému bylo sděleno, že se dopustil těžkého ublížení na zdraví, za což mu hrozí až deset let za mřížemi, pokud bude odsouzen.

Zprávy Slušných lidí však odmítá vedení uprchlických zařízení. „Musíme se důrazně ohradit proti tomu, aby byl incident spojován s našimi klienty. Nejedná se o žadatele o azyl, kteří jsou ubytováni v azylovém zařízení Správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra,“ uvedl Jan Piroch ze Správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra pro server iDnes.cz.

Na videu pak vypovídají také dva údajně napadení, mladá žena s mužem. „Když jsme stáli v průchodu u toho Karibiku, tak kolem nás šli tři Arabové a měli nějaké blbé připomínky, tak se mě tady kolega zastal a dopadlo to tak vlastně, že ten Arab se k nám vrátil s nožem a začal vyhrožovat, že kolegu zabije, že ho podřízne. Spustila se velká rvačka,“ popisuje žena. „Jeden kamarád skončil s rozřízlou hlavou,“ poznamenala dívka, jež uvedla, že Arabové podle ní byli z uprchlického tábora. Muž pak ukázal krvavou hlavu. Další z mužů pak rovněž ukazuje jizvu, kterou má přes hlavu.



Jeden z údajně napadených s řeznými ranami na hlavě. (Facebook: Slušní lidé)