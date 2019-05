Fajtova drzost je ohromující, kterýkoliv jiný úředník by šel do vězení. Filip chce prezidentovi rozmluvit odvolání ministra Staňka

Staněk podal demisi kvůli kritice v kauze odvolání ředitelů Národní galerie Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Podle Filipa ale bylo jejich odvolání zcela namístě, což podle něj potvrzují výsledky kontrolního protokolu. „Drzost, kterou projevil pan Fajt, je ohromující,“ řekl předseda komunistů s tím, že jakýkoli jiný úředník by za podobné prohřešky šel do vězení. „Jsem pro to, aby v kultuře fungovala kultura, nikoli zneužívání pravomoci úřední osoby,“ dodal Filip.

Staněk odvolal Fajta a Soukupa v polovině dubna za výrazná pochybení v hospodářské činnosti obou institucí. Fajt byl kritizován také za milionovou autorskou smlouvu za vlastní kurátorskou činnost. Fajt minulý týden poslal Ministerstvu kultury dopis, v němž žádá omluvu. Fajtův advokát František Vyskočil popisuje důvody pro odvolání za nepravdivé. „Pravdivý skutkový základ se komolí a vyvozují se z něj nedovolené hodnotové soudy. Následkem takového jednání jsou hrubý zásah do cti klienta (Fajta), znevážení jeho jména a profesní reputace,“ uvedl Vyskočil.

Staněk v reakci na dopis požadující omluvu řekl, že jednal po zralé úvaze a konzultaci se svými poradci. Ministr je podle jeho slov povinen konat, pokud se objeví skutečnosti nasvědčující porušování zákona, což situace v Národní galerii splňovala. Přesto Staněk podal kvůli kritice kulturní obce demisi.

Vojtěch Filip bude Staňka hájit také proto, že odcházející ministr kultury po letech vyřešil spor o točnu v zahradě zámku v Českém Krumlově, tedy z Filipova volebního kraje. Filip se obává, že by se po Staňkově odchodu mohl spor opět otevřít.

