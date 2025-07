Fanoušci Filipa Turka si vychutnali Hynka Čermáka

Hynek Čermák na letošním Mezinárodním festivalu v Karlových Varech prozradil, že ho politika vůbec nezajímá, ale čestný prezident Motoristů a europoslanec Filip Turek se před časem choval na silnici tak nezodpovědně, že na to přece jen musel zareagovat.

„Mě politika fakt nezajímá. Jestli někdo chce volit Motoristy, tak je to jeho plné právo a může je volit, samozřejmě. Jsme v demokratické zemi. Ale o politice to není. Štvou mě lidi, kteří prostě lžou a nechovají se společensky," pravil Čermák.

A po sociálních sítích začala kolovat připomínka toho, jak Hynek Čermák jednoho dne udeřil na fotografa, když měl pocit, že ho obtěžuje. „Hynek Čermák na večírku ČT lámal prsty fotografovi. Jako chlap by se měl omluvit,“ napsal k tomu server Expres.cz. Není bez zajímavosti, že tentýž Hynek Čermák dostal prostor také k bitcoinové kauze exministra spravedlnosti Pavla Blažka.

„Já bych v prvé řadě chtěl prohlásit, že já, a předpokládám, že nikdo z nás, za dnešní večer nedostaneme žádné peníze,“ oznámil Čermák hned na úvod do kamer ČT. Ale také otevřeně přiznal, že bitcoinové kauze nerozumí. „A dokonce jí odmítám rozumět,“ zdůraznil.

Pozornost věnoval digitálnímu světu obecně a žádal, aby i v tomto prostoru platila nějaká lidská pravidla. „Myslím, že bychom ten digitální svět měli poučit o tom, že i tam mají platit nějaká lidská pravidla, že bychom si měli dávat pozor na to, jakým způsobem tam komunikujeme. A taky bych se teda hlásil za to, že když už nějakým způsobem vstoupíte do světa digitálních sítí, tak vždycky pod svojí vlastní identitou. Já bych byl pro, aby se zakázalo (vystupovat) anonymně.

A do třetice během pořadu uhodil i na novináře a konstatoval, že „kdyby měli nějakou morálku“, chovali by se jinak. Narážel tím na moment hádky manželského prezidentského páru. První dáma Francie podle všeho nedávno v letadle uhodila svého muže a podle Čermáka toto veřejnost vůbec neměla vidět, protože to média neměla uveřejňovat. „Kdyby tam byl někdo s morálkou, tak by řekl: tohle ne,“ prohlásil ve vysílání Čermák.

Motoristé sobě se proto Hynku Čermákovi, který jinak volá po zastavení šíření nenávisti a násilí, vysmáli. Naznačili mu, aby si nejprve zametl před vlastním prahem.

„Morální maják herec Hynek Čermák, který se za potlesku sociálních sítí a k radosti politických aktivistů, kteří se nazývají novináři, týdny vozil po Filipu Turkovi a natočil kvůli jeho rychlé jízdě na dálnici, která nikomu neublížila, srdceryvná videa s morálními apely, zbil na filmovém festivalu v Karlových Varech fotografa. … A takhle je to s morálními majáky pořád, Hynka Čermáka nevyjímaje. Jejich vlastní životy jsou plné ztroskotání. Najdete mezi nimi násilí, bouřlivé rozvody, neplacení výživného, exekuce, řízení pod vlivem, hektolitry alkoholu a umístění v léčebnách, dopravní přestupky jak na běžícím pásu, aroganci, povrchnost, povýšenost, promiskuitu a hromady psychofarmak. A pak mají tu drzost si stoupnout a ukazovat na jiné. Smutné příběhy z vlastního života frustrovaných lidí. Poslední, kteří by mohli hrát morální majáky,“ poznamenal Matějka.

Fanoušci Filipa Turka, kteří se na sociální síti Facebook vyjadřují např. na profilu Hranatost, Čermákovi také poslali vzkaz.

„Jeden z ‚morálních majáků‘ – herec Hynek Čermák – se opakovaně snažil Filipa Turka dehonestovat, povyšoval se nad ním a při každé příležitosti hrál roli toho správného a morálně vyspělejšího. A jak to tak bývá, lidé jako on se postupně začínají vybarvovat. Znovu se potvrzuje staré pravidlo: podle sebe soudím tebe,“ zaznělo na Facebooku.

Fanoušci Filipa Turka přidali také video, k němuž doplnili pár slov.

„Morální maják Hynek Čermák. Hezky to všechno dozrálo.“

