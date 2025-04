Hádka Schillerové se Skopečkem na Nově: Cirkus. Nehoráznost.

„Vycházeli jsme ze statistiky a tam on vyšel z pohledu oblíbenosti a z pohledu toho, jak ho hodnotí občané, na posledním místě,“ odpověděla Alena Schillerová, místopředsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně hnutí ANO, v pořadu TN.cz Za pět minut dvanáct na otázku, v čem je Petr Fiala nejhorší premiér na světě.

Připustila, že bylo srovnáváno pouze 22 zemí, ale žádná jiná studie podle ní neexistuje. „Jsem přesvědčená, že kdyby existovala nějaká jiná, dopadlo by to stejně,“ domnívá se Schillerová.

Místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Skopečka (ODS) se pak moderátor Martin Čermák zeptal, v čem byl podle něj nejhorším premiérem Andrej Babiš. „Nechci to personifikovat. Myslím si, že vláda hnutí ANO byla nejhorší v tom, že nevyužila dobré období před covidem k tomu, aby realizovala potřebné reformy, které zůstaly na nás, jako je třeba penzijní reforma, budování Armády ČR… Oni to období prospali, prohospodařili,“ míní Skopeček.

Potom ještě dodal: „Přišel covid a tam jsme viděli jasnou nekompetenci – střídání ministrů zdravotnictví, neschopnost v dobách krize zajistit elementární stabilitu a dodat důvěru lidem. To byla charakteristika hnutí ANO a věřím, že to lidé nechtějí opakovat.“

Hovořilo se také o volebních preferencích. „Nekomentuju preference, ani když je tam 35, ani 32, ani 33. Podpory si vážím. Podpora ukazuje jakýsi trend,“ řekla Schillerová, mluvila o pocitech pokory a dodala, že do voleb je ještě šest měsíců.

„Je potřeba neustále mobilizovat, proto jsem mezi lidmi, mí kolegové také,“ uvedla politička, která podle svých slov voličům vysvětluje, kam náš stát přivedla tato vláda. „Petr Fiala a jeho vláda zvolili rétoriku strachu, protože se bojí konfrontace s hospodářskou situací. Bojí se toho, že lidé budou hodnotit jejich vládu podle svých peněženek a podle toho, kam to přivedli. Nedodrželi žádný ze svých slibů, zvedli daně, prodloužili věk odchodu do důchodu, máme tady největší inflaci za 25 let, ceny energie atd. Toho oni se bojí, takže odvádějí pozornost,“ řekla místopředsedkyně ANO.

Není podle ní jediný důkaz, že by její hnutí vedlo tuto zemi někam do Ruska nebo že by mu nezáleželo na bezpečnosti.

Kdo rozeštvává společnost?

Skopeček připomněl video Schillerové, v němž premiéra označila za parchanta. Ohradil se proti používání vulgarismů a rozeštvávání společnosti. „Děláte to vy. Děláte to při každé schůzi Poslanecké sněmovny. Poslechněte si svého předsedu, jak hovoří,“ vyčítal Schillerové.

„Nechte mě domluvit,“ ohradil se vůči moderátorovi a pokračoval: „Jste to vy, kdo rozeštvává společnost. My nešíříme strach. Rusko napadlo Ukrajinu. V souvislosti s americkými volbami se mění celý mezinárodní politický řád. Více zdůrazňovat téma bezpečnosti, obrany je úlohou jakékoliv vlády bez ohledu na stranickou příslušnost. Bezpečnost je základní statek, který vláda musí zabezpečit. My se o to snažíme, upozorňujeme na rizika, která ve světě jsou. Zavírat před bezpečnostními riziky oči, což by se asi líbilo hnutí ANO, nechceme, proto pan premiér svolal bezpečnostní schůzku, ANO na ni nepřišlo,“ připomněl, jak se hnutí ANO a SPD minulý týden odmítla účastnit mimořádné schůze Sněmovny, kde se měly výdaje na obranu řešit.

Vládní koalice totiž prosadila, aby jednání bylo neveřejné kvůli probírání utajovaných informací. „Ve chvíli, kdy z toho nejde stříhat videa, kdy z toho nejde dělat cirkus, tak vás bezpečnost nezajímá,“ vykládal si důvody neúčasti opozičních hnutí Skopeček.

„Je to nehoráznost, co tady říkáte. Chtěli jsme, aby schůzi mohli sledovat občané. Vám šlo jenom o to, že jste se báli konfrontace. Vy nechcete, aby to slyšeli občané, v jakém stavu je armáda,“ oponovala mu Schillerová.

Podle Skopečka ANO „zploštilo“ politiku jenom na marketing. „Když jde o něco vážného, dlouhodobého, co přesahuje několik volebních období, tak toho nejsou schopni. Připomeňme jenom debatu o penzijní reformě. Určitě se shodneme, že penzijní reforma tu měla být dávno. Když se měla vést diskuse, hnutí ANO opustilo Hrad, zalhalo, že s něčím nesouhlasilo, co tam zaznělo. Jsou témata, ve kterých se nemá hrát stranickost a sbírat lajky,“ řekl Skopeček.

Pozitivní, nebo negativní kampaň?

Řeč se vedla také kolem přesouvání politiky na sociální sítě. „Mně osobně to radost nedělá. K ničemu dobrému to nepřispívá. Na druhé straně je to nějaký trend. Společnost bere více informace ze sociálních sítí než z novin a jiných kanálů, to je prostě realita. Politici to musejí brát v úvahu. Část komunikace se přesouvá na sociální sítě. Ani na sociálních sítích nemusíte používat vulgarismy. Snažím se debatovat věcně,“ řekl Skopeček.

Podle svých slov je zastáncem pozitivní kampaně. Pouze negativní kampaní nelze voliče přesvědčit. Proto se prý snaží být více pozitivní.

Oba politici se shodli, že je třeba posilovat obranu Česka. „My bychom se hlavně chtěli bavit o tom, jak ty peníze vynaložit. My jsme podpořili zákon, aby na obranu šla dvě procenta HDP, ani se nebráníme debatě o navyšování, ale chceme tu debatu otočit. Chceme se bavit o tom, co ta armáda potřebuje,“ řekla Schillerová.

To, že potřebujeme armádu, bylo podle ní vidět už v době covidu, když přišlo tornádo i při povodních. „Teď tady máme kulhavku a slintavku, už se tam posílá armáda. Potřebujeme víc vojáků, máme tu obrovskou odchodovost, o tom jsme se chtěli bavit – samozřejmě na ně taky dopadl daňový balíček se všemi svými dopady jako na další zaměstnance. Chtěli jsme se bavit o tom, že máme nějaké postavení v NATO. Naše pozice v NATO musí být nezpochybnitelná. Chtěli jsme se bavit o tom, co potřebuje tato armáda – vojáky, vybavenost, v NATO máme určité úkoly. Potom, když se to všechno sečte, bavit se o tom, kolik musíme na armádu dát,“ zdůraznila Schillerová.

Na obranu by se podle ní měla určitě vydávat dvě procenta HDP a postupně navyšovat. „Ale musíme vědět, za co se peníze utrácejí,“ uvedla místopředsedkyně ANO. Bezpečnost podle ní nezvýší podepisování zálohových faktur na letadla, která budeme mít za deset let.

Podle Skopečka současná vláda v oblasti obrany jen dohání to, co ta předchozí Babišova nezvládla. Díky tomu se podařilo navýšit výdaje na obranu ke dvěma procentům HDP. „Armádě se podařilo vysoutěžit řadu důležitých zbraňových systémů a dodávek, které v minulosti chyběly. Je to jednoznačný úspěch, musíme v tom pokračovat. Souhlasím jako ekonom s tím, že nemá cenu dělat to uměle, účetně bez ohledu na to, jestli to budou dobře vynaložené peníze. Jsou to peníze daňových poplatníků, musejí být utraceny efektivně a na to, co armáda potřebuje,“ zdůraznil politik.

Moderátor Čermák se zeptal, jestli ODS a ANO dokážou vůbec vytvořit státní rozpočet, který nebude schodkový. „Než přišel covid, měli jsme vyrovnané rozpočty. Měli jsme dokonce i mírně přebytkové. Covid byla situace naprosto bezprecedentní, uzavřela se ekonomika, ze dne na den jsme se dostali do situace, kdy nám klesly příjmy a vzrostly výdaje. Reagovali jsme způsobem, jakým reagoval zbytek světa,“ zrekapitulovala Schillerová.

Pokračovala tím, že vláda, která nastoupila, naslibovala nereálné. Teď se dostáváme do situace, že s dluhem rostou i úroky. „Vyrovnaný rozpočet tady nebude ještě hodně dlouho,“ řekla politička. „Já jsem připravila rozpočet se schodkem 376 miliard. Dneska jsme se všemi těmi účetními triky a mimorozpočtovými půjčkami zhruba na 300 miliardách, a to se zvýšily daně, zpomalily valorizace důchodů. To znamená, úspory žádné,“ kritizovala vládu někdejší ministryně financí.

„Přebírali jsme veřejné finance s deficitem pět procent HDP – to je rozpočet, který nám předala ministryně Schillerová. Seškrtali jsme osmdesát miliard korun. Dostali jsme se za rok 2024 na –2,2 % HDP,“ řekl Skopeček s tím, že současná vláda konsoliduje rozpočet. I další vláda podle něj má pokračovat v konsolidaci veřejných financí. „Zbytečně platíme výdaje na obsluhu státního dluhu,“ dodal politik.

Schillerová oponovala, že pětiprocentní deficit byl v době covidu.

