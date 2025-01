Petardy? Náhražka ejakulace. Nepoužívám, odhalil herec Čermák. A začala rvačka

Hynek Čermák, který se proslavil v komediích Díra u Hanušovic nebo Aristokratka ve varu, se pustil do kulturního boje za zákaz rachejtlí a ohňostrojů na oslavu nového roku. „Ne, to já nepoužívám, to je taková náhražka ejakulace. Já nemám na nový rok zapotřebí bedny s nápisem Sexy rachot nebo mohutný výstřik,“ zaútočil na Instagramu Čermák na mužskou hrdost.

Pod jeho příspěvkem se objevila velká spousta souhlasných komentářů. Většina zohledňovala zvířata. „Já bych to zakázal úplně, nevidím na tom nic dobrého jako milovník zvířat a pejsků, ale taky z profesního hlediska. Přeji vám do nového roku hlavně zdravíčko, lásku a štěstí a zůstaňte takový, jaký jste,“ dostalo se Čermákovi souhlasné reakce od Josefa Zapletala.

Dagmar pak Čermákovi popsala hororovou noc se svým psem. „Bylo to hrozně hrozné, ta půlnoc, musela jsem pořád mého stafordšíra uklidňovat,j ak moc se bála, chudinka, nevěděla co se děje a to docela česky umí,“ napsala Dagmar.

A došlo na popis dalšího hororu. „A kolik blbců to po sobě uklízí? Každý se ohání právem se bavit, ale oni hodí petardu bůhví kam daleko a už si ji nepřijdou zvednout. Máme zahradu plnou bordelu od cizích lidí. Řízený ohňostroj mi nevadí, ale odpalování petard, co umí jen ránu jak z děla - to je opravdu pro blby. My chtěli v noci ven před dům, soused položil na příjezdové cestě nějaký pack, po druhé ráně se převrátil a rachejtle lítaly po chodníku a cestě přímo do lidí. Naštěstí jsme zrovna stáli za autem, ale chvíli před tím jsme stáli na tom místě, kam to litalo. Tak jsme šli zase domů, nenecháme se zmrzačit debilama,“ pospala Čermákovi komentátorka.

Jenže sešly se i nesouhlasící komentáře. „Hynku rozhodně mi to jako výstřik ani ejakulace nepřipadá celý rok nevezmu rachejtli do ruky ale na silvestra si s dětmi jednu bedýnku a pár čmeláků zapálíme a dědi se na to prostě těší ,psa mám taky ale vždycky jednou za rok to zvládne,jasně odsuzují zlitky který s tím dělaj blbosti a bordel,“ dozvěděl se z komentářů Čermák.

Stává se odpálení několika rachejtlí pro pobavení dětí snad trestným činem? „Mám vás rád, ale tohle je hloupý názor. Rozhodně souhlasím s tím že to není hračka a nepatří to ožralej dementům do ruky. Sám s dětma kupuji pouze ty velké boxy kde se s trochou intelegence nemá co stát a odpalíme to o půlnoci. Ale srovnávat to takhle? Jsem toho názoru že lidé s velkým dosahem by neměli veřejně vyjadřovat názory. Vy to aspoň řeknete inteligentně, na rozdíl od projevů těch blbů jako je Hrušínský a Přibáň…“ dočetl se Čermák.

Slovo obhajoby získala v diskusi i svoboda. „Vážení, to že by mate nějaký pohled na svět neznamená, že ho bude každý dodržovat podle vás. Já neházím nic, ale taky nemám potřebu tady kázat jak je to debilní. Je to můj dojem a nebudu ho tlačit pod totálně dementním argumentem ještě veřejnosti,“ zaznělo.

Někdo pije celý rok a někdo si na jeho konci jen odpálí pár petard, zaznělo. „Tak někdo si třeba místo chlastání jednou za rok odpálí na Silvestra krabici. Každý slaví jinak, někdo chlastá celý rok a trápí a obtěžuje své okolí. Tihle trapní odpůrci ohňostrojů a petard, co vždy začnou křičet v posledním týdnu v roce, jak by to zakázali, jsou kapitola sama pro sebe.“

Hynek Čermák se dočetl i o tom, že je komediant. „Máslo nejíte, petardy už s věkem neodpalujete, njn, tak se snažíte být cool, jako správný komediant, byste mohl ještě přidat nějakou odbojovou činnost za minulého režimu, jako Vetchý, lidi to od vás pobaví,“ stálo v diskusi.

Své slovo zase získala obhajoba svobody. „Jasně, ale nebudu to zakazovat ostatním. A o tom to je.“

Nakonec s Hynkem Čermákem názorově zúčtoval Robin Zámek, sám chovatel několika psů. „Já mam psy, ohňostroje neděláme, ale ať si proboha dělá každý co chce, pořád nějaké omezování, příkazy, vyhlášky, buzerace… Vice svobody by to chtělo…“ napsal Zámek.

Proti dostupnému prodeji pyrotechniky chystá boj i ministerstvo pro životní prostředí, které řídí Petr Hladík (KDU-ČSL). Ten chce do legislativy zavést, aby byla pyrotechnika daleko hůře dostupná. Běžně dostupné by měly zůstat prskavky nebo bouchací kuličky.

„Pyrotechnika způsobuje každoročně psům, ale i řadě hospodářských zvířat mnoho problémů. Máme zaznamenané případy předčasných porodů mrtvých telat, ke kterým došlo po odpálení hlasité pyrotechniky v okolí zemědělských podniků. Jsem proto rád, že přistupujeme k regulaci prodeje a použití pyrotechniky, především té, jejímž hlavním a často jediným účelem je udělat co největší hluk,“ napsal k iniciativě lidovecký předseda Marek Výborný, který stojí u zákazu pyrotechniky po boku svého kolegy Hladíka.

Patřičně zdramatizovala situaci i poslankyně hnutí STAN. „Současné používání zábavní pyrotechniky je neudržitelné. Celý prosinec jsou česká a moravská města obtěžována velkou zátěží hluku a smradu. Nejde o jednu noc v roce, ale typicky o celý měsíc, kdy se hazarduje se zdravím lidí i zvířat,“ napsala na Facebooku.

