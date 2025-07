Farský: Ruské rakety nezničí ukrajinské odhodlání, Rusko se spíš zhroutí

Farského týdenní cesta zahrnovala setkání s ukrajinskými politiky, místními úřady a novináři, aby lépe pochopil nálady společnosti a identifikoval, jak může Česko a EU pomoci Ukrajině.

Cesta, kterou Farský dále popsal na sociálních sítích jako nabitou, zahrnovala setkání s ukrajinskými představiteli, rozhovory pro místní média a práci na projektu Starostové starostům, jehož cílem je prohloubit spolupráci mezi českými a ukrajinskými samosprávami.





Jan Farský, bývalý starosta Semil a dlouholetý zastánce demokratických hodnot, je od roku 2012 členem správní rady Aspen Institute Central Europe, platformy podporující leadership a dialog o globálních výzvách. Tento zájem ho motivuje k aktivnímu přístupu k podpoře Ukrajiny, která od ruské invaze v únoru 2022 čelí vojenským, humanitárním a ekonomickým výzvám.

Farský varoval před oslabením podpory ze strany Evropy, což by dle něj mohlo ohrozit bezpečnost celého kontinentu. Jeho mise byla tedy reakcí na potřebu přímého kontaktu s ukrajinskou realitou a hledání konkrétních cest pomoci, včetně rozvoje regionální spolupráce.

Mise probíhala v době pokračujících ruských útoků, včetně dronového útoku na Kyjev 3. až 4. července, při kterém Farský popisoval sirény ve městě a kontrast války s životem v bezpečí. Navštívil oblasti blízko fronty, a obdivoval odhodlání Ukrajinců.

„Tak to bude v Kremlu mrzení. Minulý týden jsem strávil na Ukrajině. Byl jsem blízko fronty. A takové odhodlání, jaké v sobě mají Ukrajinci, to rakety nezdolají. To ho spíše posílí,“ komentoval Farský. A pokračoval svým hodnocením pokračující války. „Vždyť co by v případě kapitulace přišlo? Rabování, znásilňování, ničení. Proti tomu má smysl bojovat. To se spíše zhroutí Rusko. A nebylo by to poprvé.“

Součástí mise byla práce na projektu Starostové starostům, který Farský představil na sněmu hnutí STAN a během cesty navazoval kontakty pro jeho realizaci. Tento projekt má dle jeho slov za cíl propojit české a ukrajinské starosty, aby sdíleli zkušenosti a rozvíjeli spolupráci na komunální úrovni.





Farský také poskytl rozhovor pro ukrajinskou televizi Espreso TV, kde hovořil o politické situaci v Česku, o EU a o vnímání ruské invaze po třech letech války.

„Na Ukrajině jsem se setkal se spoustou novinářů. V Espreso TV jsme mluvili o aktuální politické situaci v Česku i v EU. A jak se posouvá evropské vnímání ruské agrese po třech letech. Chápu, že mnoho lidí už zprávy z fronty unavují.“ Zdůraznil potřebu překonat únavu Západu ze zpráv o konfliktu a posílit tlak na Rusko.

Projekt Starostové starostům, jak ho Farský prezentuje, vychází z české platformy stejného jména, která slouží ke sdílení zkušeností mezi komunálními politiky v ČR bez ohledu na politickou příslušnost. Zaměřuje se na témata jako zapojování občanů, transparentnost, otevřená data nebo péče o vzhled obcí. Farského iniciativa rozšiřuje tento koncept na mezinárodní úroveň s cílem propojit české a ukrajinské starosty. Cílem je podpora poválečné obnovy Ukrajiny prostřednictvím výměny know-how v oblastech jako vodohospodářství, energetika či komunální služby.

Mosty důvěry 2.0 již propojil města jako Zábřeh s Ržyščivskou komunitou, což slouží jako model pro Farského plán. Podle Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) roste zájem českých samospráv o partnerství s ukrajinskými protějšky, zejména v kontextu obnovy země. SMO ČR zprostředkovává kontakty na základě potřeb ukrajinských měst, která hledají partnery v Česku. Farského projekt by mohl využít finanční nástroje, jako je Mezinárodní visegrádský fond, programy EU nebo český Program Expertise on Demand při UNDP. Například programjiž propojil města jako Zábřeh s Ržyščivskou komunitou, což slouží jako model pro Farského plán.