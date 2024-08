Fašista Trump? Novinář Köppel o Německu a médiích. „Propadli náboženství.“

Roger Jürg Köppel se obul do německých médií, která amerického republikánského kandidáta, ale i Marine Le Penovou a další politiky, označují za fašisty. Vzal to však obloukem.

Navrch přidal ještě jednu myšlenku známého německého filozofa.

„To, o čem věříme, že je pravda, jsou vždy také určení, kanonická ustanovení, která jsou nutná k tomu, aby společnost vůbec fungovala. V jistém smyslu se člověk schází u táboráku vykonstruovaných pravd nebo jistot.“

A z tohoto pohledu je podle Köppela třeba ke všem pravdám přistupovat opatrně.

I k tezím některých německých novinářů, že s působením Donalda Trumpa či Marine Le Penové v politice hrozí návrat fašismu. Už proto, že z historie víme, co všechno bylo spojeno s fašismem, případně s blízkým nacismem. Fašisté i nacisté realizovali agresivní válečnou politiku, uváděli v život rasové teorie, a tak podobně. A pokud dnes dělají paralelu mezi fašisty a Donaldem Trumpem, pak podle Köppela předvádějí v podstatě „politické voodoo“ nebo se dostávají do oblasti „propagandistické demagogické zloby“. „Ale to je to, co se stane, když začnete nábožensky přehánět politický, společenský konsenzus, abych tak řekl,“ pokračoval Köppel.

Švýcarský publicista upozornil, že žijeme v časech, kdy nálepku „fašisty“ dostává leckdo, kdo si dovolí kritizovat establishment. Ti, kteří kritiky stávajícího establishmentu označují za fašisty, se podle Köppela pohybují v hluboké „morální bažině“.

„Ano, to je ten druh šílenství, který se vás zmocňuje, když povýšíte ideologii establishmentu na občanské náboženství. To je to, co se momentálně děje,“ konstatoval Köppel a označil takovýto postup za absolutně nedemokratický.

Německá média, jako Der Spiegel, který i Trumpa vyobrazil jako muže, jenž usekl hlavu soše Svobody, i o Alternativě pro Německo mluví jako o fašistické síle, kterou je třeba zakázat. Köppel má však za to, že i pozorovatel, který se k AfD postaví velmi kriticky, musí vidět, že fašistická tato strana opravdu není.

Naproti tomu levicový radikalismus je podle Köppela v médiích zlehčován. Švýcarský publicista se tady dovolával nepokojů vyvolaných hnutím Black Lives Matter, které z jeho pohledu média zlehčovala.