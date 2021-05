Feri? Velkej pr*ser, velkej škraloup, zní z kavárny. A hůř: Teď vyleze vše na všechny

Kauza sexuálního obtěžování Dominikem Ferim (na internetu už zkracovaná jako Ferigate) je dle některých komentátorů skutečným začátkem předvolební kampaně. A i když je Feri první, na koho nějaká „špína“ vyplavala, nebude prý poslední. Ke kauze se vyjádřil kupříkladu psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor. Podle něho by zrovna A2larm a Deník N informace o Dominikovi Ferim nevypustily, kdyby si autoři nebyli jistí jejich pravdivostí. „A je to špatně. Strašně špatně na tolika úrovních,“ hodnotí. Rektor je přitom podle svého profilu na sociálních sítích kritikem Andreje Babiše a Miloše Zemana. Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 97% Neodvádí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4569 lidí

Co tím míní, vysvětlil vzápětí: „Buď se jedná o velmi sofistikovanou snahu o dehonestaci politického protivníka, nebo dlouhodobé kriminální chování Dominika Feriho. Obě možnosti jsou mimořádně odporné.“ Pro něho je zásadní, že Feri na mandát rezignoval.

Jako psychoterapeutovi mu vadí, jak moc se setkává s názorem, že si dotyčné vše vymyslely, a otázkami, proč nešly s pravdou ven dříve. „Tak jen k argumentu, proč o tom nemluvily rovnou - jednoduchá odpověď zní - no právě proto. Ze strachu, že jim nikdo neuvěří, že k traumatu ze znásilnění přibude trauma ponižujících výslechů, nedůvěry a obvinění. Složitější vysvětlení je - se sexuálními traumata jsou spojena s tolika emocemi - výčitky svědomí, provinění, sebeobviňování, že často trvá léta, než o nich klientky (a klienti) začnou mluvit i na terapii,“ vysvětluje.

Tím, co se stalo, si není jist ani architekt Michael Třeštík, manžel režisérky Heleny Třeštíkové. „Nejsem objektivní, protože sexuální agrese je pro mne odjakživa principiálně nemužný svinstvo. MeToo s sebou nese sice i hodně problematický nebo až komický věci, ale podle mne je to něco potřebnýho a důležitýho. Historicky, antropologicky, morálně důležitýho,“ říká.

„Předvolební boj je od toho, aby se bojoval. A2 pro mne moc důvěryhodný není, zato Deník N naopak hodně. Pro mne důvěryhodnej psychiatr Tomáš Rektor k tomu napsal něco, co bez výhrad beru. Feri sám to odpískal hodně brzo a hodně pokorně. Tedy za mne z křesílka: na velkej a dobře podloženej škraloup to vypadá celkem jistě, možná i na oprávněnej velkej průser. Mýlit se ale můžu,“ odhaduje architekt. Jeho manželka byla velmi krátce ministryní kultury za Topolánkovy vlády.

Že Feri nebude sám, na koho před volbami něco praskne, předpovídá šéfredaktor Info.cz Michal Půr ve svém komentáři. Přiznává, že podezření měla i redakce Info.cz, ale nemohla ho dostatečně ověřit. „Pět měsíců před volbami se zdá, že novináři mají zpět moc, která jim v posledních letech trochu chyběla. Po kauzách kromě Feriho skončil ministr zdravotnictví Petr Arenberger a židle pod ministrem vnitra Janem Hamáčkem se notně zatřásla. Tím ovšem zdaleka nekončíme. Feriho případ ukazuje, že ven se dostávají věci, o nichž se v redakcích dlouho ví,“ říká Michal Půr.

O tématu diskutoval i na CNN Prima News, kde ke kauze Dominika Feriho promluvil komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. „Ty informace, nepotvrzené, se tu objevují rok, možná déle,“ řekl Šídlo, ale dodal, že před rokem se je ověřit nepodařilo. I on považuje autory textů z A2larmu a Deníku N za záruku toho, že se nejedná jen o smyšlená obvinění.

Předpokládal, že Feri odstoupí. Ale ne, že tak rychle. A „cynicky“ poznamenal, že je pro SPOLU lepší, že skandál vznikl dnes, než kdyby vznikl v září. Také podotkl, že dříve, před nástupem Andreje Babiše, se odstupovalo za mnohem menší prohřešky, některé ani neskončily obviněním, některé se naopak táhly, jako soudní proces s Vlastou Parkanovou, který nakonec také neukázal, že by se nějaké chyby dopustila.

Poukázal na to, že Feri už před nějakou dobou chtěl z politiky odejít. Ale předsedkyně Markéta Pekarová Adamová ho přesvědčila, aby zůstal. „Protože z marketingového a možná i věcného hlediska pro ně byl vzácná postava. Až do dneška,“ vysvětlil. Ale co se ještě stane do voleb, to je podle něho otázka.

