Feriho nahradilo hned několik taháků, ujistil mladý kandidát SPOLU

Ečeková Maršálová úvodem připustila, že občas zaslechne, že by jí lidé dali hlas, pokud by nebylo koalice s Piráty. „Občas to zaslechnu, protože máme intenzivní fázi předvolební kampaně a já jsem poměrně dost v tomhle aktivní, ještě spolu s kolegy se potkáváme ráno, v poledne i večer. Opravdu těch akcí je hodně. Nepočítám to, ale pár jich bude,“ sdělila Ečeková Maršálová s tím, že spolupráce však nelituje.

Někdejší olympionik Kůrka následně zdůvodnil, proč se rozhodl kandidovat do Sněmovny. „Rozhodl jsem se na základě takových výzev svých kolegů, kamarádů i sportovců, protože SPD zastřešuje celou řadu témat, která mě tedy zajímají a jak ukázaly i minulé krajské volby, tak mám docela velké množství příznivců, dostávám dost hlasů, a tak jsem byl přemlouván kamarády sportovci. Například střelci od nás,“ sdělil Kůrka, jenž chce do Sněmovny přinést mimo jiné návrh, „aby sportovní legendy dostávaly nějakou tu korunu k důchodu“.

28letý Havránek se vyjádřil k tomu, kdo je v koalici Spolu volebním tahákem, když kandidátku TOP 09 musel opustit Dominik Feri. „Je nás tam několik,“ poznamenal Havránek. „Dominik byl samozřejmě u mladých naprosto výjimečný, jeho dosah byl obrovský. Celá ta kauza je ztrátou i pro českou politiku, protože Dominik Feri byl výraznou tváří české politiky. Zbytek už je jeho soukromou kauzou,“ podotkl.

Prvním výrazným tématem následně byla migrace. „Osobně problém s cizinci, migranty, expaty nemám, ale opravdu odlišuji cizince, kteří sem přijíždějí jenom za ekonomickým zájmem, nebo lidi, kteří potřebují pomoci v nouzi, a pak už je to v rámci bezpečnostního systému,“ sdělila Ečeková Maršálová.

Orientalista Petr Pelikán se v minulých dnech nechal slyšet, že o další migrační vlně rozhodnou volby v Německu. Dokáže si podle Bohbota uhájit Česká republika svůj postoj k migraci? „Myslím si, že nemáme na vybranou,“ sdělil Bohbot. „Kdekoliv muslimská komunita překročila pět procent, jsou problémy, je to tam nebezpečné. Bez nenávisti a bez vzteku musíme brát věci reálně a říct: My to nechceme. Tam, kde je muslimská menšina příliš velká, jsou problémy, starosti,“ připomněl Bohbot, že problémy vnímá i u nás v Česku. „Počet nelegálních uprchlíků je obrovský,“ zmínil. „SPD má obrovský problém s muslimskou migrací,“ zdůraznil také Kůrka.

Dalším tématem bylo téma umožnění manželství pro všechny. „Z našeho pohledu je to vyloženě druhořadé téma,“ poznamenal Kůrka. „Česká republika má daleko větší problémy, které je potřeba řešit a ty je potřeba řešit aktuálně, akutně,“ byl obdobného názoru i Havránek.

„Když jsem se o toto téma začala více zajímat, tak musím říct, že se mi opravdu nelíbí rozdělovat lidi do dvou kategorií. Že by někteří z nás byli méněcenní, někteří plnohodnotní. A opravdu stačí maličkost. Změnit tři pouhá slova v občanském zákoníku, protože tam je zdroj. A ne manželství pro všechny, ale to manželství pro stejnopohlavní páry,“ poznamenala Ečeková Maršálová.

„Mě toto téma až tak moc nezajímá. Nebojoval bych ani pro ty, ani pro ty. Ať si každý dělá, co chce,“ sdělil Bohbot s tím, že pokud je ale Trikolóra proti manželství pro všechny, tak on je taky proti. „Ale jestli mohu mluvit osobně, jsem zejména proti exhibicionismu,“ dodal.

Zajímavý názor pak sdělil závěrem pořadu Kůrka k adopci dětí stejnopohlavními páry. „Umím si to představit, když jsou dvě děvčata spolu – a vychovávají dětí. Ale vůbec si to neumím představit u mužů, takže já jsem dneska 50 na 50,“ poznamenal Kůrka.

