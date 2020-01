Feťáci, zločinci, ambasáda USA. Ficův poslanec rozjel zlé věci. I o prezidentce Čaputové. Bylo toho mnoho

Blaha odpálil informaci o tom, že za prezidentskou kampaní Zuzany Čaputové stála agentura Arona Shaviva, která se pyšnila ve své prezentaci tím, že dokáže měnit režimy po světě. Také odhalil dokument, ve kterém americká ambasáda v Bratislavě vyhrožovala slovenským delegátům parlamentního shromáždění Rady Evropy, aby hlasovali proti Rusku. Poukázal na články deníku SME, propagující pedofilii. Zuzana Čaputová si pro jeho statusy najala ochranku, americká ambasáda vyhlásila stav ohrožení pro jeho videa, Penta ho nenávidí, liberální média ho nenávidí, sluníčkáři mu vyhrožují. Politické neziskovky ho nálepkují jako ruského agenta. Knihkupectví varují před jeho knihami. Slušné Slovensko ho chce vidět za mřížemi. Opozice se bojí jít s ním do televizních diskusí. Tak zněl úvod moderátora, jímž představil svého hosta – slovenského poslance za Směr-SD Ľuboše Blahu.

Úvodem se Blaha rozhovořil o Petržalce, odkud pochází. Podle všeho jde o nejnebezpečnější čtvrť v Bratislavě. „Jsem jedno z Husákových dětí. Tak se nám říkalo. Vyrůstal jsem v Petržalce, která je opravdu dneska jedna z těch méně bezpečných čtvrtí, protože tam máte různé kriminálníky, feťáky. Když jsem tam vyrůstal já ještě za bývalého režimu, tak mi rodiče jako osmiletému chlapci dali klíče na krk, poslali do školy, nemuseli se vůbec ničeho bát. Protože tu jednoduše byl pořádek. Stát měl autoritu, policie měla autoritu. Já mám dnes dvě malé děti a vozím je do školy až před vchod, abych se nemusel o ně bát. Dneska je ta doba daleko nebezpečnější. Je to i o tom systému. Toto si lidé v roce 1989 vystávkovali a myslím si, že se velmi mýlili, když chtěli, aby jim kapitalismus přinesl svobodu a bezpečnost a prosperitu. Přinesl to, že západní korporace zotročují lidi, přinesl nebezpečí, přinesl hrozby, jako jsou feťáci, multikulturalismus, terorismus a podobně, a právě proto velmi často hovořím o tom, abychom nehanili vše v bývalém režimu, ale snažili se inspirovat věcmi, které bývalý režim přinesl dobré,“ uvedl Blaha s tvrzením, že dřív stát dokázal kontrolovat ekonomiku a pomáhat pracujícím lidem.

Je Blaha více politologem, nebo politikem? „Člověka, který pochází z akademické oblasti, to svazuje k těžkým slovům a velmi komplikovaným analýzám. Když jsem vstupoval do politiky, tak jsem se první dva roky snažil velmi analytickým jazykem mluvit k lidem. Já jsem levicový politik a skutečně nejde očekávat od lidí, kteří se živí manuální prací, že budou studovat analytické materiály. Musíte s nimi mluvit tak, aby vám rozuměli, a to jsem se snažil přizpůsobovat i na Facebooku,“ sdělil, že jej potom začaly šikanovat akademické instituce a nahánět liberální média. V levicovém prostoru by dle jeho slov mělo být velmi podobné to, že je politikem i politologem. „Vy máte být člověk pro veřejnost a mě to politická práce naučila,“ dodal.

Blahy se podle všeho chce zbavit slovenská akademie věd pro jeho názory a stanoviska. „To je absurdní akce předsednictva akademie věd, respektive těch členů, kteří jsou spíš liberální, nebo kteří se chtějí plést do politiky tímto nechutným způsobem. Mám velmi silnou podporu na svém ústavu, mezi mými kolegy politology. Zároveň jsem zachytil, že po tomto nešťastném rozhodnutí předsednictva byla obrovská vlna protestů samotných vědců, protože takovéto zasahování SAV do politické činnosti svých zaměstnanců je absolutně nenáležité. Vy máte v ústavu garantované právo na politickou činnost a to je něco, co vám nikdo nemůže zakázat. To, že mám dodržovat určité standardy, které dodržuji, je úplně v pořádku. Oni mohou hodnotit moji vědeckou práci, ale nemohou mi za ni nic vytknout. Problém mají s mojí politickou činností,“ zdůraznil Blaha, že jim překáží jeho lidový a expresivní jazyk na sociálních sítích. Lidé se podle něj bojí liberálních a bulvárních médií, i proto tak jednají.

Poděkoval intelektuálům v České republice, kteří se jej zastali. „To bylo něco krásného, když jsem četl dopis, který podepsala taková osobnost, jako je Jan Keller, na jehož knihách jsem vyrůstal, a další intelektuálové, Josef Skála a další lidé, kterých si velmi vážím,“ sdělil.

Okolo Blahy se vytváří podle moderátora mnoho nálepek – tvrdí se o něm, že je levičák, antikapitalista, antifašista. Za co se považuje on sám? „Jako filozoficky jsem určitě představitel toho levicového myšlení, které má velkou inspiraci právě v díle Marxe a v díle moderních antiglobalistických a marxistických politologů, filozofů a sociologů. Mně ty nálepky z tohoto hlediska nepřekážejí. To, co je ale velice častá mýlka i ve veřejných diskuzích, že když se poví marxismus, tak si lidé často představují západní sluníčkářské blázny, kteří tu obhajují multikulti a gaye, proto chci upozornit, že když hovořím o marxismu, mluvím o tom, že je to kritika kapitalismu, nerovnosti, amerických válek, všech těch odporných věcí, které dělají nadnárodní korporace po celém světě, zotročují lidi, včetně České a Slovenské republiky. O tomto hovoří moderní marxismus,“ míní Blaha.

Stát podle jeho slov také musí mít volnost ochránit svůj vlastní průmysl. „Vzpomeňte si, jak to bylo za minulého režimu. Komunisté dokázali postavit na Slovensku i v České republice v každém regionu, v každém městě podnik, nějaký gigant, který zaměstnával lidi a tak dále. Dokázali to naplánovat, chránili si ho, aby ten průmysl mohl růst, aby do budoucna mohl nějak prosperovat, takto začínalo i Německo,“ zmínil Blaha. „Pokud nepomůžeme malé firmě, nepomůžeme našemu průmyslu konkurovat těm nadnárodním kolosálním, obrovským molochům, tak je jednoduše sežerou. Takto to funguje v každém byznysu, my si musíme chránit naši národní ekonomiku!“ zdůraznil Blaha s podotknutím ohledně ochrany národních zájmů.

Své pak Blaha také řekl k prezidentské kampani slovenské hlavy státu Zuzany Čaputové. Za ní měla stát agentura Arona Shaviva. Kdo podle Blahy Čaputovou vlastně stvořil? „Bylo to velmi dobře zorganizované, to nebyla jen otázka Arona Shaviva. To byla otázka i Goldmanovy nadace ze Spojených států amerických, která poslala dva nebo tři roky zpátky Zuzaně Čaputové 175 tisíc amerických dolarů a dali jí nějakou jakože ekologickou cenu. Komise, která tuto cenu uděluje nemá nic společného s ekologií. To udělují lidé, rozebral jsem je pomocí Wikipedie. Nikdo se nevěnuje ekologii. A oni dali 175 tisíc amerických dolarů Zuzaně Čaputové za to, že přemístila skládku z Pezinku do nějakého jiného města. Našli záminku, aby mohli poslat své liberální političce, kterou chtěli vytvořit, tyto peníze, tímto způsobem to zlegalizovali,“ míní Blaha. Následně hovořil o agentuře Arona Shaviva, za jejíž služby se při volební kampani platí neuvěřitelné statisíce.

„Čaputová za celou tu půlroční prezidentskou kampaň zaplatila této agentuře jen 10 tisíc euro. Proč to dělali tito lidé z této agentury? Pro její krásné modré oči? Je to velmi podezřelé. Když se zamyslíme nad tím, že tato agentura dělala kampaň Netanjahuovi, krajně pravicovému izraelskému politikovi, a na Slovensku dělala kampaň Zuzaně Čaputové, která nenávidí krajně pravicové strany. Oni dělali kampaň i rakouským Svobodným,“ sdělila Blaha. „Aron Shaviv je v Černé Hoře obviněn z toho, že se pokusil o státní převrat, a obvinil ho z toho britský deník The Guardian, a dokonce spolupracoval s agentem CIA, což jsou věci ztrapňující pro paní Čaputovou a směšné na tom je to, že tato agentura spolupracovala i se stranou Čaputové Progresivní Slovensko,“ rozhorlil se Blaha.

Následně se Blaha rozhovořil o tématu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. „Když před dvěma lety zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovou, celým Slovenskem to otřáslo, neboť je to samozřejmě hrozné, že dva lidé byli popraveni. Ale to, co se dělo potom, to bylo něco, co připomíná asi středověké nebo novověké hony na čarodějnice. Sluníčkáři v čele s novinářem Tomem Nicholsonem přinesli konspirační teorie, jak Kuciaka zavraždila italská mafie napojená na úřad vlády. Samozřejmě, že to byl úplný nesmysl. Tito lidi s největší pravděpodobností nechal zavraždit polomafiánský podnikatel, který tu v minulosti spolupracoval s našimi opozičními politiky,“ podotkl Blaha a poukazoval na lynč, který poté vznikl.

„Bývalý prezident tímto způsobem vytvářel na Slovensku s největší pravděpodobností majdan. Velmi často na to upozorňuji. A přitom tento prezident ještě týž den po vraždě tohoto mladého člověka si vesele lyžoval v Rakousku, brázdil svahy, smál se s rodinkou a potom se po týdnu jako cynik vrátil, vzal do ruky svíčku a vyhlásil tu majdan, protože on je ta morální autorita. Jsem z toho znechucený. Nevěřím a nikdo na Slovensku nevěří, že to je nějakou náhodou zorganizované. Toto bylo připravované – lidi v ulicích, odznaky, kapely, měli z toho show, to jste viděli i na Ukrajině. Majdan. Zastřelili lidi, vytvořila se hysterie. V Makedonii, dělal to v Gruzii i v dalších státech právě filantrop Soros. Hovořili jsme o tom, že financuje takovéto mimovládky, které se pak snaží převzít moc,“ míní.

Závěrem se pak Blaha pustil i do řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS). Nazval jej polobláznem. „Je to čistý psychopat. Směje se mu celý ruský národ a on se cítí jako hrdina,“ podotkl.

