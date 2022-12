Fiala: Daně nezvýším. Jen upravím. U nás strop 6000 Kč, na Slovensku 1500 Kč? Takto

reklama

Hned v úvodu pořadu zdůraznil, že Ukrajinci čelí ruským raketovým útokům, které vedle civilistů míří i na energetickou infrastrukturu, což může vést k nové uprchlické vlně z Ukrajiny, ale jeho vláda, vláda České republiky a celá EU, dělá vše pro to, aby k této nové vlně nedošlo. Česko mimo jiné posílá na Ukrajinu generátory.

„Pro celou Unii to znamená poskytnout Ukrajině tu slibovanou finanční pomoc na příští rok. K tomu vedeme jednání tak, aby se ještě v rámci českého předsednictví podařilo těch 18 miliard euro, které Ukrajina nutně potřebuje na příští rok, tak aby se je podařilo schválit,“ uvedl Fiala s tím, že věří i v to, že ještě během českého předsednictví se podaří přesvědčit maďarského premiéra Viktora Orbána, aby tuto pomoc přestal blokovat. „Tohle je právě ten krok, který může zabránit další uprchlické vlně,“ zaznělo také od předsedy vlády.

České kapacity na zvládnutí uprchlické vlny jsou naplněny. Řada lidí se vrátila zpátky a dalších 100 tisíc Ukrajinců už působí na českém pracovním trhu. „Už stojí na vlastních nohách,“ ocenil Fiala.

Pokud by nová uprchlická vlna přece jen nastala, podle předsedy ODS už by bylo třeba budovat nějaké provizorní ubytovací kapacity jako mobilní domy a Ministerstvo vnitra by muselo lépe koordinovat práci krajů. „Vláda je připravena na všechno, ale pravděpodobnější je, že toto nenastane,“ řekl Fiala.

Poté reagoval na kauzu stěhování uprchlíků z rekreačního objektu Poslanecké sněmovny v Krkonoších. Uprchlíci se mají stěhovat, aby si zde zaměstnanci Sněmovny mohli odpočinout. V rekreačním objektu se nyní nachází 17 lidí, z toho 12 dospělých a pět dětí.. Uprchlíci nakonec najdou střechu nad hlavou v penzionu v Harrachově, ale Fiala uznal, že se vládě nepodařilo v tomto případě zcela zvládnout komunikaci.

„Není to dobrý příběh. K tomu nemělo dojít. Je to minimálně nezvládnutá komunikace. Tady šlo o úřednické rozhodnutí jak efektivněji využít nějakou kapacitu. Ale nemělo se to stát, měli tam zůstat,“ zaznělo z úst premiéra, který nakonec uvítal alespoň to, že běženci zůstanou v Harrachově. „Ale tohle byl nešťastný signál a ta komunikace se nepodařila. Asi měli úředníci Sněmovny dobrý úmysl, ale nebyl to dobrý signál,“ pokračoval host v televizi.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k zastropování cen elektřiny a plynu. Fiala zdůraznil, že vláda pomáhá jak domácnostem, tak malým a středním firmám. Fiala přislíbil, že pomoc dostanou i velké firmy. Tato pomoc bude připravena do konce roku.

„Ale chci říct ještě jednu věc. Ty firmy ani teď nejsou bez pomoci. Dostávají pomoc v rámci tzv. dočasného krizového rámce,“ upozorňoval Fiala na opatření EU. „Ale mohu říct, že my jsme velmi dobře připraveni a bude tu příští rok existovat i pomoc pro velké firmy,“ ujišťoval Fiala.

Poukázal také na to, že opozice sice dává za příklad Slovensko, kde je slibováno, že Slováci budou platit maximálně 1500 korun v přepočtu, zatímco český strop v tomto srovnání vychází na nějakých 6 tisíc korun, ale až čas ukáže, jak to bude na Slovensku fungovat, jestli česká cesta nebyla lepší.

„Mnohokrát jsme se bavili o cenách pohonných hmot. Nakonec se ukazuje, že ta česká cesta byla účinná, protože jsme našimi opatřeními dokázali ceny pohonných hmot zkrotit a ještě se nestalo to, co se teď děje v Maďarsku, že lidé u pump nemají co koupit,“ upozornil Fiala a připomínal, že česká opozice dlouho volala po tom, aby se vláda vydala maďarskou cestou a v Maďarsku teď dochází pohonné hmoty. „Nic takového jsme nedopustili a Českou republiku tou situací provedli dobře,“ dodal ještě Fiala.

Znovu také zmínil deštník proti drahotě.

„Naše vláda nabídla i další formy pomoci vedle toho zastropování. Zavedli jsme úsporný tarif do konce roku, odpustili jsme poplatky za obnovitelné zdroje energie. To se k tomu všechno musí přidat. Ještě jsme vytvořili deštník proti drahotě. A to není malá pomoc. Tohle všechno k tomu musíte připočítat,“ zdůrazňoval premiér před televizními kamerami.

Upozornil také na to, že počet lidí, kteří si chodí pro dávky, roste. „A to je dobře,“ vysvětloval Fiala, který uvítal, že lidé už se přestávají zdráhat žádat stát o pomoc. Podle Fialy se ukazuje, že jeho vláda opravdu nenechá nikoho padnout. „To už jsme říkali,“ uvedl k tomu Fiala.

Lidé dnes na vyúčtováních energií mohou vidět, kolik by platili, kdyby vláda nezasáhla. „Takže ty kroky vlády jsou reálné a lidem skutečně pomohla,“ řekl premiér.

Je přesvědčen, že česká vláda zvolila při zastropování cen energií správnou cestu, která vychází z toho, co si rozpočet může dovolit a aby to lidem opravdu pomohlo a aby se energetické firmy v této situaci chovaly solidárně. Budou se chvat solidárně skrze platbu tzv. windfall tax. Toto jsou kroky, které podle Fialy byly správné.

Poté ujišťoval diváky, že se nebudou zvyšovat daně fyzickým osobám. Zavedení Windfall tax označil za nezbytné. „Ale nevylučuji, že některé položky budeme upravovat,“ upozornil.

Zdůraznil, že každé takové opatření státní rozpočet a tím i všechny občany něco stojí. To, že jeho vláda postupuje správně, naznačuje, že v České republice už inflace neroste, ale v meziročním srovnání klesá.

Moderátorka Terezie Tománková poté ještě jednou přehodila diskusní výhybku. Tentokrát k prezidentské volbě. Koalice SPOLU podpořila Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Pavla Fischera.

Premiér byl v jejich hodnocení velmi zdrženlivý. Je prý na jednotlivých kandidátech, aby svým vystupováním přesvědčili veřejnost. „Minimálně je pěkné, že v té trojici hlavních kandidátů jsou dva, které jsme my podpořili a o kterých přemýšlejí naši voliči,“ uvedl Fiala.

Nakonec vyjádřil naději, že v příštím roce konečně nastane čas na provedení reforem, pro které voliči vládě dali důvěru.

