Fiala? Nejen. Babiš vytáhl dotace politiků SPOLU

Babiš nejdříve zmínil svou návštěvu na demografické konferenci v Maďarsku. Uvědomil si prý znovu také obrovskou důležitost rodiny. Budoucností Evropy podle premiéra tak není v rostoucí migraci osob z cizích kulturních okruhů do Evropy, ale v podpoře místních rodin s dětmi. „My podporujeme rodiny, mladé, dostupnost bydlení, dostupnost mateřských školek a dětských skupin, škol a tak dále. To je skutečně velká výzva. Viktor Orbán má ministerstvo pro rodinu. Možná bychom se měli nad tím zamyslet, jak je to pro naši budoucnost důležité,“ zauvažoval Babiš

Pak už přišla na řadu vrcholící předvolební kampaň a s ní související těžkosti. Ty Babiš okomentoval následovně: „Blíží se volby, koncentrace lží v mediálním prostoru je neuvěřitelná. Abych řekl – nehorázná. Známá firma Seznam Zprávy včera v sobotu v 6:30 ráno uveřejnila tenhle titulek: ‚VZP platí kampaň s Babišem‘. Sprostá lež, není to vůbec pravda. Opozice si přála zastavit ten projekt na prevenci onkologie, u kterého jsem byl od počátku, který jsem organizoval,“ popisoval politik.

Premiér také už prý ví, co na něj opozice chystá v nebližších dnech. „Co se stane v pondělí, co organizuje naše pátá kolona? Naše pátá kolona v pondělí organizuje, že bude zase rozpočtový výbor v Evropském parlamentu. A co budou řešit? No zase Babiše,“ zlobí se premiér.

Babiš zmínil také opozicí protlačený „lex Babiš“ a neváhal dokonce jmenovat další politicky činné příjemce dotací. „Ten střet zájmů je jenom na Babiše, jenom na člena vlády, já jsem jediný člen vlády. Když si vezmeme ty skutečné střety zájmů, které mají na to vliv, pánové, tak můžeme začít tady například od TOP 09. Senátor Czernin má firmu Czernin Dymokury s.r.o., počet dotací 54 ve výši 34,5 milionu. Czernin Agro s.r.o., počet dotací 50 ve výši téměř 16 milionů. Takže celkem dotace pro pana senátora z TOP 09 více než 50 milionů. A neříkejte o Čapím hnízdě. Čapí hnízdo mělo na to nárok, a vrátilo to – takže žádnou dotaci nakonec neměli. Kdybych nebyl v politice, v životě jste o tom neslyšeli,“ burácel dál Babiš.

Ale u senátora Czernina to premiér neutnul – popsal další politiky namočené v dotacích. Mimo jiné i Petra Fialu a mnohamilionové příspěvky do jeho neziskové organizace: „No, tady máme dotační království – předseda ODS – desítky milionů tečou do toho sdružení. Pan Jurečka převedl farmu na manželku, ta pobírá eurodotace na plochu dále, a on se chlubí, jak tam pracuje. Můžeme se vrátit do minulosti, jak Kalouskův úřad prominul Schwarzenbergovi vrácení 4,5milionové dotace. A když tam byli, tak takový Schwarzenberg dostal od Kalouska 106 milionů dotací.“

