Fiala? Pomalý, sobecký. Znám ho léta. Okamura mezi svými vypustil, co dosud ne

Předseda SPD Tomio Okamura se až nečekaně otevřeně pustil do Fialovy vlády v předvolebním streamu pražské organizace svého hnutí. Vykládal na něm své osobní zážitky s Petrem Fialou nebo postřehy, čeho jediného se politici vládní pětikoalice bojí. Občané to podle něho nejsou.

reklama

Anketa Jak budete volit v komunálních volbách? Podle kvality kandidátní listiny 7% Podle strany 80% Kombinací obojího 7% Nijak, na komunální volby kašlu 6% hlasovalo: 7862 lidí

Řešení energetické krize navržené premiérem Fialou podle něj bude stát sto miliard. „On se teď úplně zbláznil,“ spustil opoziční předák. „Místo aby premiér zastropoval cenu u producentů, tak to zastopuje u distributorů. Takže to stojí sto miliard, on jim to bude kompenzovat z našich peněz, tak co to je? On se úplně zbláznil, to je šílený,“ děsil se předseda SPD.

O Fialovi prý dlouhodobě ví, že je diletant. Bohužel s tím má i řadu osobních zážitků, když v minulém volebním období seděl se současným premiérem v jedné lavici jako místopředseda Poslanecké sněmovny. „To byly stovky hodin, kdy jsem poslouchal, co občas utrousí, takže jsem opravdu měl možnost ho poznat,“ vzpomíná.

Po loňských volbách se ho prý ptali z vedení hnutí ANO, co se z jeho zkušenosti dá od Fialy čekat. „Já jsem jim už vloni v listopadu říkal: Je to mimořádně neschopný člověk. Pomalý, sebestředný, sobecký, bezohledný. A pokud přijde krize, tak mu to propluje mezi rukama a bude velký problém,“ vzpomínal.

Přidal osobní zážitek, jak se kvůli místopředsedovi Fialovi musel neustále předělávat plán řízení schůze, protože obvykle v pátek už neměl čas. A s oblibou to říkal na poslední chvíli, takže předseda Radek Vondráček musel měnit program ostatním místopředsedům, kteří už na tu dobu většinou měli naplánované jiné schůzky. „Takovej je to člověk. Sobeckej. On si žije ve své realitě elit, nebere ohledy na jiné, neumí se omluvit,“ vzpomínal Okamura.

Fotogalerie: - Ceny Jože Plečnika

A protože Fialu zná, tak neočekává, že by se změnil. Takže to pro občany za této vlády dopadne špatně.

Kdyby on chtěl být sobec, musel by mít ze současné vlády strašnou radost, protože čím déle tam Fiala, Pekarová a další budou, tím hlouběji své strany zahrabou.

Pak Tomio Okamura oživil debatu veselou historkou se Zuzanou Bubílkovou, která nedávno v jedné show vykládala, že ji Okamura zval na rande. „Taky mě pobavilo, jak tam říkala, že chtěla Okamurovi skočit do řeči a měla pocit, že ani nedýchám, že mám žábry, protože jí to nešlo,“ bavil publikum.

Oni tomu fakt věří

Debata před diváky nabírala na atmosféře zhruba od poloviny, kdy pražský lídr hovořil o možnostech řešení energetické krize, jako je odstoupení od lipské burzy, které ale vláda odmítá. „Nechtějí, jsou zaplacení,“ přemítal Urban.

„Já je znám osobně léta,“ přidal se Okamura k vysvětlování, proč to vláda dělá.

A ještě horší podle něj je, když se s nimi začnete bavit o EU. „Oni jsou skutečně ideologicky přesvědčeni, že má být jeden evropský národ, že máme být evropský stát, oni tomu skutečně věřej. A navíc jsou přisátí na různé dotace, a to je v tom utvrzuje. Takže oni si skutečně myslí, že Ukrajina je na prvním místě,“ vyprávěl.

Jednou je prý s Andrejem Babišem za opozici pozvali na jednání o prioritách českého předsednictví EU. A Okamura líčil, kterak měl na jednání jen půl hodiny, pak musel na letiště, a i ta půlhodina úplně stačila.

„Oni nám tam předváděli komedii, jak je Ukrajina nejdůležitější. Skutečně tam napsali, že hlavní priorita českého předsednictví je obnova Ukrajiny a její vstup do EU. Jim to můžete vysvětlovat, že aspoň na první místo by mohli napsat něco, co skutečně trápí občany České republiky, třeba energetickou krizi. A světe, div se, jim to nevysvětlíte,“ vykládal. Debata s politiky vládní koalice vypadá jak debata s úplně jiným světem.

Takže jedinou možností je tento „jiný svět“ porazit ve volbách. „Protože vysvětlovat Fialovi, Rakušanovi, Pekarové, Bartošovi cokoliv je ztráta času. To je moje letitá praxe. Já o voze, oni o koze,“ hovořil dále předseda SPD.

Součástí tohoto „jiného světa“ je i svérázná představa demokracie. SPD to pocítila, když chtěla uspořádat v Praze svou finální předvolební akci. „Kulaťák nám nechtěl dát zábor, Jiřího z Poděbrad taky ne, to je jejich představa demokracie,“ popisoval.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud jde o Prahu, o které byla v debatě řeč především, tak Okamura položil zcela vážnou otázku, co vlastně současné vedení magistrátu za čtyři roky postavilo. „Co vlastně zlepšili? Doprava, bezpečnost, nic. Všechno jenom k horšímu,“ líčil. A on jako celoživotní obyvatel Prahy sleduje a může srovnávat.

„Tady to čtyři roky řídí lidovci, TOP 09, STAN a Piráti. Poschovávaní pod nějaké názvy jako Praha sobě nebo jak se to jmenuje. A ty druhý, já si ani nepamatuju, jak se jmenují, jo, Spojené síly, ty, co jsou spojený hlavně s organizovaným zločinem. Takhle se poschovávali, ale co za ty čtyři roky vlastně udělali? Silnici u baráku máme pořád stejně rozbitou, známí když chtějí dát dítě do školky, tak pořád není místo,“ srovnával.

Hezkou ukázkou uvažování současného vedení metropole je podle Okamury projekt Vltavské filharmonie. „To je typickej Pirát, typická topka. Oni pořád chtějí nějakou světovost, přitom sami světoví nejsou. Já bych taky chtěl, abychom měli světovou filharmonii, ale ne aby to byla takováhle naleštěná bída v situaci, kdy nejsou místa v domovech důchodců a jsou pořadníky v mateřských školkách. Takže si tu zase někdo za veřejné peníze staví pomník,“ myslí si.

Jednoho z diváků zajímalo rozprodávání zlatého pokladu republiky v devadesátých letech za velmi nevýhodné ceny. „Zatímco ostatní světové země drahé kovy nakupují, tak my jsme je rozprodávali. A to je samozřejmě špatně,“ pokrčil rameny.

A také odmítl, že by SPD chtěla Českou republiku izolovat, jak její oponenti straší. „My chceme co nejužší spolupráci evropských zemí. Ale bez diktátu Bruselu. Ta spolupráce tu fungovala celá léta,“ připomněl. Předseda SPD voliče ubezpečuje, že nechce, abychom jako malá země ve středu Evropy byli izolováni a vyčleňovali se.

Evropskou vzájemnost podle něj nejvíce ničí svou hloupostí Markéta Pekarová Adamová a Petr Fiala.

Vyprávěl historku, jak se jej maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó vyptával, co je zač Markéta Pekarová Adamová, když radila Maďarům, aby vyhnali Orbána ve volbách. „Já mu povídám, no teď má preference asi tři procenta. Tak se usmál a povídá: Tak o té už se nemusíme bavit.“

Psali jsme: Maďarsko, zlobivé dítě EU, popisovala Witowská v ČT. Spíš tvrdý hráč, opravil ji host Orbán mluvil ke svým. Uniklo to. Tohle se bude v Bruselu těžko poslouchat. Ale nejen tam „Useknout hlavu hydře!“ Brusel prohlásil Maďarsko za autokracii. Peksa chce víc Ministr Lipavský: Maďarsko se musí rozhodnout jestli patří do EU a do NATO

Debata prý pokračovala veselými zážitky s jeho českým protějškem Lipavským, ze kterého mají srandu. „My jsme měli tu schůzku tady na ambasádě a pak jel za Lipavským, a najednou mi Péter povídá: Já už jsem tam měl být, ale on ať si počká,“ vyprávěl. A strašně prý maďarského ministra pobavilo, že jeho protějška posadili do čela diplomacie poté, co ani nedokázal postoupit do Sněmovny.

„Evropská unie jednou skončí, jestli nevyřeší tu Evropskou krizi tak velmi rychle, a pak se ukáže, že SPD měla pravdu,“ zaznělo také od Okamury. Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 by klidně mohly být poslední. A to říká zcela vážně.

„Partnerství je od toho, abyste si pomohli v krizi. Dámy, proč byste zůstávaly s partnerem, který vám řekne, hele, tak já zůstanu, dokud to bude hezký a pak půjdu o dům dál. Tak to byste mu asi měli říct, ať jde dál rovnou,“ smál se předseda SPD.

Jak vypadá přístup EU k problémům jsme podle něj jasně viděli v covidové krizi, když si partneři z EU navzájem kradli roušky.

Ani SPD podle něj v žádném případě není izolovaná a o izolaci ani nestojí. „Mám kamarádku Marine, s Matteo Salvinim si normálně píšeme esemesky. My spolupracujeme a diktát Bruselu k tomu nepotřebujeme,“ dodal. Taková „normální spolupráce“ je podle něj velmi efektivní a správná.

Čeho se bojí nejvíc? Občanů ne, ty v životě neviděli

Na závěr Okamura zopakoval, že tyto komunální volby jsou referendem o Fialově vládě. „Jdeme volit v krizi, kdy miliony lidí nemají peníze, kdy lidé mají strach, že neutáhnou zimu a mají strach z války,“ připomněl.

A ve Sněmovně jsou pouze dvě opoziční strany, které mohou něco změnit.

„Ty volby jsou referendem, zda souhlasíte s Fialovou vládu, či nikoliv. Pokud zaznamenají propad, tak to je v podstatě jediná možnost, co může v těch stranách způsobit otřes,“ nabádá.

„Já je znám ze Sněmovny už několik let. Těm je úplně jedno, co si myslí občan. Tam je neprostupná zeď. A já vám řeknu, z jakého důvodu. Protože tito kariérní, profesionální politici hodnotí pouze jednu věc: Že mají do voleb ještě tři roky, a to už to třeba bude jinak. Ono to jinak být může, ale za ty dva roky zlikvidují miliony občanů, dostanou je do exekucí a do neřešitelných problémů. Ale to je jim jedno, oni vám klidně řeknou, volby jsou až za tři roky, tak to nějak vyšumí,“ líčil svou zkušenost.

Jediné, co jim podle Okamury není jedno, jsou volby. „Oni se strašně bojí voleb. Takže v případě, že ty volby dopadnou poklesem jejich mandátů, tak to v těch stranách způsobí pnutí. Protože ti jejich starostové jsou mnoho let v placených funkcích, navíc v městských společnostech, kde inkasují velké peníze, a teď o to přijdou. No, ti budou vzteklí na vedení strany. A ti z těch velkých měst a velkých firem, ti budou vzteky úplně bez sebe. A to může v těch stranách něco změnit. Občan, toho neznají, ten je jim ukradený. Ale naštvaný spolustraník, který hlasuje o tom, jestli zůstanou ve funkcích – to je pro ně problém.

Nemá podle něj smysl volit žádné neparlamentní strany. Viděli jsme to vloni, když milion hlasů propadl a z menšiny Fialovy pětikoalice se tím stala většina. Teď bychom tuto chybu neměli opakovat.

Sněmovní opozice SPD a ANO skutečně může vytvářet na Fialovu vládu tlak, pokud voliči potvrdí jejich mandát i v těchto volbách.

Psali jsme: Okamura: SPD chce funkci premiéra Barikáda proti drahotě. Přímo poslancům pod okny Okamura spílal Síkelovi. Ten nevydržel mlčet. A šéf SPD kvůli tomu nasadil silnější kalibr Jinde se bohatství dostane k lidem, u nás ho přenecháme nadnárodním společnostem. Pražský kandidát SPD Urban má plán, jak to změnit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.