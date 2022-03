Fiala? „Profesůrek“ netuší, neví, nechápe. Ukrajina, benzín, cenzura. Paroubek poslal vládu na dno

reklama

Dřívější předseda vlády považuje aktuální situaci za nepřehlednou a předpokládá, že se během dvou týdnů začne projevovat velká vojenská převaha Ruska. Například francouzský prezident Emmanuel Macron po neúspěšném telefonátu s ruským protějškem Vladimirem Putinem uvedl, že to nejhorší teprve přijde. Co je však nejhorší, záleží dle Paroubka na fantazii. „Nejhorší je, že konflikt vznikl. A tento konflikt je de facto transformací konfliktu mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací. Ukrajina víceméně zastupuje zájmy Spojených států, protože tady jde o to, že Rusové se obávají mít několik set kilometrů od hlavního města eventuální jaderné zbraně – tedy základny Spojených států i s možností umístnění jaderných zbraní. Rusům jde o demilitarizaci Ukrajiny a ukrajinské vedení chce být za každou cenu členem Severoatlantické aliance, i když Rusové, jak jsem pochopil, říkají, že nemají nic proti, aby byli v Evropské unii," shrnul Jiří Paroubek. Pro ParlamentníListy.cz rovněž uvedl, že velmoci by měly brát ohled na své požadavky a vzájemně i na své bezpečnostní zájmy.

Exšéf ČSSD rovněž tvrdí, že česká vláda si neuvědomuje konsekvence, které z války na Ukrajině plynou. „Nejenže k nám přijdou desetitisíce, možná statisíce běženců z Ukrajiny – koneckonců řada z nich by u nás do budoucna mohla zůstat, což by bylo dobré, potřebujeme mladé, chytré a pracovité lidi – ale jde o to, co se stane momentálně. Pokud nebudou během tří neděl oseta pole na Ukrajině pšenicí a kukuřicí, tak zmizí desetina světové produkce obilí, což zvýší ceny této komodity. Pro některé země to musí být katastrofální zprávy. Bylo by dobré konflikt rychle uklidnit a ukončit,“ řekl Paroubek.

Nejhorší premiér od revoluce

Upozornil také na ceny ropy a zemního plynu, které rostou téměř geometrickou řadou, což se promítne nejen v ceně benzínu a nafty, ale i v ceně elektrické energie a tepla, a tedy i v životní úrovni lidí. To je všechno, co z toho konfliktu vyjde. Má pocit, že česká vláda tyto závažné následky dostatečně nereflektuje. „Myslím, že to vůbec nechápe. Jsou neschopní. Zaměřili se na cenzuru, odstřihli nějaké weby, které jsem nikdy nečetl – kromě serveru Prvnizpravy.cz, kde tu a tam měli zajímavé články, ale ostatní jsem ani neznal. Nevím, proč se tahle vláda snížila k takové věcí a jde o zodpovědnost premiéra Petra Fialy – k cenzuře jako za komunistů,“ poznamenal Jiří Paroubek.

A současného premiéra občanských demokratů označil za nejhoršího předsedu vlády od listopadové revoluce. „Myslím, že Fiala je nejhorší předseda vlády, jakého jsme po listopadu 1989 měli. Je to opravdu profesůrek, který nemá představu o ekonomických jevech a souvislostech. A když vyprávěl, že s Ruskem máme společného jen 2,5 procenta obchodu, pak vůbec neví, jak funguje svět a světová ekonomika a jaké dopady to na českou ekonomiku bude mít. Česko je ekonomikou vývozní, zpracovatelskou a jsme závislí na výpadcích jakékoli komodity. Navíc pokud dochází k nárůstu cen komodit, tak se to promítne ve zvýšené inflaci, a to on vůbec nereflektuje,“ prohlásil Paroubek. Připustil, že se vláda dostatečně věnuje organizaci humanitární pomoci běžencům, což je velmi potřebné a velmi dobré, „ale to je tak všechno“.

Paroubek: Obavy, že Putin chce pokračovat dál do Evropy, jsou zbytečné

„A stejně tak si myslím, že dodávky zbraní na Ukrajinu jsou jen přiléváním oleje do ohně na Ukrajině a ten konflikt prodlužují. Řešení konfliktu není o dodávkách zbraní, ale v jednání. V jednání mezi Ukrajinci a Rusy a především mezi Spojenými státy a Rusy, kde je hlavní konflikt,“ podotkl s tím, že nezná ruskou strategii, ale předpokládá, že se stotisícovou armádou nemají představu o okupování Ukrajiny, kde žije více než 40 milionů lidí. Za úplně zbytečné pak považuje obavy, že by se Putinovy choutky rozšiřovaly i na ostatní státy Evropy. „Takové obavy jsou úplně zbytečné. Putinovi je jasné, kde začíná a končí Severoatlantická aliance. Hranice NATO je jasná a jak jsem si všiml, byla zřízena horká linka pro všechny případy mezi Američany a Rusy, kdyby došlo k nějakému přehmatu z jedné či druhé strany, aby nezavdal příčinu k většímu válečnému konfliktu. Američané nesouhlasili s vytvořením bezletové zóny, které se domáhal prezident Ukrajiny, to znamená, že letecký prostor budou dále ovládat Rusové, a to také určuje, jaký bude výsledek války, která nemusí být dlouhá,“ zauvažoval Jiří Paroubek. A znovu zdůraznil potřebu jednání mezi Rusy a Američany a mezi Rusy a Ukrajinci. Na otázku, zda k ukončení konfliktu nějak přispějí sankce, které státy uvalují na Rusko, odvětil, že žádné sankce ještě žádný válečný konflikt nevyhrály. Nedomnívá se, že by situaci pomohlo, když zchudne pár oligarchů nebo přijdou o pár desítek miliard dolarů.

Čeští politici podle něj vůbec nechápou, jaký dopad bude válka mít v blízké budoucnosti a v dlouhodobém horizontu, a to na národní hospodářství, jehož výkonnost nejspíše poklesne. „Je otázka, zda o jedno procento, dvě či pět, a to jsem zatím ještě od nikoho z vládních politiků neslyšel,“ sdělil. „Naopak česká nátura se prý v krizi ukazuje jako příkladná a řekl bych, že je to skutečně ukázka, jak Češi dokážou – když na to přijde – otevřít své srdce i peněženky.“

Vláda se zmítá v ideologických floskulích

Vládě by proto doporučoval přistoupit k podobným krokům, jaké zavedlo Polsko nebo Maďarsko. Například snížením nebo vynulováním spotřební zbraně a eliminováním DPH, případně nastavením cenového maxima u některých komodit, hlavně u potravin a pohonných hmot. „Tam je to nejmarkantnější. U české vlády je to mimo její úroveň uvažování, kdy se stejně jako všechny pravicové vlády – s výjimkou té Klausovy – zmítají v nějakých ideologických floskulích a podle toho postupují,“ uvedl.

Jako nedostatečné vidí kvůli zdražování energií „navýšení zázračného příspěvku na bydlení“, o který se přihlásilo asi 20 tisíc lidí. „A víme, že chudobou jsou ohroženy statisíce lidí, takže to je úplně nedostatečné. Nepohybují se vůbec v realitě společnosti, jako by žili někde na měsíci v nějaké bublině,“ prohlásil Paroubek. „Jen doufám, že je to poslední válečný konflikt, který ve svém životě zažiju a že tento konflikt rychle skočí, aby se Ukrajinci mohli začít vracet do své země a aby se začali vracet k normálu. A aby se urovnaly mezinárodní vztahy mezi Ruskem, Spojenými státy a Západem,“ dodal Jiří Paroubek.

