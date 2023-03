Fiala: Senioři mi říkají, že méně jim stačí. 2 % na obranu už za 2024

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) byl hostem pořadu Terezie Tománkové na CNN Prima News Co na to premiér. Řeč byla zejména o penzích a také o mezigenerační solidaritě. „Musíme myslet na nějakou proporcionalitu, na mezigenerační solidaritu, aby to taky někdo mohl v budoucnu zaplatit,“ zmínil Fiala.

Sněmovna jedná už několikátý den o změně zákona, který by umožnil pomalejší růst důchodů. Opozice obstruuje, hovoří o okrádání důchodců, krádeži za bílého dne. Není ten postup vlády, který vláda zvolila – tedy těsně po volbách rychlé schválení v legislativní nouzi – totálně nešťastný? „Ne, není nešťastný, je jediný možný. Kdybychom mohli zvolit nějaký jiný postup, tak bychom určitě zvolili jiný postup. A jiný postup zvolit nemůžeme. Když se ukázalo, jak vysoká ta valorizace bude, bylo to proti všem očekáváním a proti všem prognózám, které tady byly. Museli jsme v řádu dnů reagovat a zvolili jsme postup, který považujeme za správný. To, že to děláme v legislativní nouzi, to je bohužel věc opozice. My jsme je požádali o to, abychom to mohli udělat tím normálním způsobem při zkrácení lhůt, ale to oni opakovaně odmítli, i veřejně. Pak nezbylo než provést to formou legislativní nouze,“ zmínil Fiala.

Mnozí ekonomové však varovali vládu, pokud chce dělat něco s valorizací, aby to udělala před koncem roku. „Žádná prognóza nebyla taková, že by ta červnová valorizace dosahovala takových čísel, to znamená, že by stála 34 miliard korun a že bychom navyšovali průměrný důchod o nějakých 1800 korun,“ zmínil Fiala.

„Kdyby ta valorizace byla v tom původním očekávání, tak bychom do budoucna připravili tu úpravu valorizačního mechanismu, ale nedělali bychom to už v té červnové valorizaci, v tomto tempu. Ale musíme to udělat,“ dodal.

„Důchody a penze rostou a neustále se zvyšuje ten jejich poměr ke mzdě, ale mzdy takto nerostou. A my musíme dbát i na tu mezigenerační solidaritu,“ sdělil Fiala a opakoval, že v žádné prognóze nebylo, že bude tak velký skok, který bude rozhodný pro to, jak bude vypadat ten výsledek valorizace v červnu. „Proto teď zasahujeme do té červnové valorizace. To, že teď musíme ten mechanismus upravit, to je prostě pravda a tento úkol vládě zůstává a ten my také realizujeme,“ řekl Fiala.

Řeč přišla i na Andreje Babiše (ANO), který vládu za tento krok kritizuje a v případě, že svůj krok kabinet Petra Fialy prosadí, chystá demonstraci důchodců. „My jsme opravdu ten životní standard, ať je to valorizacemi, nebo čím, důchodcům výrazným způsobem zvýšili. Nikdy, za žádné vlády, nerostly penze tak, jako v době, kdy vládneme my. Pět tisíc průměrný důchod vyrostl za poslední rok a půl a ještě znovu připomínám, zlepšuje se i ten poměr k té průměrné mzdě. A když bych vzal ne hrubou, kde je to 50 procent, ale čistou, tam už jsme, nebo budeme, na nějakých 65 procentech. To už jsou čísla, která jsou srovnatelná s Evropskou unií, s těmi vyspělými zeměmi,“ sdělil dále Fiala.

Je si jistý, že se senioři nemohou naštvat a vyjít do ulic? „Něco si ti lidé myslí a také se na mě obrací a mluví se mnou. A spousta těch seniorů mi říká, že to naprosto chápe a že si myslí, že je potřeba mít i nějakou mezigenerační solidaritu. Myslet na rodiny. Že nevidí jako úplně správné, že je tu nastaven takový mechanismus, který prostě neustále zvyšuje penze i nad rámec toho, co se očekáválo, nebo co ti lidé vlastně potřebují. Já jsem ten poslední a mám kolem sebe spoustu lidí v seniorském věku, já jsem ten poslední, kdo by si neuvědomoval všechny obtíže, které jsou s tím spojeny, a to, že je potřeba, abychom se jako společnost postarali o důstojné stáří našich spoluobčanů. To děláme. My nerušíme nárůst důchodů. Ty důchody porostou o sedm set šedesát korun v průměru i po té naší úpravě. To všechno je zachováno, jenom opravdu taky musíme myslet na nějakou proporcionalitu, na mezigenerační solidaritu, aby to taky někdo mohl v budoucnu zaplatit,“ zmínil Fiala.

Včera na tiskové konferenci vláda také představila své aktualizované programové prohlášení. Kabinet v něm zmiňuje zavedení pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce, pokroky dosažené v digitalizaci státní správy, připravenou novelu stavebního zákona či zákonné zakotvení povinnosti dodržet závazek ročního podílu výdajů na obranu státu na úrovni dvou procent HDP. „V nové verzi programového prohlášení jsme se zavázali k tomu, že tato dvě procenta HDP na obranu budeme vydávat už v příštím roce, než až v roce 2025,“ zmínil včera také premiér Fiala.

