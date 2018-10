Fiala doufá, že se ODS stane mocenskou alternativou k ANO

06.10.2018 18:11

Předseda ODS Petr Fiala doufá, že se ODS stane mocenskou alternativou k hnutí ANO. Věří, že jeho strana v letošních senátních a komunálních volbách posílí. Řekl to novinářům po svém příchodu do štábu ODS. Průběžné výsledky, podle kterých by do finále v senátních volbách postupovali kandidáti strany v 11 obvodech, zatím nechtěl komentovat, napsala ČTK.