Fiala jde do boje s drahými energiemi: Po dohodě s Leyenovou svolal ministry EU

„Po dohodě s Ursulou von der Leyenovou svoláme jako předsednická země EU urychlené jednání Rady ministrů pro energetiku, které se bude věnovat konkrétním mimořádným opatřením k řešení energetické situace,“ napsal na svém twitterovém profilu premiér Fiala.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela následně na svém twiterovém profilu napsal, že „jsme v energetické válce s Ruskem“. A právě i kvůli tomu by mělo být dle jeho názoru svoláno mimořádné jednání Rady ministrů zemí EU pro energetiku co nejdříve.

„Jsme v energetické válce s Ruskem, která poškozuje celou unii,“ míní ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) na svém twitterovém profilu.

„Proto je třeba i řešení hledat na unijní úrovni. Po dohodě s Evropskou komisí a s premiérem Petrem Fialou (ODS) tedy navrhnu na co nejbližší datum svolat mimořádné jednání Rady ministrů zemí EU pro energetiku,“ dodal.

Ministerstvo podle Síkely zároveň připravuje jednání s kraji, které si na drahé energie stěžují. Síkela připustil, že pro kraje je nyní velmi náročné vysoutěžit jiný než takzvaný spotový produkt, cena se v takovém případě odvíjí od aktuální ceny na burze. Ceny energií jsou nyní na rekordní výši. Jedním z možných řešení by podle Síkely bylo nakoupit část elektřiny pro potřeby státu a dále ji distribuovat mezi kraje.

„Trh se do určitě míry vymkl kontrole, přestává tržní volatilita reagovat na dobré zprávy a kumulují se jenom ty špatné a tlačí to ceny nahoru. Je to problém celé Evropy a samozřejmě pokud máte evropský trh a celoevropský problém, tak to nejjednodušší řešení se hledá na celoevropské úrovni,“ řekl Síkela. Trh podle něj ztrácí svou funkčnost a je nutné hledat cesty, jak zasáhnout.

Stanovení maximální ceny na celoevropské úrovni je podle něj jednou z možností. „Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou, ... tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila,“ uvedl Síkela. Vedle zastropování cen později zmínil, že přistoupit by bylo možné také k diverzifikaci cen podle typu výroby elektřiny či lze „sáhnout do povolenek“. „Jsou to velice technické debaty, z nichž každá má své příznivce,“ uvedl.

Svolání mimořádné rady by podle něj mělo odpovídat tomu, jak je problém urgentní. „Já si myslím, že ten problém dramatického nárůstu o 20 procent předevčírem urgentní je. Musíme se podívat na to, jestli problém bude dále trvat a bude dále kulminovat. A pokud by to tak bylo, tak je ten problém opravdu urgentní,“ čekll Síkela.

Vládu dnes k přijetí rychlých opatření na národní úrovni i na úrovni EU vyzvali také hejtmani.

Ceny plynu a elektřiny za půl roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu stouply o stovky procent. Elektřina s dodáním v příštím roce zdražila na burze v Německu o 340 procent na 650 eur/MWh. Cena plynu s měsíční dodávkou obchodovaná v Nizozemsku roste o 200 procent na 280 eur/MWh.

