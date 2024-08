Fiala na Zemi živitelce: Slíbili jsme zlevnění potravin. A zlevňují tu nejvíce z OECD

Předseda vlády na úvod veletrhu zdůraznil, že se vytrvalé úsilí vlády na snížení vysokých cen potravin vyplatilo.

„Když jsem před rokem na Zemi živitelce svolal jednání s potravináři a řekl, že budu tlačit na zlevňování potravin, mnozí to bagatelizovali, kritizovali a říkali, že to nemá smysl a stejně se nic nezmění. A jak to dopadlo? Zatímco v řadě okolních zemí ceny potravin rostou, v České republice zlevňují, a to dokonce nejvíce ze všech zemí OECD. Náš tlak na dodavatelské řetězce a snížení DPH na potraviny se projevil v peněženkách lidí přesně, jak jsme slíbili,“ zdůraznil premiér.

Od ledna klesla DPH u potravin z 15 na 12 procent.

V zemědělství se podle premiéra Fialy daří snižovat byrokracii, za příklad dal zjednodušení systému dotací. „Místo složitého dokládání faktur a dokladů bude sazba na hektar, je to výrazně jednodušší. Funguje to už u pěti programů. Např. u programu na obnovu sadů jsou nově třeba místo jedenácti dokladů jen tři,“ uvedl premiér.

Petr Fiala SproK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér také zdůraznil, že pro české ovocnáře postižené katastrofálními dubnovými mrazy se podařilo dojednat pomoc ve výši 378 mil. Kč ze zemědělské rezervy EU, z národního rozpočtu k tomu bude přidáno dalších 100 mil. Kč. Celkem tedy dosáhne tato podpora téměř půl miliardy korun.

Zahájení letošního mezinárodního agrosalonu Země živitelka se účastnila také ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která odprezentovala úspěchy české armády. „V rámci jubilejního 50. ročníku agrosalonu Země živitelka proběhla i prezentace našeho národního pavilonu Czechia na EXPO 2025, který bude vystavěn v japonské Ósace. Jsem hrdá, že tato unikátní stavba s celodřevěnou konstrukcí vznikne i za přispění státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p., a Ministerstva obrany. VLS na tuto stavbu věnují 400 krychlových metrů kvalitního smrkového dřeva, a spolu s dalšími dárci Lesy České republiky a KRNAP tak zabezpečí celou stavbu. Dnes jsme to oznámili právě v Českých Budějovicích,“ napsala Černochová posléze na svém facebooku.

50. ročník Mezinárodního agrosalonu Země živitelka se koná od 22. do 27. srpna 2024. Země živitelka je největší a nejvýznamnější akcí svého druhu a rozsahu, určená pro odbornou i laickou veřejnost, prezentuje nejširší nabídku zemědělských oborů na jednom místě.