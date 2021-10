Fiala po jednání koaliční pětky ujišťoval: Nechceme žádné nové ministerstvo. Jen nová místa ve vládě

Budoucí premiér Petr Fiala (ODS) po jednání pětikoalice o vládním programu s nadšením prohlásil, že v naprosté většině programových otázek panuje mezi koalicemi shoda a je velký předpoklad, že vládní program a koaliční smlouva včetně složení vlády budou veřejnosti představeny 8. listopadu. „Náš plán je velmi ambiciózní, a pokud se to v termínu podaří, tak to bude téměř rekordní čas, ve kterém v České republice bude taková vládní dohoda,“ přidal se šéf Starostů Vít Rakušan.

Fiala na očekávané tiskové konferenci ubezpečil, že jednání probíhají zdárně, a následně odvracel mnoho novinářských dotazů na konkrétní programové body a zejména na složení vlády. „Dnes jsme pokračovali v povolebním vyjednávání na úrovni předsedů a vyjednávacích týmů a poprvé jsme k tomu měli také výsledky práce jednotlivých programových skupin, které jsme dali dohromady. Těch skupin je šest a zabývaly se jednotlivými body programu a programovým prohlášením budoucí vlády,“ spustil Fiala.

„Z výsledků těch programových skupin je patrné, že v naprosté většině programových otázek panuje mezi našimi koalicemi shoda,“ prohlásil nadšeně s tím, že tam samozřejmě ještě existují body, které se musejí dořešit. „Někdy jsou to otázky věcné, jindy formulační a někdy je to debata, jakými prostředky dosáhnout těch cílů. Ale opakuji, že v naprosté většině věcí ta programová shoda už teď panuje v takové míře, že předpokládám, že se na programových věcech domluvíme,“ zopakoval vítězně Fiala.

Na jednání pětikoalice se prý také objevil první návrh koaliční smlouvy. „Rozhodli jsme se, že vytvoříme speciální pracovní skupinu, která se bude věnovat ještě doladění právních a věcných otázek, abychom tu koaliční smlouvu v nejbližších dnech měli k dispozici,“ pokračoval Fiala.

„Bavili jsme se také o struktuře budoucí koaliční vlády, důkladně se tomu věnujeme, protože chceme, aby vláda působila kompetentně, akčně a dokázala lidem vždy dobře vysvětlit, co vláda dělá. Chceme, aby měla takovou strukturu, abychom dokázali naplňovat programy politické změny, se kterou obě naše koalice šly do voleb a získaly důvěru občanů,“ dodal Fiala s tím, že ta jednání ještě budou pokračovat.

Konkrétní složení vlády a další jednotlivosti Fiala nezveřejnil a na množství dotazů trpělivě odpovídal s tím, že se všechno veřejnost dozví 8. listopadu. „Definitivní výsledek ještě říct nemůžeme a prosím o pochopení, je pár dnů po volbách a ta vyjednávání musejí ještě pokračovat. Jdeme do toho zodpovědně a rozhodně můžu občany ujistit, že nezvažujeme zavedení nějakého nového úřadu nebo ministerstva. To, o čem diskutujeme, je pozice členů vlády, uvažujeme o členu vlády pro evropské záležitosti, pro digitalizaci, ale musíme si nejdříve přesně určit, co ti lidé vlastně budou dělat a jaké budou mít kompetence,“ odmítl Fiala spekulace o nových ministerstvech pro Piráty.

Fialu doplnil Vít Rakušan, který také žádal o trpělivost a dodal, že pokud se časový plán stihne, půjde o rekordní čas podpisu vládního programu. „Já chápu ty dotazy na složení vlády a na jednotlivé posty, ale my skutečně jsme nějakých 14 dnů po volbách s obrovsky ambiciózním plánem mít koaliční smlouvu podepsanou 8. listopadu. I když se podíváme na naše sousední evropské země, kde se také jedná o vládních koalicích, ale ve srovnání třeba s Německem je náš plán velmi ambiciózní, a pokud se to v termínu podaří, tak to bude téměř rekordní čas, ve kterém v České republice bude taková vládní dohoda. My už samozřejmě víme dílčí věci, ale chceme veřejnosti představit až tu finální verzi, abychom předešli nějakým spekulacím,“ podpořil Fialu Rakušan.

Další novinářské dotazy již směřovaly na koalici PirSTAN, kde z obou stran zaznívají kritické hlasy na vzájemnou koalici. Pirátský předseda Ivan Bartoš například opakovaně vyvrací spekulace, že Piráti nevstoupí do vlády. „Já musím ty spekulace odmítnout, my jsme hned po volbách podepsali memorandum obou koalic, v rámci koalice PirSTAN pracujeme na prosazování našich programových priorit ve vládním programu a je na jednotlivých vyjednávacích týmech, aby přinesly takový výsledek, který bude uspokojivý pro všechny členy koalice, a to pak musejí v rámci svých stranických mechanismů komunikovat dovnitř ke členské základně. To, že se ozývají nespokojené hlasy s vyjednáváním, je běžné, není to jen záležitost Pirátů a často zmiňovaného Pirátského fóra,“ ubezpečil Bartoš.

Kritické hlasy ke koalici ale zaznívají také od Starostů, kdy například senátor Zdeněk Hraba prohlásil, že i jedno křeslo ministra pro Piráty je dost. „Pan kolega Hraba není v současné době ani člen předsednictva hnutí STAN, není člen vyjednávacího týmu hnutí STAN a je to jeho individuální výrok, který samozřejmě nereprezentuje dominantní proud v našem hnutí. Já jsem s panem Hrabou mluvil a řekl jsem mu, že by bylo dobré teď výstupy do médií ohledně koaličního vyjednávání skutečně konzultovat s vyjednávacím týmem a toto rozhodně není dominantní názor v rámci našeho hnutí. Nebyl to šťastný výrok a určitě to není nějaký převládající názor,“ uklidňoval situaci Rakušan.

