Fiala pochválil Babiše: Zahraniční politiku bere vážně

21.02.2018 22:28

I když předseda ODS Petr Fiala premiéra v demisi Andreje Babiše za mnohé kritizuje a neshoduje se s ním minimálně v představách o vyjednávání o vládě a řadě programových bodů, premiér od něj sklidil pochvalu za to, jak aktivně se staví k zahraniční politice. „Bere to vážně, a to je správně,“ chválil jej.