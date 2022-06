Fiala promlouval k národu. Babiš to sledoval. A přišel šok... Natočeno další VIDEO

reklama

„Čekala nás velká událost, a to byl mimořádný projev k národu pana premiéra Fialy. Všichni jsme byli v očekávání, co zásadního nám pan premiér sdělí. A těch komentářů, které jsme potom četli... Já bych doporučil určitě například komentář pana Ungermana, který do detailu hodnotí obsah toho projevu. A nejlepší komentář, takový krátký, měl pan Kulidakis. Titulek je: ‚Ufňukaný propadák‘,“ zmínil Babiš.

Psali jsme: Fialův projev neodpovídal skutečnosti, říká národohospodář Ungerman. Tvrzení po tvrzení, drtivý rozbor

„Já jsem byl strašně zklamán, protože já jsem taky realizoval projevy k národu, a v těžkých časech, když byl covid. Nikdy jsem neútočil na opozici. Naopak, například v projevu 23. března 2020 jsem říkal, konkrétně: ‚A děkuju vám všem, kdo jste se rozhodli, i když mě nebo naši vládu zrovna nemusíte, že si necháte politický boj na potom. Ano, my jsme chtěli s opozicí spolupracovat. Ale pan premiér ten projev pojal velice, nebo bych řekl, stále stejně... Takže jsme slyšeli, za co všechno může Babiš, Babišova vláda. A co byl šok, byl neuvěřitelný počet lží,“ dodal dále Babiš.





Pan premiér podle jeho slov zapomněl na to hlavní, že Českou republiku drtí kauzy hnutí STAN, že je to organizovaný zločin. „Každý den vycházejí další články. Další lidi jsou ve vazbě. Jeden z aktérů dokonce spáchal sebevraždu. No, a to všechno jsme čekali, že pan premiér řekne: tak musím čestně přiznat, že ta aféra mě zklamala, a že se omlouvá voličům... Ne, na to zapomněl. Nadále chrání a obhajuje tuto strukturu, která byla založena pány Polčák, Gazdík jako projekt člověka, který spolupracoval s Krejčířem, pana Redla, s cílem uloupit co nejvíce peněz od státu. Teď vám okomentuji pět lží z projevu pana premiéra Fialy,“ zmínil Babiš a vyjmenoval pět lží, kterých se měl Fiala dopustit.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Babiš může za všechno. Ale ty lidi už vám to nežerou, pane premiére. Už čekají, že konečně něco uděláte, že budete akční, a ten projev pravděpodobně byl proto, aby lidi zapomněli, že máte ve vládě organizovaný zločin. No, a mimochodem pan premiér nejenom zklamal nás všechny svým projevem, ale překvapil i některé své ministry. Protože někteří říkají, že možné rozdělení ČEZ není vůbec dohodnuto. Takže možná by si to mohli nejdřív vyříkat a potom oznamovat. Ono to vypadá, že ve vládě pana premiéra Fialy ty lži jsou nakažlivé. Protože pan ministr Síkela říká: dáme teplárnám 10 miliard, aby nezdražovaly. Ale teplárenské sdružení to popírá. A teplárenské sdružení říká: no, asi budeme zdražovat. Takže by bylo dobré vědět, co vlastně je pravda. U této vlády je to stále dokola,“ sdělil Babiš.

„Co mě pobavilo, asi vtip týdne: Piráti uvažují o možnosti rekonstrukce vlády. No, vážení občané, představte si, naši Piráti, mají čtyři poslance. Místo toho, aby řekli: STAN nás obelhal, my jsme měli ty hlasy, oni se nechali vykroužkovat, odcházíme z vlády, ve vládě je organizovaný zločin, tak oni uvažují o rekonstrukci vlády. A co chtějí rekonstruovat? Mají ta koryta, mají ty ministerské posty, to je vrchol jejich kariéry. Vysoký plat, auto, bodyguard, jídlo zdarma, cestovka, kecy v kleci. Výsledek 0. Tak co uvažujou? Tak ať jdou pryč. I tak mají jenom čtyři, takže zůstane 104, a nic se neděje. Takže to jsou jenom takové výkřiky do tmy,“ řekl Babiš závěrem.

Psali jsme: VIDEO Ukrajinské nákupní středisko v ohni. Ruská raketa. Víc než tisíc lidí uvnitř NATO. Dojde k zásadnímu posílení sil rychlého nasazení. Jak budou fungovat? Znojmo: Centrum Louka je nejlépe opravenou památkou v kraji Dačice: Město plánuje výstavbu bytových domů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.