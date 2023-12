Fiala prý potupil Válka. My jsme se dozvěděli, jak ministr zuřil ve sněmovně

Zatímco premiér Petr Fiala ve čtvrtek odpoledne ohlašoval dohodu s lékaři, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek dal v jednacím sále Poslanecké sněmovny průchod svým emocím. I když to popíral, podle poslanců, se kterými ParlamentníListy.cz hovořily, to souviselo s vyjednáváním s lékaři. Mozaiku doplnil Miroslav Kalousek, který premiérovi vzkázal, že dohoda, kterou s lékaři uzavřel, je proti zákonu. A zdá se, že ani sami lékaři nejsou příliš spokojeni.

Podraz na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09); tak někteří označují výsledek schůzky premiéra Petra Fialy (ODS) se zástupci nespokojených lékařů ohledně navýšení mezd o 9,8 miliardy korun. Na schůzku s lékaři naopak předseda vlády přizval poradce Ivana Netuku, který v minulosti o Válkovi zmínil, že je „prase“. Lékaři však tvrdí, že pokud zůstane u kosmetických změn platů, budou to vnímat jako prohru.

Podle lékařů nebyla s šéfem resortu zdravotnictví Válkem možná domluva, protože nebral situaci vážně.

Poté se s lékaři „dohodl“ premiér Petr Fiala. Jak CNN Prima News upozornila, na jednání místo Válka s sebou vzal svého poradce a přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivana Netuku, jenž vůči Válkovi v minulosti v souvislosti s kauzou IKEM použil nelichotivé označení. „Budeme muset přitvrdit, Válek je prase,“ napsal loni v prosinci v SMS zprávě profesoru Janu Pirkovi.

Kauza „esemeska“ souvisela s bojem o moc v pražském IKEM, kde skupina kolem profesorů Netuky a Pirka bojovala s vedením ředitele Stiborka (mezitím odvolaného) a jeho zástupce Malého. Právě od něj se zpráva, stažená z telefonu profesora a senátora TOP 09 Jana Pirka, měla dostal k ministru Válkovi.

V IKEM se ale v souboji dvou znepřátelených skupin odehrávaly i další nevábné věci.

Někteří poslanci míní, že jde o podraz na Válka, kterého takové vyšachování ze hry muselo naštvat. „Ministr zdravotnictví se tomu věnoval dlouhodobě, tak rozumím, že je rozmrzelý, že nebyl součástí té finální dohody,“ poznamenal místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

„Z politického hlediska pan premiér prostě podrazil svého ministra zdravotnictví,“ řekl Miroslav Kalousek.

Válek však taková tvrzení odmítá: „Fakt nejsem znechucen, to opravdu ne,“ podotkl, a že je za dohodu s lékaři rád a s premiérem není kvůli vzniklé dohodě s lékaři v žádném konfliktu.

ParlamentníListy.cz ale získaly od několika poslanců informaci, že během čtvrtečního odpoledne se Vlastimil Válek pohyboval po sněmovně velmi rozčílen.

Jeho emoce vybublaly, když poslanec opoziční SPD a lékař Jan Síla kritizoval, že ve zdravotnictví jdou miliardy do „betonu“, tedy budov a vybavení, ale lékaře zaplatit nedokážeme.

„Do betonu fakt ty peníze nejdou. Do betonu jdou peníze z dotačních titulů. A pokud tedy chcete, abychom ty peníze vrátili Evropské unii, pane poslanče Sílo, navrhujete, abychom nestavěli onkologické centrum v Motole, navrhujete, abychom nedělali komplexní onkologické centrum v Karlovarském kraji, no to je ten beton! Navrhujete, aby se zrušily výstavby nových dětských psychiatrií a infekčních - z dotačních titulů Evropské unie, z ničeho jiného to nejde,“ rozčílil se tak, že i sněmovní stenografové připsali poznámku „důrazně“.

Podle Karly Maříkové, poslankyně SPD, celá kauza prokázala především nekompetentnost a neschopnost ministra zdravotnictví. „Premiér dal lékařům příslib, zatím není nic na papíře, ale pevně doufám, že dostojí svým slibům a zdravotníci nebudou podvedeni. Pak by skutečně byla omezena dostupnost zdravotní péče,“ uvedla poslankyně pro ParlamentníListy.cz.

Podle lékařů věc rozhodně není dohodnuta. Prezident České lékařské komory Milan Kubek se vyjádřil, že k dohodě je ještě velký kus cesty. Pokud by vše skončilo jen kosmetickým přidáním na platech, bude to podle něj znamenat „obrovskou prohru a zhroucení zdravotnictví“. Lékařská komora podle něj bude dělat vše pro to, aby k dohodě došlo a aby byla férová. „Budeme se samozřejmě snažit domluvit se co možná nejdříve. Pokud by ale vše skončilo tím, že se kosmeticky přidá na platech a ve zdravotnictví se vůbec nic nezmění, je to obrovská prohra nás všech, protože to znamená, že se zdravotnictví během několika let zhroutí,“ prohlásil Kubek pro CNN Prima News.

Částka 9,8 miliardy korun je podle něj zajímavá, ale není jistá. „Jsou navrženy kostrbaté způsoby, jak by se měla dostat do nemocnic a poté k jednotlivým lékařům a zdravotníkům,“ dodal Kubek.

Premiér totiž nabídl na růst mezd a platů nespokojeným lékařům pro příští rok 9,8 miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění.

I podle Karly Maříkové je krize pouze zažehnána. „Problémy ve zdravotnictví jsou mnohem hlubší a je potřeba systémového řešení,“ uzavřela poslankyně SPD.

