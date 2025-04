Fiala se chlubil nízkou inflací. Neprošlo mu to

V reakci na ekonomické výhledy pro rok 2025 Petr Fiala na sít X sdělil, že Česká republika patří mezi stabilnější země v rámci EU. Na sociálních sítích reagoval na zprávy, podle kterých inflace i úrokové sazby dál klesnou.

„Máme nízkou inflaci, zatímco okolní země ji mají vyšší. Máme předpovídaný hospodářský růst kolem 2 %, což je víc, než má jakákoli sousední země. A víc, než je průměr celé EU. To ukazuje, že česká ekonomika je zdravá,“ uvedl Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V přiloženém videu premiér výčet pozitivních ukazatelů ještě rozšířil a poukázal také na stav veřejných financí „Máme inflaci předpovídanou někde mezi dvěma a půl a třemi procenty maximálně, kterou okolní země mají vyšší. Máme předpovídaný hospodářský růst pro letošní rok kolem 2 % nebo přes 2 %, což nemá žádná sousední země. Ale k tomu je důležité říct, že jsme taky dali do pořádku veřejné finance. My jsme je zdědili s deficitem přes 5 %, a dnes máme deficit 2,2 % za loňský rok. Při rekordních investicích – na to jsem velice hrdý,“ dodal předseda vlády Petr Fiala.

„Rostou reálné mzdy, takže když si to všechno dáte dohromady – nízká inflace, tradičně jedna z nejnižších nezaměstnaností v Evropě, hospodářský růst větší, než mají okolní země i než je průměr Evropské unie, růst reálných mezd – ono to nabízí docela dobrý výhled do budoucna,“ dodal premiér.

Máme nízkou inflaci, zatímco okolní země ji mají vyšší. Máme předpovídaný hospodářský růst kolem dvou procent, což je víc, než má jakákoli sousední země – a víc než je průměr celé EU. To ukazuje, že česká ekonomika je zdravá. ???? pic.twitter.com/qRTaFR0n3e — Petr Fiala (@P_Fiala) April 30, 2025

Kritici připomínají realitu inflace i růstu

Výroky premiéra Petra Fialy o pozitivním výhledu české ekonomiky vzbudily rozporuplné reakce. Zatímco předseda vlády zdůrazňuje nízkou inflaci a nadprůměrný hospodářský růst, kritici upozorňují na kumulované dopady předchozích let a relativní srovnání se zahraničím.

Komentující Filip Šamonil připomněl, že navzdory aktuálně nižší inflaci nelze přehlédnout její celkový dopad za dobu vládního působení: „Součtová nominální inflace za tři a půl roku vaší vlády je zhruba 35 %. Vy vše vědomě přehlížíte,“ upozornil na sociální síti.

Součtová nominální inflace za 3,5 roku vaší vlády je zhruba 35 %, vy vševěde. — Filip Šamonil (@Filip_Samonil) April 30, 2025

Další komentář upozorňuje i na nesoulad Fialových slov s mezinárodními prognózami. Připomíná např. výhled Mezinárodního měnového fondu (IMF), který očekává v roce 2025 růst polské ekonomiky o 3,2 %, zatímco u Česka předpokládá růst zhruba poloviční. „Proč nám premiér říká věci, které jdou tak snadno dohledat? IMF předpokládá v Polsku letos růst 3,2 %. U nás bude poloviční,“ zazněl další z komentářů.

Proč nám premiér lže o věcech, které jdou tak snadno dohledat? IMF předpokládá v Polsku letos růst 3,2 % u nás bude poloviční pic.twitter.com/ESho3m3WNs — @mmt_cz (@mmt_cz) April 30, 2025

Psali jsme: Švihlíková: Zažíváme krizi životních nákladů. V USA zapříčinila politickou změnu Okamura se neudržel: Hodinu a 20 minut jsme čekali, než se Rakušan uráčí přijít do práce Výmluvy na ptačí chřipku? Ceny vajec mají viníka přímo v ČR „Chceme armádu doma!“ Babiš si posvítil na Černochovou a její nákupy