Fiala sejmul Pavla Novotného: Je z něj trapně. Nemluví za ODS. Nebaví mě

Například jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) se nechal slyšet, že občanští demokraté vlezli do pasti Andreji Babišovi (ANO). Podle něj budou tyto peníze v krizi chybět - a to zejména v obcích a krajích. Sám Fiala však krok hájí. "Do voleb v roce 2017 jsme šli s tím, že snížíme daně, zrušíme superhrubou mzdu a zavedeme patnáctiprocentní daň. Tyto změny jsme v srpnu 2018 předložili jako návrh ve Sněmovně. Dlouho jsme pro ně nemohli získat podporu, vláda to odmítala. Nyní se situace změnila a my tak plníme náš volební slib. Snižovat daně je určitě správné. Je potřeba lidem nechat víc peněz, a to zvláště teď, v době nejistoty, kdy řada rodin má problémy s rozpočty," uvedl Fiala s tím, že strana plní sliby a lidé to vidí.

Hejtman Martin Kuba podle něj uvažuje z hlediska krajského rozpočtu, ale tyto obavy Fiala považuje za neodůvodněné. "My jsme hlasovali pro kompenzace krajům a obcím a stovky miliard z evropských peněz chceme nasměrovat právě na projekty obcí a krajů. Nízké daně jsou správná cesta, věřím tomu a dlouhodobě to slibujeme. Lidé musí mít možnost se sami rozhodnout, co udělají se svými penězi," dodal Fiala.

Dle jeho slov je ke snižování daní potřeba politická odvaha. "Tento okamžik někdo možná nevidí jako ideální, ale pro snížení daní je vždy správný okamžik. Teď se nám podařilo snížit daně a poté znovu ukážeme, jak seškrtat výdaje, aby se nešetřilo na lidech. Pokud k tomu nebudeme mít většinu nyní, budeme ji mít po volbách. Všechno máme promyšlené," podotkl optimisticky a odmítl, že by strana nyní pomohla Andreji Babišovi, ale naopak to vnímá tak, že Babiš pomohl ODS, protože její návrh leží ve Sněmovně od léta 2018.

Závěrem se pak vyjádřil k vulgaritám řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS) vůči ministryni financí Aleně Schillerové. "Pavel Novotný nemluví za ODS. Jeho to baví, nemůže si pomoci, jiné to nebude. Je to dospělý chlap. Jeho urážky jsou za všemi hranicemi a slušnému člověku je z toho trapně. Jeho provokace mě nebaví a nezajímají, nechci je dokola komentovat," uzavřel Fiala s tím, že Novotného odchod z ODS je k jeho zvážení, byl k tomu vyzván.

