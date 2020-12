Fiala selhává! Hejtman ODS Kuba proti vedení strany

reklama

Jihočeský lékař, hejtman a exministr průmyslu Martin Kuba (ODS) v rozhovoru pro server iDNES.cz konstatoval, že by mu nevadilo, kdyby se prodloužil nouzový stav. Ten totiž nesouvisí např. s uzavíráním hospod. V obecné rovině se dá říct, že nouzový stav nabízí vládě rámec, ve kterém může kupříkladu snáz nakupovat ochranné prostředky.

Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 60% Ne 40% hlasovalo: 914 lidí

Řada politiků ODS vládu ANO a ČSSD za udržování nouzového stavu kritizuje, ale Kuba se prý nehodlá připojit.

„O mně se dlouhodobě ví, že když mám na něco svůj názor, tak ho prostě říkám a je mi trochu jedno, co říká někdo jiný z ODS. Já myslím, že je důležité, aby politik o těch věcech přemýšlel a nebál se říkat svůj názor. Já nechci být členem strany, kde se řekne - tohle se říkat smí a tohle se říkat nesmí - já to dneska vidím jako hejtman,“ uvedl Kuba.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To však neznamená, že by k počínání vlády měl důvěru. Zdá se mu totiž, že vláda jedná chaoticky a to nakonec vede k tomu, že občané přestávají věřit opatřením vlády, neboť jim nedávají logiku. „V krizové situaci potřebujete, aby vám lidé věřili,“ upozornil Kuba s tím, že lidé toto lídrovství ze současné vlády necítí.

Nijak velkou radost nemá ale ani ze situace ODS. „Já myslím, že ODS je už teď ve fázi, kdy měla dotahovat to vládní hnutí ANO, Byl by to tahoun na té středopravé části spektra. To se zatím neděje. Myslím, že je to na odpovědnosti současného vedení,“ vzkázal předsedovi strany Petru Fialovi a jeho kolegům, ale jedním dechem dodal, že nikomu nehodlá posílat vzkazy přes média, neboť je přesvědčen, že si tyto věci musí řešit strana sama.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hned poté však přidal ještě jeden vzkaz.

„V ODS mi teď trochu chybí ten jasný leadership. Představení toho našeho světa, který my neseme a chceme ho našim voličům nabídnout. To je podle mého podstata politiky. Já nejsem typ člověka, který by chtěl vytvářet politiku anti někdo. Já jsem typ chlapa, který kolem sebe chce vytvářet svět, který považuje za správný a s tím do té politiky jdu,“ zdůraznil.

Poměrně kriticky se stavěl k tomu, že dnešní poslanci ODS kývli na Babišovo razantní snížení daní pro zaměstnance. Chybí mu tam totiž šetření na straně státu, zefektivnění státu.

Přesto si umí po volbách představit lecjaké koalice. Je přesvědčen, že ODS by v prvé řadě měla zabodovat ve sněmovních volbách a až po volbách rokovat o koalicích. Z tohoto hlediska jsou podle Kuby otevřeny různé možnosti a nelze absolutně vyloučit ani koalici s ANO.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poměrně opatrný byl ale k případné koalici s Piráty, protože v Jihočeském kraji udělal zkušenost, kdy pirátští zastupitelé ne vždy hlasují jednotně a je složité se u nich dopátrat nějaké přehlednosti.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do sněmovny se prý nechystá kandidovat. Stal se hejtmanem a v této pozici by rád splnil to, co Jihočechům slíbil.

Nakonec vyzval své spoluobčany, aby se chovali zodpovědně a aby se nechali očkovat.

„Já mám trochu obavu, že umíme žít buď v režimu lockdown, nebo v režimu mejdan, ale tohle je o osobní odpovědnosti,“ upozornil Kuba s tím, že lidé se mají chovat tak, jako by člověk stojící vedle nich mohl mít koronavirus.

Současně však konstatoval, že už by si nepřál, aby se zavíraly školy, kraj je proto připraven učitelům ze středních škol, které zřizuje, posílat ochranné pomůcky.

Nakonec zdůraznil, že očkování proti koronaviru považuje za dobrou cestu. Zkušenosti totiž ukazují, že vakcinace dokáže vymýtit různá onemocnění. „Já bezesporu považuji vakcinaci za správnou cestu. Že ta vakcína musí být testovaná, je nezbytná věc, ale popírat vakcinaci, to je cesta do pekel a já potom nevím, co ti lidé vlastně chtějí,“ kroutil hlavou Kuba.

Psali jsme: Hejtman Kuba: Krajská pokladna bude o 1,5 miliardy chudší Hejtman Kuba: Učitelé na krajských školách dostanou respirátory Nový šéf hejtmanů, Kuba z ODS: Babiš nás opět vykradl, to je prostě jeho styl „Čau woe, a pozdravuj v tom Brně.“ Fiala má našlápnuto k hroznému konci v čele ODS. Do hry se vracejí nejostřílenější mazáci partaje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.