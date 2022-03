Fiala to nemá. Ukrajinci ještě zabolí. Cyril Svoboda vidí problémy. Chudí Češi

reklama

Podle Cyrila Svobody ruský prezident Vladimir Putin využívá vše, co může, ve svůj prospěch. A to platí i pro oznámení, že za ropu a plyn si nechá platit v rublech. „Prezident Putin využívá všechno, co může využít, ve svůj prospěch a ve prospěch posílení rublu, takže jde spíše o taktické rozhodnutí, aby negativní dopady na ekonomiku, která je v Rusku v těžké situaci, byly menší. Vidím to spíše jako takticko-strategické jednání, žádný hlubší smysl za tím nevidím,“ řekl Svoboda.

Odborníci už nyní tvrdí, že vyžadování plateb v rublech bude znamenat další zdražení energií a pohonných hmot i v České republice. Vhodnou reakcí české vlády by podle Svobody bylo především stanovení dlouhodobého plánu.

„Podle mě musí mít vláda především dlouhodobou strategii, jak to chce vyřešit, nikoliv jen jednotlivé kroky. Čekám jasnou úvahu, jak chránit naše finance, jak minimalizovat dopady na občany – a k tomu je zapotřebí ucelená strategie. Nestačí jen dělat krok vedle kroku,“ řekl bývalý ministr zahraničí s tím, že žádnou takovou strategii dosud od současné vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti) nezaznamenal. V té by měli politici představit svoji vizi občanům. „Co bude dělat Česká republika, aby minimalizovala škody? Přijímáme zákon o státním rozpočtu, což je prapodivné, protože to vlastně není zákon a všechny vlády stejně vždy porušují rozpočet. Nechci, aby příjmy a výdaje byly zlatým teletem, se kterým nelze hýbat; ale nějakou strategii, jak dál, potřebujeme. Nůžky mezi bohatými a chudými se budou rozevírat.“

Vláda bude čelit třem velkým výzvám

Cyril Svoboda dále tvrdí, že vláda bude čelit třem výrazným výzvám. „První je velký rozpor, kdy se nůžky mezi bohatými a chudými budou rozevírat. Za druhé vznikne rozpor nebo konflikt mezi národním zájmem a pomoci Ukrajincům – Ukrajinci budou velkým tématem. Třetí je, že nesmíme ztratit cit pro jiné dlouhodobé cíle, protože válka na Ukrajině je mimořádně vážná událost, která se děje teď, ale je třeba hledět na dlouhodobý vývoj. Nesmí se zastavit vývoj a rozvoj země, jako výstavba velkých projektů, železnic, koridorů, které se musejí realizovat,“ uvedl.

Nakolik zasáhnou tyto události český rozpočet, nedokáže Svoboda odhadnout, ale z politického pohledu je prý potřeba otevřeně mluvit s veřejností. Srozumitelněji věci vysvětlovat dopředu, nikoliv je řešit salámovou metodou.

„Zatím je to tak, že většina úkolů je dána vnějšími okolnostmi, které vláda dobře řeší. Ale uvidíme, jak tomu budeme čelit do budoucna. To, že se řeší otázka války, pomoc Ukrajině, posílání zbraní Ukrajině, to jsou úkoly, které běží a jsou dány okolnostmi, ale to pomine,“ upozorňuje lidovecký politik. Vládní koalici je prý třeba doporučit, aby si dávala velký pozor na komunikaci s voliči, protože regionální a senátní volby se blíží.

„Na podzim budou volby a je třeba počítat, že opozice toho bude chtít velmi výrazně využít ve volbách, což je přirozený jev. Jde o to, aby výsledek voleb neukázal součet, který by se jim nelíbil,“ varuje. Na dotaz, nakolik schvaluje nápad politiků přispět chudým na složenky formou žádosti o dávku, řekl, že záleží na podmínkách. „Nelze použít plošné řešení, že přispěje všem. Záleží, za jakých podmínek a komu, asi bude potřeba najít nástroje tohoto typu a míru plošnosti. Plošné řešení není dobré, to musí být adresné, ale je otázka, jak zajistit, aby byly dávky adresovány těm, kdo je potřebují, a v dostatečném množství,“ poznamenal Cyril Svoboda.

Svoboda: Neoslabujme fungující štít

Jako bývalý ministr zahraničních věcí pro ParlamentníListy.cz okomentoval rovněž nápad Ukrajinců na vznik nové aliance, která by měla zajišťovat bezpečnost pro členské státy. „Jsem odpůrcem těchto myšlenek, vymýšlet aliance, a stejně tak jsem odpůrcem nápadu dělat koridor nebo misi za Polsko, jak navrhl Jaroslaw Kaczynski v Polsku. Nemůžeme v takto těžké době vymýšlet nové scénáře. Jestliže jsme vstoupili do Severoatlantické aliance a slíbili jsme sobě i spojencům, že to je naše záštita, náš štít a jistota, tak to realizujme, ale nevymýšlejme nový scénář. My máme fungující struktury, které se osvědčují. Vznik další aliance by mimo jiné znamenal, že oslabíme ty existující. A jestli Putina něco potěší, pak je to oslabování současné struktury," připomíná.

Dále upozornil, že vznik další aliance by ukázal nejednotný orchestr Západu, který nehraje podle stejných not, případně vedle sebe stojící orchestry, což chce vidět a slyšet prezident Ruské federace. Jak si však zkušený politik vysvětluje, že premiér Petr Fiala (ODS) neřekl o myšlence vzniku nové aliance české veřejnosti? Ta se téma rozhovoru během návštěvy v Kyjevě dozvěděla prostřednictvím polských médií z rozhovorů s jiným z účastníků. Na téma upozornil opoziční poslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch.

„Premiér by měl veřejnost zpravit o všem, co nebylo přísně tajné. Veřejnost má být informována. Je nešťastné, když se to dozvíme z Polska a je to mimořádně velký nedostatek. My se nemáme dozvídat obsah rozhovoru, kde byl účastník české vlády, z Polska,“ poznamenal Svoboda. Co k tomu českého premiéra vedlo, netuší. Podotkl však znovu, že je odpůrcem novátorských řešení během krize a navíc nechce, aby Česká republika plnila, co řeknou Poláci nebo někdo jiný, protože má vlastní zahraniční politiku.

Politicky je válka prohraná, zastavit ji operačně chce odvahu a vůli

Cyril Svoboda také jasně zdůraznil, že na Putina platí jenom pevně sevřené řady Severoatlantické aliance a Evropské unie. „Všechno, co dělá díry do podpalubí lodi, je hrubá chyba. I kdybychom nyní řekli, že Francie si dělá, co chce, takže my můžeme také, to není argumentem. Nejdůležitější je, aby Evropská unie a NATO držely pohromadě, to je náš zájem.

Druhá věc, kterou chci zdůraznit, je mír na Ukrajině. Je mimořádně důležité dospět ke kompromisu. Jedna nebo druhá strana nebude kapitulovat. Otázka není, jestli kompromis přijde teď, nebo za dva tři roky, až bude Ukrajina vyčerpaná bombardováním a zničená. Nejde o to, jestli uzavřou kompromis, ale kdy. Důležité je, že tu válku už Putin prohrál, ztratil legitimitu a ztratil šanci dobýt Ukrajinu. Ukrajinci řekli, nás nedobudeš. Je to politicky prohraná válka – a zastavit ji operačně chce kus odvahy a vůli ke kompromisu, jinak to nepůjde. Ale kategorické soudy, jako porazit Rusko a odstavit Putina, jsou možná přání, ale reálná politika nemůže počítat s těmito bonmoty,“ vysvětlil Svoboda.

Vyjádřil se také k nedávné smrti Madeleine Albrightové, rodilé Češce, která se stala ministryní zahraničí USA. Podle Svobody byla mimořádnou osobností: „Byla mimořádně charismatická a silná osobnost. A pro nás, tedy pro Čechy, sehrála obrovskou roli v našich dějinách. Je především její zásluhou na straně Spojených států amerických, že jsme vstoupili do Severoatlantické aliance. Patří k významným ministrům zahraničních věcí USA, byť najdeme v jejich dějinách některé významnější, ale perspektivou českých pohledů je zkrátka největší, protože pomohla v době emancipace Československa a České republiky po pádu autoritativního režimu a pomohla nám do NATO,“ míní Cyril Svoboda.

Z jejího příběhu si prý lze vzít ponaučení, že americký sen je stále možný. „Sice o něm může snít 100 lidí a 99 z nich se třeba nepodaří, ale jednomu ano. A proto má smysl své sny realizovat. A jí se to podařilo, což je vzkaz všem, kdo mají velké ambice, aby do toho šli. Mnozí tuší, že neuspějí, ale je důležité to zkusit,“ dodal.

