Fiala to pokryl. Tak ať jde s ním! Rajchl dupl na plyn

Bývalý ředitel Úřadu práce Viktor Najmon vyšel ven s průběhem jednání ohledně jeho odvolání. Pořídil si nahrávku z rozhovoru s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, který mu říká, že pokud „odejde v tichosti a dobrovolně, dostane mimořádnou odměnu“.

Najmon také ve svých výpovědích uvádí, že po něm předseda KDU-ČSL chtěl, aby na úřad dosadil lidi, kteří byli vyšetřováni v souvislosti se šikanou zaměstnanců.

Kdyby se takový skandál stál kdekoli jinde, třeba ve Velké Británii, tak média nebudou ten den informovat o ničem jiném, dodává Rajchl, který je rozhořčen, že Seznam tuto informaci zařadil až jako pátou zprávu.

Jurečka podle něj v této věci spáchal tři trestné činy najednou: „Trestný čin podplácení, trestný čin vydírání a trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby,“ uvádí jako právník. „Nemůžete někomu říct, že jste s ním nespokojen a dát mu zároveň na odchod zlatý padák, nebo říct: ‚Buď si vezmeš peníze a odejdeš, nebo tě profesně zničíme.‘ To je prostě naprosto jasné vydírání, není lepší definice než tento případ,“ odmítá Jurečkovy zaznívající „výmluvy“, že postupoval dle zákona a snažil se hledat řešení situace na úřadu práce ohledně Najmona.

Neméně šokující je, že se Jurečky v této věci zastává předseda vlády Petr Fiala (ODS): „Premiér se pana Jurečky bez váhání okamžitě zastal, aniž by si cokoliv poslechl. Správný předseda vlády by řekl, že to prošetří a pak se rozhodne, jestli vyzve pana Jurečku k podání demise nebo ho sám odvolá z pozice,“ pokračuje Rajchl.

Fialu pro jeho počínání v této věci vyzývá šéf strany PRO k odstoupení: „Je to odpovědnost pana Fialy. Tím, že pokryl protiprávní jednání svého ministra Jurečky, tak by měl odstoupit s ním. Byl zde spáchán trestný čin a na ten má předseda vlády okamžitě adekvátně reagovat, to neudělal. Řekne, že je to v pořádku, že Jurečka našel řešení,“ hrozí se.

„Jurečkovi totálně teče do bot, vidíme jen jeho hloupou výmluvu, že nahrávku neslyšel a musí se přesvědčit, co tam Najmonovi říkal. Prosím vás, ten člověk moc dobře ví, co mu tam říkal, jen hledá únikovou cestu,“ podotýká Rajchl, který je přesvědčen, že se jednalo o „slíbenou trafiku“.

„Neexistuje jiné řešení, než demise Mariana Jurečky, ale i demise Petra Fialy a celé jeho vlády,“ opakuje Rajchl s tím, že jinak jde o výsměch do očí občanům České republiky.

Zarážející jsou pro Rajchla i slova exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), ten poukazuje, že informace zveřejnila Babišova média a podivoval se, že odvolání Viktora Najmona z čela Úřadu práce bude prověřovat Národní centrála proti organizovanému zločinu, když jde o „prkotinu“. „Pan Kalousek, ten co mluví…, ten by opravdu měl podle mě přestat asi být. Nemůže to myslet vážně, když říká, že to zveřejnily Babišovy noviny. Je jedno, kdo to zveřejnil, realita je taková, že je zde nahrávka, na které je páchán trestný čin. Je to absolutní odvedení pozornosti a nesmysl a demagogie ze strany pana Kalouska toho nejtěžšího kalibru,“ konstatuje Rajchl.

Pevně doufá, že se opoziční poslanci této kauzy ujmou a budou žádat jasné a tvrdé vysvětlení. „Tato kauze Mariana Jurečky je definitivní hřebíček do rakve této vlády,“ podotýká. „Proto se musíme 16. dubna sejít a vyvinout tlak na tuto vládu, aby skončila, už to není možné dále tolerovat,“ vyzývá Rajchl.

Reagoval také na sdělení prezidenta Petra Pavla, respektive na jeho vyhrožování občanům realizujícím právo shromažďovací, které jim zaručuje Listina základních práv a svobod. Podle něj tito lidé „přišli bořit a nemá smysl s nimi hovořit a je potřeba postupovat co nejtvrdším způsobem vůči organizátorům demonstrace, protože podněcují k násilí a k destrukci systému“.

„A já teď říkám, pane prezidente, jste lhář! Ani jedno z toho není pravda. Přicházíme s požadavky a lidmi této země a vytýkám vám nedostatek komunikace jako jste to vy vytýkal vládě. My jsme připraveni s vámi komunikovat, ale to neděláte. Jen nás nálepkujete jako proruské agenty,“ vzkazuje Petru Pavlovi.

Varuje před nástupem diktatury: „To je šílené, je to bolševismus v nejtěžším slova smyslu. Co se v mladí naučíš, ve staří jako když najdeš. Rétorika o destrukci systému je čistě bolševická. Neplatí to o nikom víc než o Petru Pavlovi a jeho proškolení,“ připomněl Pavlovo cvičení na komunistického rozvědčíka. Závěrem také vzkazuje, že se nenechá zastrašit a nesehne záda. „Je načase se postavit nástupu této nové totality. Oni si přišli vzít tuto zemi, ale ona jim nepatří, ta patří vám, občanům České republiky,“ doplnil.

