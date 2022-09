Fiala urážel zemědělce. Kdo mu to píše? Jeden blábol za druhým, slyšelo plné náměstí

Na demonstraci se přihlásil o slovo také bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. A nebral si servítky. Předsedu vlády Petra Fialu (ODS) obvinil, že tento politik svým projevem před pár dny na Zemi živitelce „urazil české zemědělce a vás všechny“. Jandejsek varoval, že až nebude co jíst, lid povstane a udělá něco pro to, aby se nasytil.

Zdeněk Jandejsek to na pódiu na Václavském náměstí vzal od podlahy. Konstatoval, že České republice hrozí, že se bude potýkat s nedostatkem potravin.

Tvrdě uhodil na vládu.

„Jsou to lidi bez odbornosti. Jsou to hospodářští negramoti. Pro nás všechny je to velký problém. My máme schopné a pracovité lidi, ale kvůli jejich řízení se dostáváme do obrovských problémů. Jestliže vzrůstají ceny energií o stovky procent a jestliže hnojiva jsou čtyřikrát dražší a pokud ceny obalů stojí o 80 až 90 procent víc, tak kolik může stát potravina. Potravina dneska stojí o 80 procent víc. Přece si nemůžeme dovolit, aby vás špatné řízení vysávalo od vašich úspor,“ hřímal Jandejsek.

A vysloužil si potlesk.

Poté se rozhodl popsat, proč může Česko čelit potravinové krizi. Zdůraznil, že dřívější dovozy z Německa či ze Španělska ustanou, protože tamní zemědělci budou chtít nakrmit svoje lidi.

Pokud jde o českou podporu pro zemědělství, ta je podle Jandejska špatně nasměrována. Podporu podle jeho názoru dostávají lidé, kteří ve skutečnosti v zemědělství nic neprodukují.

Proto potraviny nejsou levnější, jak si přejeme. „Pokud si široké vrstvy nemůžou koupit, jaké potraviny potřebují, tak dojde k tomu, co se stávalo už ve starověku a ve středověku. Lidé prostě vyjdou a udělají něco pro to, aby se nasytili,“ varuje Jandejsek. „My musíme dávat prostředky tam, kde můžeme očekávat příjmy do státního rozpočtu a dostatek potravin!“ pokračoval ve slovní palbě Jandejsek.

Kritickými slovy nešetřil ani na adresu evropského Green Dealu.

„To je až směšný. Tam jsou podmínky nastavený tak, aby země, které se staly členy EU v roce 2004, se staly koloniemi a uvolnily trhy pro ty, kteří už řadu let vysávají naše peněženky a celý stát. A většinu lidí posílají do montoven, a prostředky, které vydělají, neinvestují tady, ale peníze odvádí pryč. A tomu přihlíží naše vláda,“ hřímal Jandejsek.

V odpověď přišel pískot tisíců lidí.

„Od roku 1989 nepamatuji jediného ministra, který by řídil zemědělství tak, aby prospívalo obyčejným lidem,“ nešetřil Jandejsek kritikou.

Na paškál si vzal i premiéra Petra Fialu (ODS), který před pár dny na Zemi živitelce prohlásil, že požadavky na dosažení plné potravinové soběstačnosti Česka jsou nerealistické. Jandejsek naopak v co nejširší potravinové soběstačnosti vidí cestu, aby si každý mohl koupit to, co potřebuje, navíc za přiměřené ceny. Momentálně je prý česká potravinová soběstačnost v průměru na 50 procentech.

„Výstup pana premiéra, který byl v Českých Budějovicích před několika dny, byl směšnej. Jeho vystoupení ukazovalo jeho úroveň. Ani si nedokáže vybrat kolem sebe lidi, aby mu napsali pár vět, které dávají smysl. Jeden blábol za druhým. Urážel zemědělce. A nejen zemědělce, ale vás všechny,“ křičel z plných plic Jandejsek.

„Demisi, demisi, demisi!“ odpověděli mu účastníci akce.

Poté Jandejsek zopakoval, že dotace mají dostávat ti zemědělci, kteří krmí národ a ne ti, kteří produkují jen ekologické seno. Až se toto změní, až dotace dostane ten, kdo krmí národ, potravinová soběstačnost podle Jandejska stoupne na 80 až 90 procent.

A vůbec nejlepší by prý bylo, kdyby dotace pro zemědělství úplně skončily, protože pak by se ukázalo, kdo je jak schopný.

