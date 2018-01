Fiala volil Drahoše, chce konec Zemana na Hradě

Zeman byl kritizován například za vulgarismy v médiích, za kauzu Ferdinanda Peroutky nebo za nerespektování Ústavy ČR při vládní krizi. „Rehabilitoval komunistickou minulost a v neposlední řadě znejisťoval a znejasňoval naši zahraničněpolitickou pozici. To je dost důvodů pro to, aby si šel současný prezident odpočinout a na Pražském hradě byl někdo jiný,“ dodal Fiala.

Podle něj se dá překonat nezkušenost Jiřího Drahoše v politice. „Co se nedá překonat, je to, co by dlouhodobě neprospívalo České republice. A to je pokračování stylu výkonu funkce hlavy státu, jakou předvedl v posledních pěti letech Miloš Zeman,“ řekl Fiala.

První kolo prezidentských voleb bylo 12. a 13. ledna. Z devíti kandidátů postoupili do druhého kola Zeman a Drahoš. Lidé mohou jít k volebním urnám do dnešních 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volit může asi 8,4 milionu lidí. V prvním kole byla účast skoro 62 procent.