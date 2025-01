Fiala zapomněl, ale Pavel ne. Vlivný brněnský aktivista pochválil prezidenta za věc k ODS

Prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu prohlásil, že Česko na tom je lépe, než se může na první pohled zdát, ale ze svých cest do regionů také ví, že část společnosti žije v opravdu těžké situaci a dal najevo, že hodlá tlačit na politiky, aby na tyto lidi nezapomínali. Jejich úkolem je podle prezidenta vyrovnávat rozdíly mezi regiony České republiky.

„Jako už po několikáté, prezident měl velmi dobrý projev, který by byl jen velmi povrchním čtením možný interpretovat jako pochvala pro Fialovu vládu, navíc jakkoliv bezbřehá. To zásadní je, že si z něho udělal dobrý den ohledně populistického blábolu o německých platech, kdy ODS vmetl do tváře, že už 20 let absurdně blokuje přijetí eura, a tím poškozuje české zájmy i ekonomiku,“ napsal Hollan na sociální síti Facebook.

Hollan se už několikrát přimlouval za to, aby se místo českých korun platilo eurem.

Posteskl so, že euro mohlo být v Česku přijato již v letech 2009 či 2010, ale nestalo se tak a teď je termín přijetí eura zahalen v mlhách.

Vedle toho, že se Pavel přihlásil k přijetí eura, Hollan ocenil i již zmíněnou skutečnost, že prezident vnímá, že ne každý se má dobře. Tady si Hollan podruhé rýpl do ODS, konkrétně do premiéra Petra Fialy.

„Ale narozdíl od do sebe zahleděného svatoštěpánského projevu Fialy nezapomíná na to, že je tady opravdu hodně lidí, kteří se fakt dobře nemají,“ poznamenal Hollan s poukazem na nerovnosti mezi regiony v Česku. „Tohle je, co se týče vnitrostátní situace, to nejdůležitější z prezidentova projevu. Jak už je to u pravicových vlád obvyklé, okamžitě po volbách zapomněly, že existuje i svět za Prahou nebo možná za Brnem,“ šil do ODS někdejší brněnský náměstek.

A hned vypálil další ostrou slovní ránu.

„Pro ty okrajové regiony (zdravíme bývalé Sudety) se nedělá z centra nic. Stav veřejné hromadné dopravy je zoufalý, z měst jako Krnov nebo Bruntál se můžete leda odstěhovat, nic dobrýho vás tam nečeká. Ostatně i na tu ochranu před povodněmi se v tomto koutě republiky stát vykašlal,“ zdůraznil Hollan.

Podle jeho názoru dělá Fiala velikou chybu, když místo toho, aby zvýšil tok peněz plynoucích do Moravskoslezského či Ústeckého kraje, toky peněz do těchto regionů naopak přiškrcuje.

A k dovršení všeho zlého navíc Fiala lakuje realitu narůžovo. Alespoň podle Hollana.

„Fiala poslední dobou otevřel stavidla populismu, blekotání a lakování narůžovo naplno a vlivem toho se ANO posouvá více do středu. Protože místo toho, aby byla tato vláda ‚hrází proti populismu‘, stala se tím populismem sama. Jsem rád, že prezident vystupuje nadstranicky, aniž by kvůli tomu zároveň musel dělat názorové veletoče“ uzavřel Hollan své hodnocení.