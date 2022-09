Fialenko. Premiér za všechny peníze. Zde jsou částky

reklama

„Pan Čistý“ byl očima našich režimních médií titulován Petr Nečas – než se zjistilo, že věci jsou poněkud jinak. Roli „čistého“ dnes na naší politické scéně sehrává Petr Fiala. Média mu jdou na ruku, a co oči nevidí, to duši nebolí. A nakonec na pozadí všech průšvihů STANu je to docela snadné, tvářit se jako neviňátko. Ale všeho do času.

Ta informace, zmíněná v úvodu a vygumovaná z veřejného diskursu, vypovídá o tom, že Petr Fiala figuruje v „neziskovce" Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). Je také uveden i zpodobněn na její webové stránce, takže to bude jistě pravda. Nu a tato „neziskovka" inkasovala z veřejných zdrojů jen v období od roku 2000 do srpna 2021, tedy těsně do data před začátkem voleb, celkem 143 dotací v celkovém objemu 96 357 234 korun! Tak to aspoň uvádí server Hlídač státu, který se zabývá provázaností veřejných financí na jednotlivé osoby či instituce, detekuje a zaznamenává dotace, veřejné zakázky, sponzory politických stran atd.

Z čeho se tedy skládá bezmála stomilionový Fiala s jeho CDK? Vezměme to od nejkřiklavějších položek:

5. 12. 2016 obdrželo Fialovo CDK z veřejných prostředků celkem 36.732.525 Kč na projekt s názvem Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl. Připomeňme, že ještě v roce 2013 byl ministrem školství ve vládě „čistého“ Petra Nečase. A kdo je poskytovatelem těchto milionů? Nu přece Ministerstvo školství. Zčásti ze svého, zčásti z Evropských sociálních fondů. Jeden by řekl – pěkné odstupné. Ale to by byl přece ošklivý škarohlíd…

18. 7. 2018 doputovalo na účet Fialova CDK 29.111.818 Kč na projekt s názvem Občanský průkaz 4.0 - kompetence pro demokratickou kulturu. Zdroje stejné jako výše – MŠMT a ESF.

Třetím v tomto smutném peletonu peněz vyhozených z okna, pardon, do útrob Fialova CDK, je řada „projektů" mezi lety 2006-2017, jejichž společným jmenovatelem je prý „podpora demokracie v Barmě" – jednotlivé dotované subprojekty mají názvy někdy odlišné, ale jde v nich stále o totéž. Celkově to náš stát, konkrétně Ministerstvo zahraničních věcí, stálo 12.351.543. No, nekupte to. Zejména když vezmeme v úvahu, že v průběhu týchž let došlo v Barmě (Myanmaru) k několika převratům, známá nositelka Nobelovy ceny byla jednou v čele státu a několikrát ve vězení atd. Nepodezírám Fialovo CDK z toho, že by v čemkoli z toho všeho mělo prsty. Jen nechápu, co tak zásadního naše země přes tuto „neziskovku" může skrze tu horu peněz přinést té nešťastné zemi. Nebo že by jen té „neziskovce"? Odpověz si každý sám.

V letech 2008-2011 se pozornost Fialova CDK obrátila též – kam jinam – než na Ukrajinu. Na projekty, mající prý za cíl tam pomoci budovat demokracii, vyplázlo opět Ministerstvo zahraničí celkem 3.063.500. Kč.

Dnes už lze chápat, proč Fialu na Ukrajině tak vítají, když jim tam pomáhal „budovat demokracii“, možná ne se zbraní v ruce, ale zcela jistě s ohněm v srdci. Asi proto jej dnes lid obecný přezdívá Petro Ihorovič Fialenko.

K dalším položkám tohoto pochmurného seznamu je třeba přičíst vydávání dvou časopisů – Kontexty a Proglas, o jejichž existenci většina běžných obyvatel nemá ani páru, a tudíž nelze předpokládat, že by měly nějaký vliv na společenské vědomí či veřejné mínění. A přitom celá ta věc stále, pro změnu z kapitoly Ministerstva kultury, za ten čas 5.711.000 Kč. Možná, že není od věci připomenout, že takové Literární noviny, s celou svoji mnohaletou tradicí a vynikajícím renomé jak z let Pražského jara, tak z let po roce 1989, nedostaly v posledních letech své existence od MK ani korunu, a proto zkrachovaly. Prý z důvodu toho, že se příliš věnovaly politice a méně kultuře. A cožpak časopisy CDK nenesou už v názvu vydavatele tu dvojjedinost politiky a kultury? Pane, tady se měří zatraceně dvojím metrem.

Tak bychom mohli pokračovat ve výčtu zajímavých přilepšeníček z veřejných zdrojů, jejichž adresátem bylo Fialovo CDK. Tedy firma, kde se exponuje tentýž člověk, který vede nejasociálnější vládu po roce 1989, tvrdí, že musíme posílat peníze na Ukrajinu a ne na sanaci ekonomických dopadů na firmy a domácnosti v důsledku avanturistické politiky naší pětikolky, a přitom sám visel tolik let na veřejném vemeni. Až si budete číst v podzimních složenkách na elektřinu a plyn, vzpomeňte si s láskou na těch skoro 100 milionů z veřejných zdrojů, které skončily na účtu „neziskovky“ pana premiéra.

