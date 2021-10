Fialova neziskovka za 48 milionů. Pekarismus-fialismus. Babiš ovládl Sněmovnu

reklama

„Předstupuji zde ve Sněmovně se svým návrhem na zmrazení platů politiků na stávající úrovni na následujcích pět let, tedy až do roku 2026. Pokudy bychom to neudělali, platy se od ledna skokově zvýší, a to by v dnešní situaci bylo skutečně skandální. Měli bychom jít příkladem. Sám svůj plat posílám samoživitelkám a za zvýšení našich platů bych se musel stydět, když žijeme z peněz daňových poplatníků,“ poznamenal úvodem premiér Andrej Babiš (ANO). Základní plat poslance a senátora je podle něj 90 800 korun měsíčně, k tomu je potřeba přičíst peněžité náhrady. „To jsou ty náhrady, ze kterých si expremiér Sobotka našetřil na byt,“ uvedl Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pokud platy nezmrazíme, vyskočily by o více než 6,1 procenta, a to od příštího roku by řadový poslanec nebo senátor bral 96 tisíc korun měsíčně a peněžní náhrady by všem zákonodárcům rovněž vzrostly. V průměru by tak poslanci a senátoři brali 155 tisíc korun měsíčně,“ sdělil Babiš. „Jenže základní plat pobírá jen menšina. Většina politiků má nějakou funkci a funkce samozřejmě znamenají příplatky. Proto jsou tak populární. Předseda výboru má dnes 127 800 korun měsíčně, bez paušálních náhrad. Samozřejmě to není takové jako brát 48 milionů korun dotací pro svou neziskovku zabývající se právy žen v Barmě, ale i tak jsou to velmi slušné peníze,“ rýpl si Babiš do společnosti, členem jejíž orgánů je lídr SPOLU Petr Fiala.

„Když jsem svůj návrh podal, přišly očekávané reakce, jako proč jsem si nevzpomněl dřív, že to rozpočet nevytrhne a že je to populismus. Na zmrazení platů jsem si vzpomněl už v červnu tohoto roku, ale tehdy můj návrh neprošel, protože jsem navrhoval zmrazit platy všem ústavním činitelům, tedy i soudcům a státním zástupcům, což byla chyba. Mně ale jde o platy politiků. Nesouhlasím ani s námitkou, že to státní kasu nevytrhne,“ podotkl dále Babiš a poukázal na úsporu za 5 let ve výši 727 milionů korun.

„Uvidíme, zda je pravda, že tradiční strany uzavřely dohodu, že až bude po volbách, že ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL návrh Senátu zamítnou a nechají platy všem politikům zase vzrůst,“ poznamenal Babiš. „Nejsem tady od toho, abych hájil zájmy politiků a stranických sekretariátů, ale zájmy lidí, důchodců i pracujících, rodin s dětmi, samoživitelek, zaměstnanců, živnostníků. Tedy zájmy těch, na které vždy opoziční politici kašlali. Sice jim před volbami slibovali hory doly, protože potřebovali jejich hlas, ale jakmile bylo po volbách, tak na svoje sliby šmahem zapomněli, protože jim šlo jen o trafiky a koryta. To pro hnutí ANO neplatí. Narozdíl od spousty z vás jsem šel do politiky ne s cílem zbohatnout, ale s cílem zlepšit život všem našim občanům,“ dodal Babiš.

„Nemám problém přiznat, že neumím příliš mluvit. Kupení prázdných slov považuji za ztrátu času a scházela mi trpělivost to věčné žvanění poslouchat. I když musím říct, že to žvanění je svým způsobem umění. Jen profesionální politici dokážou mluvit dlouhé hodiny, a přitom neříct vůbec nic. Ještěže se plat politiků neodvíjí od vyřčených slov, protože to by Česká republika musela asi vyhlásit státní bankrot. Pro mě vždycky byly rozhodující činy a výsledky,“ sdělil dále Babiš. Neopomněl následně hovořit i o důchodech a jejich navýšení.

A co průměrná mzda občanů? „V roce 2009 po Topolánkovi a Kalouskovi byla 23 488 korun měsíčně. V roce 2013 po Nečasovi a Kalouskovi byla 25 128 korun měsíčně. A v roce 2021 po Schillerové a Babišovi 38 275 korun měsíčně,“ zmínil rovněž Babiš. V jeho projevu pak zazněly i „rýpance“ do Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) či lídra ODS Petra Fialy.

„Předsedkyně TOP 09 Pekarová u státních zaměstnanců podle svých slov chystá redukční dietu. Mluví o tom, že povyhází 13 tisíc státních zaměstnanců, po topolánkovsku chystá na úřadech noc dlouhých nožů a se svazáckým zápalem sobě vlastním bude na úřadech hledat vnitřního nepřítele. Ve jménu pekarismu-fialismu,“ řekl doslova Babiš.

Psali jsme: Soros, Křetínský. Za útokem na Babiše jsou miliardy. PL odhalily firmy, jména, transakce. Český národ zalapá po dechu. Teď a tady Lipovská: Babišova drahota? Ne. Máslo zdražovalo za Topolánka, pak za Jurečky. Fiala tomu nerozumí Ministr Brabec: Pokud by se nezvrhla v tohleto politické obviňování… AntiBabiš jako vyšitý Maďarsko: Proti Orbánovi se spojila opoziční pravice i levice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.