Fialův nákup v Německu. Poradce Křeček ještě rozmazává Nutellu

Premiér Petr Fiala nedávno vyrazil na nákupy do Německa, kde podnikl nákup za dvacet eur. Stejné potraviny následně koupil v supermarketu v České republice a oba nákupy porovnal. Jeho nákupu si povšimla i německá média. Výsledkem Fialova srovnání bylo konstatování, že v Česku ho vyšel nákup dráž, a balení mnoha potravin bylo k tomu ještě menší než v Německu. Tudíž „levnější“ potraviny v Česku se ve skutečnosti levněji jen tváří, ale nakonec vyjdou dráž. Následně Fiala prohlásil, že se hodlá obrátit na výrobce a bude od nich požadovat vysvětlení.

V pořadu Impulsy Honzy Benešovského se k tématu vyjádřil i premiérův ekonomický poradce Štěpán Křeček. „Jsem rád, že si pan premiér vzal to téma za své, vytvořil si tím předpolí pro jednání se zahraničními dodavateli a chce je donutit k tomu, aby se k českým zákazníkům chovali stejně, jako se chovají k Němcům,“ řekl ekonom.

Nákup Fialy v Německu nebyl jeho nápadem. Nedávno však doporučil nákup v Polsku, za což byla vláda opozicí ostře kritizována. Kritiky opozice se nicméně v tomto případě nebojí, Česká republika má jiný problém. „Když bude chtít opozice kritizovat, tak si nějakou hůl, bič vždycky najde. Tady je důležitá podstata. A ta spočívá v tom, že na nás mnohé zahraniční firmy, ale i obchodníci hledí jako na druhořadé zákazníky, kdy nám sem dodávají menší balení, často i s horší kvalitou daného produktu, a ještě to prodávají za velmi vysoké ceny,“ uvedl Křeček s tím, že se musí sjednat náprava.

Některá jednání s nadnárodními koncerny a výrobci jsou podle slov Křečka již domluvena. „Ta jednání jsou domluvena tak, aby se skutečně poukázalo na ty rozdíly a aby ti dodavatelé vysvětlili, proč mění kvalitu zboží, které dovážejí na český trh. Proč mění velikosti balení,“ řekl ekonom. „Bude se na ně tlačit, aby to dali do pořádku,“ prohlásil Křeček.

„Až ta jednání proběhnou, určitě o tom budou média informována. To téma se ale bude určitě řešit. Je důležité, aby čeští zákazníci měli stejné podmínky, jako mají zákazníci jinde v Evropě,“ dodal Křeček, konkrétní koncerny, s kterými budou v následujících měsících jednání vedena, však nezmínil.

Ekonom doplnil, že negativní reklama není v zájmu těchto nadnárodních koncernů. „Bude se to řešit. Tak aby Češi byli ve stejném postavení jako Němci,“ uvedl Křeček se slovy, že Češi navíc mají obvykle v průměru menší výplaty než Němci, a není tak adekvátní, aby za to samé zboží platili větší ceny.

Už v minulosti Křeček radil, že pokud chtějí rodiny ve svém rozpočtu ušetřit, měli by jet na nákup do Polska. Současně si je však vědom faktu, že toto není možné pro všechny. I proto je podle jeho slov třeba, aby podmínky byly nastaveny už zde, v České republice. „Potom, co zazněly nějaké ty výroky o nakupování v zahraničí, tak přece jenom se začaly snižovat ceny v České republice. Inflace se dostává pod kontrolu, mělo to určitý efekt. Ale rozhodně to není dlouhodobé řešení, abychom jezdili na nákupy jinam,“ připustil Křeček. „Musíme udělat pořádek v České republice, aby Češi měli kvalitní a dostupné potraviny přímo v blízkosti svého bydliště,“ zdůraznil.

Problematika cen potravin však není jednoduchá, je třeba vytvořit prostor pro vyšší konkurenci. „Já na to upozorňuji dlouho, ono to není jednoduché. Desítky let se tu vytvářely obrovské subjekty, které mají dominantní postavení na trhu. Vede to k nízké konkurenci, vidíme, že obchodníci šponují ceny výš, než je obvyklé někde jinde. Potřebujeme, aby další řetězce a dodavatelé vstupovali na náš trh, byla by tak vyšší konkurence. Nejde to lusknutím prstu, ale konečně se to začíná řešit,“ vysvětlil Fialův poradce.

