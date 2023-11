Fialův poradce pohrozil Slovákům: Pak jste na řadě vy

reklama

Slovensko podle Pojara ale může Ukrajinu podporovat bilaterálně i prostřednictvím EU a nemusí v tom být nutně vojenská složka.

Problém by prý nastal, kdyby Slovensko začalo, podobně jako Maďarsko, zpochybňovat protiruské sankce. Pojar ale věří, že tak se Ficova vláda chovat nebude: „To by byl problém, ale stále doufám, že k tomu nedojde. Myslím, že slovenská vláda nemusí mít a nebude mít stejnou politiku jako maďarská vláda. Ale je na slovenské vládě, aby konkrétními činy ukázala, jaká ta politika bude. A my se na to budeme podle toho dívat,“ upozornil Pojar v rozhovoru pro deník Postoj.

Jedna věc je předvolební rétorika, druhá věc je povolební rétorika a třetí věc jsou konkrétní činy, o ty jde především. „Nejsem politik, takže mě vždy mnohem více zajímají konkrétní činy, a ty se mnohdy liší od toho, co se říká.“

Následně se věnoval rusko-ukrajinskému konfliktu, kdy poznamenal, podle čeho měří úspěch či neúspěch ukrajinské armády. „Z mého českého pohledu je úspěchem, pokud ruská armáda nebude na slovenských hranicích. Čím dále bude, tím lépe. Tak měřím úspěch. Ruské vítězství znamená, že pohltí Ukrajinu a připraví se na další postup. Pokud tedy část Ukrajiny, a já doufám, že co největší část, zůstane svobodná a nebude pod ruskou kontrolou, pak to považuji za úspěch,“ sdělil Pojar.

V tomto kontextu zdůraznil, že podpora Ukrajině je velmi důležitá. „Pokud padne svobodná Ukrajina, Rusko je na hranicích Slovenska a vy jste na řadě. To samozřejmě není v našem zájmu,“ připomněl Pojar. A že věří, že s pomocí Západu se Ukrajině v dlouhodobém horizontu podaří získat zpět svá Ruskem okupovaná území. K mírové smlouvě mezi Ukrajinou a Ruskem podle něj nikdy nedojde.

„Pokud Rusko uvidí, že máme vůli se bránit, a proto nám ostatní pomohou, nebude se o nic pokoušet. Rusko je predátor. Rusko je imperiální stát, který funguje predátorsky a z definice musí mít vůli expandovat. Pokud ji přestane mít, bude vystaven implozi a přestane být státem ve své současné podobě.

Je zřejmé, že ruská vojenská ekonomika ho může postavit na nohy. Otázkou však je, jak dlouho vydrží ekonomicky, a to i s ohledem na lidský kapitál. Z hlediska lidského kapitálu zdroje neomezené nejsou. Nevím, kde bude Rusko za deset let. A je mi to jedno. Jen ho nechci na slovenských hranicích,“ uzavřel Tomáš Pojar, poradce českého premiéra pro národní bezpečnost.

