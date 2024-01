Fico vzal nový rok od podlahy. Na opozici vytáhl kardinála

reklama

Robert Fico pronesl novoroční projev, během kterého vyjádřil přesvědčení, že Slovensko se bude v příštích letech ubírat sebevědomým a suverénním směrem. „Konec roku starého a začátek nového nám dává možnost na chvíli vydechnout a já vám přeji šťastný nový rok 2024. Chci vám poblahopřát také k významnému státnímu svátku, k 31. výročí vzniku Slovenské republiky,“ prohlásil Fico.

Připomněl také, že je to 15 let, co se na Slovensku začalo platit eurem. „Pamatuji si to jako předseda vlády, když jsem z bankomatu vybral první eurobankovku. Šli jsme do toho s velkým respektem, ale nyní můžeme říci, že euro je úspěšná kapitola naší evropské integrace,“ pokračoval slovenský premiér.

Právě Evropská unie bude podle něj i v roce 2024 čelit obrovským výzvám. „Nemáme společnou řeč v zahraniční politice a dominují v ní zájmy Spojených států, lišíme se v názorech na válku na Ukrajině, na situaci v Gaze. Jsme rozdělení v otázce nelegální migrace a Evropská unie už několik let zapomíná na to, že stovky milionů jejích občanů si zaslouží starostlivost a respektování jejich názorů. Pokud standardní politická scéna v Evropě a jednotlivých členských zemích nenajde na tyto výzvy odpovědi, které by schválila většina občanů, odpověď přinese krajní pravice a různí političtí géniové, v tom nejhorším smyslu slova. Největší chybou velkých a mocných států EU by bylo, pokud by v reakci na názorovou různost odebrali menším státům právo veta v zásadních evropských tématech,“ uvedl Fico a vrátil se zpět ke Slovensku.

„Na Slovensko totiž nesmíme zapomínat, toto mi vždy připomínala jedna z největších slovenských osobností 20. století, otec kardinál Korec. Jako předseda vlády se postarám o to, abychom si připomněli stoleté výročí jeho narození s úctou a respektem. Právě on vyzýval, ať nikdy nezapomínáme na Slovensko. Ačkoliv mu státní orgány v době totality zakazovaly kázat a zavíraly ho do vězení jen proto, že měl jiný názor, nikdy po roce 1989 nežádal revanš. Chtěl jenom změnu k lepšímu, aby se už nikdy neopakovalo toto zneužití politické moci k umlčení oponentů,“ zavzpomínal Fico.

A právě proto je podle Fica nutné dotáhnout změnu na Úřadu speciální prokuratury, kvůli které je povyk dokonce i v Bruselu. „Kardinál Korec by určitě nebyl nadšený, kdyby viděl, jak se mezi lety 2020 až 2023 zneužívalo trestní právo na umlčení opozice. Ani v roce 2024 ale nemůže být odpovědí pomsta, ale přijetí nevyhnutelných změn v trestním právu, které vyvolávají tolik politických vášní. Ale není správné vykopávat dveře politických oponentů a dávat je bez důkazů na měsíce do vazby. Proto je třeba změnit Úřad speciální prokuratury, aby se nemohly opakovat případy zneužívání moci pro politické účely. Za tím si stojím a jako předseda vlády udělám všechno pro to, abychom tohoto cíle dosáhli,“ dodal rozhodně.

Jeho vláda má prý už za první měsíce zřejmé úspěchy. „V říjnu jsme přebírali zemi v úplném rozkladu a s rozvrácenými veřejnými financemi. My jsme ale do vlády přišli připravení, a proto jsme dokázali hned po 4 týdnech od získání důvěry přijmout několik zásadních rozhodnutí, prosadili jsme rozpočet, pomoc držitelům hypoték nebo 13. důchod,“ vypočítal Fico.

„Víme, co chceme dělat i v roce 2024. Překvapuje mě, že paní prezidentka Čaputová vyjadřovala při podepisování nespokojenost s rozpočtem, protože pokud bychom měli rozpočet, který navrhovala úřednická vláda paní prezidentky, rozsívali bychom chudobu po Slovensku jako mor. A navíc, nikdy jsem v minulých letech neslyšel od paní prezidentky kritiku předchozích vlád a způsob, jakým ničili veřejné finance,“ neodpustil si Fico rýpnutí do Čaputové.

Ficův kabinet dle jeho slov bude od prvních dní nového roku pokračovat v boji za udržení standardů silného, sociálního a právního státu. „Pokud jde o právní stát, dokončíme změny v trestním systému. V oblasti sociální se budeme soustředit na vysoké ceny základních potravin, máme dostatečně silný regulační rámec, abychom nemuseli tolerovat dražší potraviny. Budu hledat synergii mezi penězi ze státního rozpočtu, z národního plánu obnovy, z evropských fondů a také soukromých zdrojů, abychom v roce 2024 napumpovali co nejvíce peněz do investic,“ přednesl plány na rok 2024.

Vláda by se také chtěla definitivně vypořádat s covidem. „Možná to někoho překvapí, ale za prioritu považuju i vyrovnání se s tématem covidu. V tomto děkuji koaličním poslancům ze SNS, kteří dlouhodobě projevují zájem zpracovat kompletní studii toho, jak předchozí vlády bojovaly s covidem. Jaké obrovské škody způsobily svojí brutální neschopností a nadbíháním farmaceutickým společnostem. Nesmíme se bát pojmenovat všechny důsledky na sílu prosazeného očkování a musíme se podívat na to, kdo se na covidu nejvíce obohatil,“ uvedl slovenský premiér.

„Zajímavé bude také sledovat vývoj u našich sousedů na Ukrajině. Jak všichni dobře vědí, já mám na to diametrálně odlišný názor. Došli jsme do situace, kdy se jako neúčinná jeví strategie bojovat proti Rusku do posledního ukrajinského vojáka a posílání vojenské pomoci za miliardy eur a snaha přijímat sankce, které mají bumerangový efekt. Toto všechno Rusko nedostalo na kolena a je proto jasné, že klíče od mírových rozhovorů nyní drží v ruce Rusko a už ne Evropa nebo Spojené státy. Šanci uzavřít mír Západ promarnil v prvních měsících války,“ dodal Fico a vrátil se ke slovům kardinála Korce, aby se nikdy nezapomínalo na Slovensko, ať už se kolem děje cokoliv.

Psali jsme: Sabotáž. Fico vytáhl to nejtvrdší „Tam chodí Soros.“ Fico sejmul sílu, která temně působila ve skrytu Představy o Ukrajině. Fico je na XTV rozbil. „Nadále platí, už ani náboj“ Fico od stromečku zatočil s EU. „Zbývá odvaha mluvit pravdu.“ V Bruselu se bude těžko poslouchat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.